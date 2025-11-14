Bihar Election Results 2025: बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों के नतीजे घोषित, जानिए किस पार्टी को कितनी सीटें मिलीं

Bihar Election Results 2025: बिहार चुनाव 2025 में एनडीए ने 202 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया. बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि जेडीयू ने 85 सीटें जीतीं.

Bihar Election Results 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे पूरी तरह घोषित हो चुके हैं और इस बार जनता ने एक बार फिर एनडीए को मजबूत जनादेश दिया है. राज्य की कुल 243 सीटों में से 202 सीटों पर जीत दर्ज कर एनडीए गठबंधन ने भारी बहुमत से सत्ता में वापसी कर रही है. इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि जेडीयू ने भी दमदार प्रदर्शन किया है. अब पूरे राज्य में इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि नई सरकार का नेतृत्व कौन करेगा और अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा.

बिहार में इस बार के चुनावी परिणामों ने कई राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया है. राज्य की 243 विधानसभा सीटों के नतीजे सामने आने के बाद एनडीए एक प्रभावशाली बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है. गठबंधन को कुल 202 सीटें मिली हैं, जो यह दर्शाती हैं कि मतदाताओं ने स्थिर सरकार के पक्ष में वोट किया है.

बीजेपी 89 सीटों पर जीत हासिल की

इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 89 सीटों पर जीत हासिल की है. इसके साथ ही पार्टी इस बार बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी है. वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) - जेडीयू ने भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए 85 सीटें जीती हैं और एनडीए की मजबूती में बड़ी भूमिका निभाई है.

आरजेडी को केवल 25 सीटें मिली

मुख्य विपक्ष की स्थिति इस बार कमजोर दिखी. राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) को केवल 25 सीटें मिली हैं. अन्य दलों में लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) को 19, इंडियन नेशनल कांग्रेस (आईएनसी) को 6, AIMIM को 5, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर (HAMS) को 5, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4, CPI(ML)(L) को 2, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को 1, CPI(M) को 1 और BSP को 1 सीट मिली है.

अगला मुख्यमंत्री कौन होगा?

बीजेपी का सबसे बड़ी पार्टी बनना चर्चा को और तेज कर रहा है. क्या इस बार भाजपा से किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता की बागडोर संभालेंगे, यह फैसला जल्द सामने आएगा.

