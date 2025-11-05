FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

HAM प्रत्याशी ज्योति मांझी पर पत्थर और रॉड से हमला, अस्पताल में भर्ती; पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

Ayurvedic Yellow Water: मोटापा, डायबिटीज और जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं? ठंड में 1 महीने लगातार पी कर देखें ये पीला पानी 

IND vs SA Test Series: ऋषभ पंत की वापसी, मोहम्मद शमी बाहर... साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान

Zohran Mamdani: युगांडा में जन्मे, न्यूयॉर्क में पढ़ाई... जानें संपत्ति से लेकर अमेरिका के सबसे बड़े शहर में मेयर बनने की कहानी

Laptops under 30K: पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ, 30000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये टॉप 5 लैपटॉप

PF Withdrawal: इमरजेंसी में कैसे निकालें पीएफ का पैसा, जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस

Abha Health ID और Ayushman Card में क्या फर्क है? जानिए इन दोनों के बीच अंतर और इनके फायदे

बिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

Bihar Chunav 2025: न कट्टा लहराना, न गाली-गलौज... बिहार में पहले चरण के मतदान से पहले सख्त चेतावनी

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है. पहले चरण के लिए कुल 1500 अर्धसैनिक बल तीन चरणों में तैनात रहेंगे.

Latest News

रईश खान

Updated : Nov 05, 2025, 05:22 PM IST

Bihar Chunav 2025: न कट्टा लहराना, न गाली-गलौज... बिहार में पहले चरण के मतदान से पहले सख्त चेतावनी

Bihar assembly elections

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पहले चरण का मतदान गुरुवार यानी 6 नवंबर को होगा. मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है. बिहार के DGP विनय कुमार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वोटिंग के दौरान किसी भी तरह की हिंसा, उपद्रव या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसे करने वालों पर तत्काल प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तारी होगी.

DGP विनय कुमार ने कहा कि मतदान के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों को चुनाव समाप्त होते के बाद बांड पर रिहा किया जाएगा, लेकिन उनके खिलाफ सख्त बांड भरने की बाध्यता भी तय की जाएगी. उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के लिए एक बड़ा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां से राज्यभर की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है.

किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पुलिस की टीमें 24 घंटे एक्टिव रहेंगी. उन्होंने बताया कि इस प्रकार की रोकथाम कार्रवाई पहले से चल रही है और इस साल अब तक 2 लाख से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है.

1500 अर्धसैनिक बल तैनात
राज्य में चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है. पहले चरण के लिए कुल 1500 अर्धसैनिक बल तीन चरणों में तैनात रहेंगे. पिछले 5 से 6 दिनों में अतिरिक्त 150 अर्धसैनिक बलों ने भी सहयोग दिया है. इन बलों को उन जिलों में तैनात किया गया है, जहां दूसरे चरण का चुनाव होगा ताकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी न रह जाए. सभी जिलों में सख्त चेकिंग जारी रहेगी.

डायल 112 पूरी तरह फंक्शनल रहेगा और सभी पदाधिकारियों के मोबाइल फोन एक्टिव रहेंगे. शिकायतों के लिए एक बड़ा तंत्र विकसित किया गया है, जहां हर तरह की सूचना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जाएगी.

डीजीपी ने चेतावनी देते हुए कहा कि गुरुवार को मतदान के दौरान राज्य के चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी. कट्टा लहराने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा. सोशल मीडिया पर गाली-गलौज या भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर भी कड़ा एक्शन होगा.

पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान
बता दें कि 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान होगा. इनमें पटना, लखीसराय, नालंदा, बक्सर, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, शेखपुरा, और भोजपुर शामिल हैं. इस फेज में 1314 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर होगी.

