ब्रेकिंग न्यूज़

1xBet घोटाले में बड़ा एक्शन, ED ने क्रिकेटरों सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की

Homeबिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

Bihar Election 2025: डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला, RJD वालों पर चप्पल और गोबर फेंकने का आरोप

Bihar Election 2025: एक तरफ बिहार में पहले चरण का मतदान जारी है तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र लखीसराय हमला कर हुआ है, इसका आरोप आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर लगाया जा रहा है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Nov 06, 2025, 03:37 PM IST

Bihar Election 2025: डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला, RJD वालों पर चप्पल और गोबर फेंकने का आरोप

Cm Vijay Sinha Convoy Attacked

Bihar Election 2025: आज यानी 6 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है. बिहार विधानसभा की 243 सीटों में 121 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग आज सुबह सात बजे से शुरू है. पहले चरण में  कुल 3.75 करोड़ मतदाता भाग ले रहे हैं. दूसरी तरफ लखीसराय से बड़ी खबर सामने आ रही है. 
दरअसल बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि उनके विधानसभा क्षेत्र लखीसराय में राजद समर्थकों ने उनके काफिले पर हमला किया.

हमले के बाद पत्रकारों से बोले डिप्टी सीएम

सिन्हा ने पत्रकारों से कहा कि यह घटना "इस बात का सबूत है कि सत्ता में आने के बाद राजद राज्य में जंगल राज ला देगी." उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर निष्क्रिय होने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई. सिन्हा ने कहा, "मेरे काफिले पर चप्पलें और गोबर फेंका गया. पत्थर भी फेंके गए. राजद कार्यकर्ता एक मतदान केंद्र पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे. हम निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत करेंगे."

 

एनडीए इनकी छाती पर बुलडोजर चलेगा- डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा

भीड़ के तीतर-बीतर होने पर विजय सिन्हा ने कहा, "ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही है एनडीए तो इनके छाती पर बुलडोजर चलेगा. ये गुंडा सब प्रत्याशी को गांव नहीं घूमने देगा. ये अच्छे यादव को भी वोट नहीं करने दिया. राजद के गुंडों पर बुलडोजर चलेगा. सत्ता में नहीं आए हैं तब तो ये हाल है. सत्ता में आ जाएंगे तो ये क्या करेंगे. ये 404 और 405 बूथ संख्या है." इतना ही नहीं इससे पहले इससे पहले उपमुख्यमंत्री और लखीसराय निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया था कि पहले चरण के मतदान के दौरान हलसी प्रखंड के बूथों पर राजद कार्यकर्ताओं ने एक मतदान एजेंट को धमकाया है.

