Homeबिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

Danapur Assembly Seat Result: कभी कहलाते थे लालू के हनुमान, साथ छोड़ा और हारने लगे राम कृपाल यादव

Danapur Assembly Seat Result: कभी लालू के हनुमान कहे जाने वाले रामकृपाल यादव भाजपा के टिकट पर दानापुर सीट से मैदान है. अभी तक आए रुझानों के अनुसार वह काफी पीछे चल रहे हैं.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Nov 14, 2025, 12:44 PM IST

Danapur Assembly Seat Result: कभी कहलाते थे लालू के हनुमान, साथ छोड़ा और हारने लगे राम कृपाल यादव

Danapur Assembly Seat Result

Danapur Assembly Seat Result: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर वोटों की गिनती शुरू हो गई है. अभी तर आए रुझानों के अनुसार भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव बुरी तरह पिछड़ गए है. अभी तक 7 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है. दानापुर सीट पर अभी आरजेडी प्रत्याशी रीत लाल यादव आगे चल रहे हैं. बता दें कि दानापुर से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी रित लाल यादव 17000 वोट से आगे... रित लाल यादव को 27000 मत प्राप्त हुए तो वहीं राम कृपाल यादव को लगभग 10000 मत प्राप्त हुए हैं.

243 सीटों पर चुनाव 

बिहार की विधान सभा में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं. हर विधानसभा क्षेत्र में इस चुनाव में कई दल और स्वतंत्र उम्मीदवार मैदान में हैं. कुल मिलाकर आसपास 2,616 उम्मीदवार 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं. प्रमुख पार्टियाँ जैसे बीजेपी/एनडीए, राजद/महागठबंधन, जेडीयू, कांग्रेस, AAP (जिसने हाल में कहा कि वह 243 सीटें लड़ रही है), Prashant Kishor का Jan Suraaj और कई स्थानीय व स्वतन्त्र प्रत्याशी अलग-अलग सीटों से चुनावी ताल ठोंकी है.  

key बैटलग्राउंड

बिहार चुनाव में कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें  key बैटलग्राउंड  कहा जा रहा है. संक्षेप में, राघोपुर (Tejashwi का गढ़), महुआ (यादव परिवारों का टकराव), और पटनासाहिब (शहरी हुनर और विकास की कसौटी) जैसे विधानसभा क्षेत्र इस चुनाव में विशेष रूप से महत्वपूर्ण बने हुए हैं और ये सीटें परिणामों को बहुत प्रभावित कर सकती हैं.   

सबसे ज्यादा चर्चा वाले विधानसभा क्षेत्र

राघोपुर (Vaishali)
यह सीट बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यह RJD नेता तेजस्वी यादव का गढ़ है. 
 
महुआ (Vaishali) 
यहां पर परिवार राजनीति का तड़का है: तेज प्रताप यादव (Lalu-परिवार) और RJD के नेता के बीच मुकाबला एक फैसले-सेटिंग लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है. 

पटनासाहिब 
यह शहरी और प्रतिष्ठित सीट है, BJP के लिए यह साबित करने का मौका होगा कि शहरी युवा और मध्यम वर्ग में उसकी पकड़ मजबूत है. 
 
सामाजिक-जातिगत समीकरण
फुलवारी (Patna, SC चयनित सीट) — यह आरक्षित (SC) सीट है और सामाजिक-जातिगत समीकरणों को दर्शाती है. 
 
Seemanchal क्षेत्र की सीटें
सीमानचाल (Seemanchal) क्षेत्र की कुछ सीटें (जैसे अररिया, किशनगंज, कटिहार) भी काफी अहम मानी जा रही हैं क्योंकि वहाँ मुस्लिम-बहुल आबादी है और दोनों गठबंधन (NDA और INDIA) के लिए ये रणनीतिक क्षेत्र हैं.  

चंपारण क्षेत्र 
चंपारण (Champaran) क्षेत्र में (पश्चिम / पूर्व चंपारण) लगभग 31 सीटों को इस चुनाव में निर्णायक माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जातिगत और आर्थिक समीकरणों पर दोनों तरफ की पार्टियाँ जूझ रही हैं.
 

