बिहार चुनाव में उतरे क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालते ही जनता से की ये खास अपील

Bihar Election 2025: चुनाव आयोग ने 14 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को बिहार चुनाव का "फ्यूचर वोटर आइकॉन" बनाया है. उन्होंने युवाओं से मतदान के लिए जागरूक रहने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने की अपील की है.
Bihar Election 2025: बिहार से ताल्लुक रखने वाले 14 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने बहुत कम उम्र में खेल की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है. अब वैभव पहली बार क्रिकेट मैदान से निकलकर सीधे लोकतंत्र के "फील्ड" में भी कदम रख चुके हैं. चुनाव आयोग ने उन्हें आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए "फ्यूचर वोटर आइकॉन" नियुक्त किया है, ताकि वे युवाओं और पहली बार वोट डालने वालों को मतदान के लिए प्रेरित कर सकें. यह जिम्मेदारी मिलते ही वैभव ने एक खास संदेश जारी किया और लोकतंत्र को मजबूत बनाने की अपील की.
दरअसल, बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने हैं. पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. हर चुनाव की तरह इस बार भी आयोग का फोकस युवा मतदाताओं पर है. आयोग का मानना है कि जब कोई लोकप्रिय चेहरा युवाओं से अपील करता है, तो उसका असर ज्यादा होता है. इसी वजह से एक उभरते हुए युवा क्रिकेटर के रूप में वैभव को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है.
चुनाव आयोग द्वारा जारी वीडियो संदेश में वैभव कहते हैं, “जैसे मैं मैदान पर उतरकर अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए पूरी कोशिश करता हूं, वैसे ही हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह लोकतंत्र की जीत के लिए वोट करे. आप सभी जागरूक नागरिक बनें और विधानसभा चुनाव में मतदान जरूर करें.” युवाओं पर उनका यह संदेश सकारात्मक असर डाल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार बड़ी संख्या में युवा मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे.
🏏 Just like Vaibhav Suryavanshi hits sixes for the nation - this season, #Bihar’s voters will hit their winning shot by voting!— Election Commission of India (@ECISVEEP) October 19, 2025
Listen to the champion’s call - step out and vote #YouAreTheOne 🫵#BiharElections2025 pic.twitter.com/doVQiNZULy
वहीं वैभव सूर्यवंशी का क्रिकेट करियर भी काफी चमकदार रहा है. उन्होंने आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए सिर्फ 14 साल की उम्र में इतिहास रच दिया था. उन्होंने टूर्नामेंट का दूसरा सबसे तेज शतक जड़ा, जिसके बाद वे सुर्खियों में आ गए. इसके बाद उन्होंने अंडर-19 टीम के साथ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी शानदार प्रदर्शन किया. वर्तमान में रणजी ट्रॉफी में बिहार टीम के उपकप्तान की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं.
