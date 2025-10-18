कौन होगा बिहार का अगला CM? अमित शाह से मुलाकात के बाद चिराग पासवान का बयान, सीएम चेहरे पर कही ये बात

Bihar Election 2025: अमित शाह से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री का चुनाव को लेकर अपना पक्ष रख दिया है. चिराग पासवान ने महागठबंधन पर हमला बोल और कहा कि, वहां अब भी सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है.

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी हलचल लगातार बढ़ती जा रही है. एनडीए ने सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों का एलान तय समय पर कर दिया है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनाव के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा. इसी मुद्दे पर चर्चा उस समय और तेज हो गई जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बयान में कहा कि मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक दल करेगा. इसके बाद चिराग पासवान ने पटना में शाह से मुलाकात कर इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

अमित शाह ने सिर्फ वही कहा है जो गठबंधन की परंपरा है..

बिहार चुनाव 2025 की तैयारियों में एनडीए ने पूरी ताकत लगा दी है. अब जब चुनावी पिच सज चुकी है, तो चर्चा का सबसे अहम मुद्दा मुख्यमंत्री पद का चेहरा बन गया है. इसी बीच पटना में शनिवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की मुलाकात ने सियासी हलचल और तेज कर दी. मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री तय करने की प्रक्रिया पूरी तरह साफ है. उन्होंने अमित शाह के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि “शाह जी ने सिर्फ वही कहा है जो गठबंधन की परंपरा है. चुनाव जीतने के बाद विधायक दल ही अपने नेता का चयन करता है. इसमें कोई नई बात नहीं है.”

एनडीए में इस मुद्दे को लेकर कोई भ्रम नहीं

चिराग ने यह भी कहा कि एनडीए में इस मुद्दे को लेकर कोई भ्रम नहीं है और सभी दल एकजुट होकर चुनाव मैदान में हैं. उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि “इंडिया गठबंधन में पहले दौर का नामांकन खत्म हो गया, लेकिन आज तक सीटों का बंटवारा तक नहीं हो पाया. जो अपना गठबंधन नहीं संभाल पा रहे, वे बिहार को क्या चलाएंगे?”

राजनीतिक अटकलें शुरू

वहीं अमित शाह ने अपने बयान में कहा था कि नीतीश कुमार पर एनडीए के साथ-साथ बिहार की जनता का भी भरोसा है. लेकिन अंतिम फैसला चुनाव के बाद विधायक दल करेगा. शाह के इस बयान को लेकर कई तरह की राजनीतिक अटकलें शुरू हो गई थीं, जिन्हें चिराग पासवान ने शांत करने की कोशिश की.

