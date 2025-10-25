'मुस्लिम बंधुआ वोट बैंक…', महागठबंधन के CM और डिप्टी सीएम फेस को लेकर चिराग पासवान ने उठाए सवाल

चिराग पासवान ने कहा कि मुस्लिम मतदाता बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे, तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी? महागठबंधन ने राज्य में किसी मुस्लिम चेहरे को आगे क्यों नहीं किया?

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा सातवें आसमान पर चढ़ा हुआ है. चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं. लेकिन महागठबंधन ने ऐलान कर दिया है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी उपमुख्यमंत्री के चेहरा होंगे. इसको लेकर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने निशाना साधा है. उन्होंने सवाल उठाया है कि महागठबंधन ने राज्य में किसी मुस्लिम चेहरे को आगे क्यों नहीं किया?

चिराग पासवान का कहना है कि महागठबंधन न मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है और न उपमुख्यमंत्री. उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं के लिए भी बड़ा संदेश देते हुए कहा कि अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे, तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी?

चिराग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "2005 में मेरे नेता और पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने 'मुस्लिम मुख्यमंत्री' बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी. तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया. राजद 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था, आज 2025 में भी न मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है, न उपमुख्यमंत्री. अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे, तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी?"

बिहार में 'मल्लाह' समाज की कुल आबादी

चिराग पासवान ने यह सवाल मुकेश सहनी को महागठबंधन की तरफ से डिप्टी सीएम का चेहरा बनाए जाने पर उठाया. मुकेश सहनी 'मल्लाह' वर्ग से आते हैं, जिनकी पूरे बिहार में कुल आबादी लगभग 2.6 प्रतिशत ही है. वहीं, बिहार में इससे कहीं ज्यादा यानी करीब 17-18 फीसदी मुस्लिम आबादी बताई जाती है.

हालांकि, पिछले दिन तेजस्वी यादव ने एक तस्वीर शेयर करके मुस्लिम मतदाताओं को संदेश देने की कोशिश की. इस तस्वीर में तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर में मुकेश सहनी और राजद एमएलसी कारी सोहैब मौजूद थे.

मुस्लिम चेहरा नहीं होने पर उठाए सवाल

इस पर AIMIM के नेता और उत्तर प्रदेश में पार्टी अध्यक्ष शौकत अली ने भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि बिहार इलेक्शन तक के लिए अब्दुल को तेजस्वी ने बड़ा सम्मान दिया. उड़न खटोला में बैठाया, पर डिप्टी मुख्यमंत्री तो नहीं देंगे.

शौकत अली ने कहा कि 2 प्रतिशत वाला उपमुख्यमंत्री, 13 प्रतिशत वाला मुख्यमंत्री और 18 प्रतिशत वाला दरी बिछावन मंत्री. अगर हम लोग कुछ बोलेंगे तो हमें भाजपा का भय दिखाया जाएगा.

(With IANS input)

