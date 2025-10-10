जहां PM मोदी हैं, वहां मुझे सम्मान की कोई चिंता नहीं... NDA में सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान का बड़ा बयान

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव से पहले एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग पर सहमति बनती दिख रही है. चिराग पासवान और नित्यानंद राय की मुलाकात के बाद एलजेपी नेता ने कहा कि जहां पीएम मोदी हैं, वहां सम्मान की चिंता नहीं.

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही खींचतान अब खत्म होती नजर आ रही है. पिछले कुछ दिनों से जारी सियासी हलचल के बीच लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की मुलाकात के बाद इस मसले पर सहमति बनने के संकेत मिले हैं. बताया जा रहा है कि सीट बंटवारे पर लगभग सहमति बन चुकी है और जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा भी की जाएगी.

बातचीत बहुत सकारात्मक

बैठक के बाद चिराग पासवान ने कहा, “जहां मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं, वहां मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है. हमारी बातचीत बहुत सकारात्मक रही है और अब यह अंतिम दौर में है.” चिराग ने बताया कि सीटों के बंटवारे पर हर छोटी-बड़ी बात पर विस्तार से चर्चा की जा रही है ताकि आगे किसी भी तरह की असहमति की गुंजाइश न रहे.

यह भी पढ़ें: Bihar Election 2025: बिहार चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू, पहले चरण में कई प्रमुख विधानसभा क्षेत्र भी शामिल

जल्द ही आधिकारिक घोषणा

VIDEO | Delhi: Putting an end to all speculations about his disappointment over seat sharing within NDA, LJP (Ram Vilas) chief and Union Minister Chirag Paswan says, "When my PM is there, I don't have to think about my own respect..."#BiharElections2025 #BiharElectionsWithPTI… pic.twitter.com/StmmSmTyhD — Press Trust of India (@PTI_News) October 10, 2025

उन्होंने कहा कि एलजेपी (रामविलास) और बीजेपी के बीच तालमेल मजबूत है और गठबंधन को और सशक्त बनाने के लिए बातचीत लगातार जारी है. चिराग ने यह भी साफ किया कि पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चुनावी मैदान में मजबूती से उतरने को तैयार है. वहीं, नित्यानंद राय ने भी इस मुलाकात को बेहद सकारात्मक बताया. उन्होंने कहा, “हमारी और चिराग पासवान जी की बातचीत शानदार रही. सीट शेयरिंग समेत तमाम मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और जल्द ही आधिकारिक घोषणा की जाएगी.”

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.