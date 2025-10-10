जहां PM मोदी हैं, वहां मुझे सम्मान की कोई चिंता नहीं... NDA में सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान का बड़ा बयान

Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Karwa Chauth 2025: पति की सलामती के लिए ये एक्ट्रेसेस रखेंगी पहला करवा चौथ, नाम देख आप भी हो जाएंगे खुश

China को Taiwan ने दिखाई आंख, किया T-Dome वायु रक्षा प्रणाली का अनावरण...

IND vs WI 2nd Test: दिल्ली में आया Yashasvi Jaiswal का ऐतिहासिक शतक, सिर्फ 23 की उम्र में किया बड़ा कारनामा

मिस्टेक पर मिस्टेक... जिस गलती के लिए सस्पेंड हुए Thousand को Thursday लिखने वाले मास्टर साब, उसी से भरा मिला उनका सस्पेंशन ऑर्डर

‘मुझे नहीं लगता ये मांग बेतुकी है’- Deepika Padukone ने 8 घंटे की शिफ्ट की मांग पर तोड़ी चुप्पी

Bihar Election 2025: लड़ना-भिड़ना छोड़े, इसलिए तेजस्वी को बिहार का चेहरा बनाए महागठबंधन...

Karwa Chauth Moonrise Time: जानें लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ समेत आपके शहर में कब दिखाई देगा करवा चौथ का चांद

हार्दिक पांड्या की Lamborghini की कीमत जान उड़ जाएंगे होश, इन फीचर्स से लैस है ये कार

Rekha Skincare Secrets: 70 की उम्र में भी शीशे सी चमकती है रेखा की त्वचा, जान लीजिए ब्यूटी क्वीन की ग्लासी स्कीन का राज

Karwa Chauth Upay: करवा चौथ की रात में आजमा लिया ये टोटका तो पति का मिलेगा प्यार, संबंधों में आएगी मिठास

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Karwa Chauth 2025: पति की सलामती के लिए ये एक्ट्रेसेस रखेंगी पहला करवा चौथ, नाम देख आप भी हो जाएंगे खुश

Karwa Chauth 2025: पति की सलामती के लिए ये एक्ट्रेसेस रखेंगी पहला करवा चौथ, नाम देख आप भी हो जाएंगे खुश

China को Taiwan ने दिखाई आंख, किया T-Dome वायु रक्षा प्रणाली का अनावरण...

China को Taiwan ने दिखाई आंख, किया T-Dome वायु रक्षा प्रणाली का अनावरण...

IND vs WI 2nd Test: दिल्ली में आया Yashasvi Jaiswal का ऐतिहासिक शतक, सिर्फ 23 की उम्र में किया बड़ा कारनामा

IND vs WI 2nd Test: दिल्ली में आया Yashasvi Jaiswal का ऐतिहासिक शतक, सिर्फ 23 की उम्र में किया बड़ा कारनामा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Karwa Chauth Moonrise Time: जानें लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ समेत आपके शहर में कब दिखाई देगा करवा चौथ का चांद

Karwa Chauth Moonrise Time: जानें लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ समेत आपके शहर में कब दिखाई देगा करवा चौथ का चांद

Karwa Chauth Upay: करवा चौथ की रात में आजमा लिया ये टोटका तो पति का मिलेगा प्यार, संबंधों में आएगी मिठास

करवा चौथ की रात में आजमा लिया ये टोटका तो पति का मिलेगा प्यार, संबंधों में आएगी मिठास

Last Minute Mehndi Designs: पहले नहीं मिल पाया वक्त, तो करवा चौथ पर लगा सकते हैं ये लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन

Last Minute Mehndi Designs: पहले नहीं मिल पाया वक्त, तो करवा चौथ पर लगा सकते हैं ये लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन

Homeबिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

जहां PM मोदी हैं, वहां मुझे सम्मान की कोई चिंता नहीं... NDA में सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान का बड़ा बयान

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव से पहले एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग पर सहमति बनती दिख रही है. चिराग पासवान और नित्यानंद राय की मुलाकात के बाद एलजेपी नेता ने कहा कि जहां पीएम मोदी हैं, वहां सम्मान की चिंता नहीं.

Latest News

राजा राम

Updated : Oct 10, 2025, 12:39 PM IST

जहां PM मोदी हैं, वहां मुझे सम्मान की कोई चिंता नहीं... NDA में सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान का बड़ा बयान

चिराग पासवान 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही खींचतान अब खत्म होती नजर आ रही है. पिछले कुछ दिनों से जारी सियासी हलचल के बीच लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की मुलाकात के बाद इस मसले पर सहमति बनने के संकेत मिले हैं. बताया जा रहा है कि सीट बंटवारे पर लगभग सहमति बन चुकी है और जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा भी की जाएगी. 

बातचीत बहुत सकारात्मक

बैठक के बाद चिराग पासवान ने कहा, “जहां मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं, वहां मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है. हमारी बातचीत बहुत सकारात्मक रही है और अब यह अंतिम दौर में है.” चिराग ने बताया कि सीटों के बंटवारे पर हर छोटी-बड़ी बात पर विस्तार से चर्चा की जा रही है ताकि आगे किसी भी तरह की असहमति की गुंजाइश न रहे. 

यह भी पढ़ें: Bihar Election 2025: बिहार चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू, पहले चरण में कई प्रमुख विधानसभा क्षेत्र भी शामिल

जल्द ही आधिकारिक घोषणा

उन्होंने कहा कि एलजेपी (रामविलास) और बीजेपी के बीच तालमेल मजबूत है और गठबंधन को और सशक्त बनाने के लिए बातचीत लगातार जारी है. चिराग ने यह भी साफ किया कि पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चुनावी मैदान में मजबूती से उतरने को तैयार है. वहीं, नित्यानंद राय ने भी इस मुलाकात को बेहद सकारात्मक बताया. उन्होंने कहा, “हमारी और चिराग पासवान जी की बातचीत शानदार रही. सीट शेयरिंग समेत तमाम मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और जल्द ही आधिकारिक घोषणा की जाएगी.”

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Karwa Chauth Moonrise Time: जानें लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ समेत आपके शहर में कब दिखाई देगा करवा चौथ का चांद
Karwa Chauth Moonrise Time: जानें लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ समेत आपके शहर में कब दिखाई देगा करवा चौथ का चांद
Karwa Chauth Upay: करवा चौथ की रात में आजमा लिया ये टोटका तो पति का मिलेगा प्यार, संबंधों में आएगी मिठास
करवा चौथ की रात में आजमा लिया ये टोटका तो पति का मिलेगा प्यार, संबंधों में आएगी मिठास
Last Minute Mehndi Designs: पहले नहीं मिल पाया वक्त, तो करवा चौथ पर लगा सकते हैं ये लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन
Last Minute Mehndi Designs: पहले नहीं मिल पाया वक्त, तो करवा चौथ पर लगा सकते हैं ये लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन
Numerology: कभी दूसरों को धोखा नहीं देते इन तारीखों पर जन्मे लोग, स्वभाव से ईमानदार, हर हाल में निभाते हैं रिश्ता
Numerology: कभी दूसरों को धोखा नहीं देते इन तारीखों पर जन्मे लोग, स्वभाव से ईमानदार, हर हाल में निभाते हैं रिश्ता
ऋषि सुनक ने Goldman के बाद Microsoft का थामा हाथ, जानें ब्रिटेन के पूर्व पीएम को नई नौकरी में कितना मिलेगा पैकेज
ऋषि सुनक ने Goldman के बाद Microsoft का थामा हाथ, जानें ब्रिटेन के पूर्व पीएम को नई नौकरी में कितना मिलेगा पैकेज
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE