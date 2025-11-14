Chainpur Assembly Seat Result 2025 Live: नीतीश के इकलौते मुस्लिम मंत्री जमा खान की सीट पर कौन आगे?

चैनपुर विधानसभा सीट पर मुकाबला काफी रोचक हो गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में इकलौते मुस्लिम चेहरे मोहम्मद जमा खान यहां से मैदान में हैं.

Chainpur Assembly Seat Result 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में चेनपुर सीट पर 11 नवंबर को मतदान सम्पन्न हुआ था. इस बार का चुनाव चैनपुर के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में इकलौते मुस्लिम चेहरे मोहम्मद जमा खान यहां से मैदान में हैं. जेडीयू ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया है. खबर लिखे जाने तक शुरुआती रुझानों में जमा खान 1576 वोटों की बढ़त बनाए हुए थे, जबकि आरजेडी ने बृज किशोर बिंद को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो लगातार कड़ी टक्कर देते दिख रहे हैं.

चैनपुर सीट पर पिछला चुनाव भी काफी दिलचस्प रहा था. 2020 के विधानसभा चुनाव में मोहम्मद जमा खान बीएसपी के टिकट पर उतरे थे और उन्होंने भाजपा उम्मीदवार बृज किशोर बिंद को 24,294 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी. उस चुनाव में 64.72% मतदान हुआ था और बीएसपी को 46.24% वोट मिले थे. इस बार पार्टी बदलकर जेडीयू में शामिल होने के बाद क्या जमा खान दोबारा जीत की कहानी लिख पाएंगे, यह देखना अहम है.

एक बार फिर एनडीए की सरकार

राज्य की समग्र तस्वीर पर नजर डालें तो शुरुआती रुझानों में एक बार फिर एनडीए की सरकार लौटती दिख रही है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती दिखाई दे रही है. ऐसे माहौल में चेनपुर की जीत न सिर्फ स्थानीय राजनीति बल्कि गठबंधन की मजबूती के लिए भी मायने रखती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से