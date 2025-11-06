साउथ अफ्रीका से CEC ज्ञानेश कुमार को किसका आया सरप्राइज कॉल? जिसकी बिहार मतदान के बीच हो रही चर्चा

CEC Gyanesh Kumar: ज्ञानेश कुमार ने बताया कि साउथ अफ्रीका के पार्लियामेंटेरियन दुनिया के सबसे ट्रांसपेरेंट और कुशल चुनावी सिस्टम को समझना चाहते हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है. इसमें 17 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं. इस बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को साउथ अफ्रीका से एक सरप्राइज कॉल आया है. जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. लोग जानना चाहते हैं कि ये कॉल किसका था और भारत के CEC को क्यों किया गया?

दरअसल, यह कॉल साउथ अफ्रीका के निर्वाचन आयोग के चेयरपर्सन मोसोथो मोएपिया का था. उन्होंने बिहार जैसे बड़े राज्य में हो रहे चुनाव के लिए सीईसी ज्ञानेश कुमार को शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका के सांसद जल्द भारत का दौरा करने वाले हैं, ताकि वे भारत की चुनाव प्रणाली को नजदीक से समझ सकें.

ज्ञानेश कुमार ने बताया कि साउथ अफ्रीका के पार्लियामेंटेरियन दुनिया के सबसे ट्रांसपेरेंट और कुशल चुनावी सिस्टम को समझना चाहते हैं. जिससे वह इसको अपने देश में भी लागू कर सकें.

इन दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला

बिहार में 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए दो चरण में मतदान हो रहा है. पहले चरण में आज (6 नवंबर) को 121 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं. जिसमें 3.75 करोड़ से अधिक मतदाता 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे. इस चरण में INDIA ब्लॉक के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, विजय कुमार सिन्हा, जीवेश मिश्रा और संजय सरावगी जैसे प्रमुख चेहरे मैदान में हैं.

