बिहार में दूसरे चरण के लिए थम गया प्रचार, 11 नवंबर को EVM में सिमटेगा 1302 उम्मीदवारों का सियासी भविष्य

Bihar 2nd Phase Election: बिहार चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार थम गया है. दूसरे चरण की वोटिंग के साथ 1302 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में बंद हो जाएगी, जबकि नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

Bihar 2nd Phase Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और आखिरी चरण का चुनावी शोर अब थम गया है. राज्य के 20 जिलों की 122 सीटों पर अब किसी भी तरह की रैली, सभा या रोड शो नहीं होगा. पहले चरण में 6 नवंबर को हुए मतदान में 65 फीसदी वोटिंग दर्ज की गई थी. अब 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग के साथ 1302 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में बंद हो जाएगी, जबकि नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

कई बड़े चेहरे मैदान में हैं

इस चरण में जिन जिलों में मतदान होगा, उनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, गया, जहानाबाद, कैमूर, नवादा और रोहतास जैसे प्रमुख जिले शामिल हैं. इनमें चकई, जमुई, धमदाहा और छातापुर जैसी सीटों पर मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है, जहां मौजूदा मंत्री और भाजपा के कई बड़े चेहरे मैदान में हैं.

सभी पार्टियों ने लगाया जोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव के दौरान 14 रैलियां कीं और एक रोड शो भी किया. प्रियंका गांधी ने पहली बार बिहार में सक्रिय प्रचार किया, जबकि राहुल गांधी ने सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाकों में सभाएं कर महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की. भाजपा के प्रचार अभियान में जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान और रवि किशन जैसे कई बड़े चेहरे शामिल रहे. जदयू सुप्रीमो और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार पांचवीं बार सत्ता में वापसी का लक्ष्य लेकर चुनावी मैदान में हैं. वहीं, राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी पूरे जोश के साथ चुनाव अभियान चलाया. बताते चलें, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी इस चुनाव में “एक्स फैक्टर” मानी जा रही है.

किस पार्टी के कितने उम्मीदवार

दूसरे चरण में एनडीए के 122 सीटों में भाजपा के 53, जदयू के 44, लोजपा (रामविलास) के 15 और हम के छह उम्मीदवार हैं. महागठबंधन में राजद 72, कांग्रेस 37 और वीआईपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. बहरहाल, अब सबकी निगाहें 11 नवंबर पर टिकी हैं, जब जनता तय करेगी कि बिहार की सत्ता किसके हाथ में जाएगी.

