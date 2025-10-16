बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई सामने, योगी आदित्यनाथ समेत ये 40 नाम शामिल

बिहार चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के लिए भाजपा ने अपनी नई चाल चल दी है. एनडीए की तरफ स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है. जिसमें पीएम मोदी, जेपी नड्डा और सीएम योगी तक का नाम शामिल है.

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के प्रचार अभियान की रणनीति तैयार कर ली है. इसी क्रम में राज्य के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी के बड़े राष्ट्रीय नेताओं को प्रचार की बागडोर सौंप दी हैं. एनडीए को निर्णायक जीत दिलाने के लिए 'मिशन बिहार' नाम से शुरू किए गए इस चुनाव प्रचार अभियान में पार्टी के दिग्गज नेता पश्चिमी चंपारण से लेकर कोसी के महत्वपूर्ण गढ़ तक के क्षेत्रों में नजर आएंगे. बिहार चुनाव के लिए भाजपा ने अपने 40 स्टार प्रचारक नेताओं की एक लिस्ट जारी की हैं.

पीएम मोदी और जेपी नड्डा भी करेंगे रैलियां

इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर.पाटिल, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के नाम शामिल हैं. इनके अलावा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडनवीस, असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं.

केशव प्रसाद मौर्य और साध्वी निरंजन भी शामिल

स्मृति ईरानी, केशव प्रसाद मौर्य, साध्वी निरंजन ज्योति, पवन सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' के नाम भी बिहार के लिए बीजेपी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं. अभी ये लिस्ट समाप्त नहीं हुई हैं. इस लिस्ट में दिलीप कुमार जयसवाल, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, रेनू देवी, प्रेम कुमार, नित्यानंद राय, राधा मोहन सिंह, सतीश चन्द्र दुबे, राज भूषण चौधरी, अश्विनी कुमार चौबे, रविशंकर प्रसाद, नन्द किशोर यादव, राजीव प्रताप रूडी, संजय जयसवाल, विनोद तावड़े, बाबूलाल मरांडी, प्रदीप कुमार सिंह, गोपालजी ठाकुर और जनक राम हैं.

कैसा है पीएम मोदी और सीएम योगी का चुनावी कार्यक्रम

पार्टी के सूत्रों अनुसार, पीएम मोदी का चुनावी कार्यक्रम राज्य के ज्यादा से ज्यादा सीटों के कवर करने के हिसाब से बनाया जा रहा है. उनकी रैलियां खासकर उन क्षेत्रों को टारगेट करके रखी जा सकती हैं, जहां एनडीए का प्रभाव अन्य क्षेत्रों के अपेक्षाकृत कमजोर है, लेकिन व्यक्तिगत पीएम मोदी का प्रभाव ज्यादा हैं. वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी पूरे बिहार को कवर करते हुए करीब 35 रैलियां कर सकते हैं. त्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी के सबसे लोकप्रिय प्रचारक बने हुए हैं, खासकर उत्तर और मध्य बिहार में, जहाँ पार्टी का मानना ​​है कि उनकी उपस्थिति का मतदाताओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.