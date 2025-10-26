Bihar Election 2025: बिहार के 6 जिले बिना चुनाव के ही भाजपा मुक्त हो गए; इसके पीछे असली रणनीति क्या है?

Next CJI of Supreme Court: जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के अगले CJI, कुछ यूं रहा है हरियाणा के गांव से SC तक का प्रेरणादायक सफर
बिहार चुनाव 2025
Bihar Election 2025:बिहार के छह जिलों में भाजपा का कोई उम्मीदवार नहीं है. इन सीटों पर भाजपा ने अपने सहयोगी दलों के उम्मीदवारों को मौका देने का फैसला किया है. आइए समझते हैं आखिर इसके पीछे भाजपा की क्या रणनीति है..
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से 101 पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है. पार्टी ने अपने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं और अब सबकी निगाहें 6 और 11 नवंबर को होने वाले बिहार चुनाव पर टिकी हैं. लेकिन इसी बीच, भाजपा खेमे से एक अहम जानकारी सामने आई है. भाजपा ने चुनाव लड़ने से पहले ही छह जिलों से पूरी तरह से अपना नाम वापस ले लिया है.
भाजपा द्वारा घोषित 101 सीटों में से छह जिलों में भाजपा ने एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा है. इन छह जिलों में मधेपुरा, खगड़िया, शेखपुरा, शिवहर, जहानाबाद और रोहतास शामिल हैं. खास बात यह है कि भाजपा ने इन जिलों में अपना उम्मीदवार तो नहीं उतारा है, लेकिन एनडीए के घटक दलों के उम्मीदवारों को मौका दिया है. इन छह जिलों में एनडीए के घटक दलों के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे. इसके अलावा, भाजपा ने सहरसा, लखीसराय, नालंदा, बक्सर और जमुई जिलों में एक-एक उम्मीदवार उतारा है. कहा जा रहा है कि भाजपा ने यह रणनीति इसलिए अपनाई है क्योंकि जदयू और भाजपा समेत अन्य घटक दलों के उम्मीदवार भी एनडीए के तहत चुनाव लड़ रहे हैं.
पिछले विधानसभा चुनाव (2020) में भाजपा ने कुछ जिलों में उम्मीदवार नहीं उतारे थे, जिसका नतीजा इस बार की उम्मीदवार सूची में दिख रहा है. इन जिलों में उम्मीदवार न उतारकर और सीटों की संख्या कम रखकर, यह समझा जा रहा है कि उसने सहयोगी दलों को मौका देकर एक कदम आगे बढ़ाया है. बताते चलें, पिछली बार शिवहर, खगड़िया, शेखपुरा, जहानाबाद और मधेपुरा इन पांच जिलों में भाजपा का कोई उम्मीदवार नहीं था. इस बार रोहतास ज़िले को भी सूची में शामिल किया गया है. पिछली बार भाजपा ने इस ज़िले की दो सीटों, डेहरी और करकट, पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इस बार उसने इन सीटों पर सहयोगी दलों को तरजीह देते हुए अकेले चुनाव न लड़ने का फ़ैसला किया है. इस बदलाव के ज़रिए पार्टी की रणनीति में सहयोगी दलों के साथ तालमेल बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया है.
पिछले चुनावों में कुछ जिलों में सहयोगी दलों को मौका देने के बाद, भाजपा को कुछ जिलों में सहयोगी दलों पर स्पष्ट बढ़त हासिल है. पार्टी ने बड़ी संख्या में सीटें जीती हैं, खासकर चंपारण क्षेत्र में. पश्चिमी चंपारण ज़िले में भाजपा ने 12 में से आठ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं. इनमें हरसिद्धि, पिपरा, कल्याणपुर, मोतिहारी, रक्सौल, मधुबन, चिरैया और ढाका शामिल हैं. पूर्वी चंपारण में भाजपा ने नौ में से सात सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं. इसलिए सीटों की संख्या के लिहाज़ से चंपारण भाजपा के लिए अहम होता जा रहा है.
भाजपा ने पटना ज़िले की 14 सीटों में से सात, दरभंगा ज़िले की छह, मुज़फ़्फ़रपुर की पाँच, भोजपुर की पाँच और मधुबनी की पाँच सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं. यह सूची दर्शाती है कि पार्टी की रणनीति प्रमुख ज़िलों में अपनी पकड़ मज़बूत करने पर केंद्रित है.
राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, भाजपा इस संसाधन-बंटवारे की रणनीति अपनाकर अपने गठबंधन को संतुलित करने की कोशिश कर रही है. जिन ज़िलों में भाजपा के सिर्फ़ एक सीट पर उम्मीदवार हैं, वहाँ उसने अपने लिए एक आरामदायक राजनीतिक रणभूमि तैयार कर ली है, जबकि बाकी सीटें उसने अपने सहयोगियों को बाँट दी हैं. जानकारों के मुताबिक, इससे भाजपा को अपने संसाधनों और चुनाव प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है. इसलिए, कहा जा रहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने इस बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे में काफ़ी चतुराई दिखाई है. लेकिन इस रणनीति का क्या नतीजा निकलता है और यह कामयाब होगी या नहीं, यह तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा.
