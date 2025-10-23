Bihar Election 2025: बांकीपुर में इस बार किसका पलड़ा भारी? भाजपा का कई सालों से दबदबा बरकरार, यहां जानें सभी समीकरण

Bihar Election 2025: पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट भाजपा का मजबूत गढ़ बनी हुई है. पिता-पुत्र की सियासी विरासत और कायस्थ समुदाय के समर्थन से पार्टी हर चुनाव में बढ़त बनाए रखती है. विपक्ष के लिए यह सीट हमेशा चुनौतीपूर्ण रही है.

Bihar Election 2025: बिहार की राजनीति में कुछ विधानसभा सीटें ऐसी होती हैं, जिनका परिणाम अक्सर पहले से अनुमानित हो जाता है. पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट भी इन्हीं में से एक है. यह सीट भाजपा का मजबूत गढ़ बन चुकी है और विपक्ष के लिए इसे जीतना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है. पिछले कई चुनावों में यहां भाजपा के उम्मीदवारों ने लगातार जीत दर्ज की है, जिससे यह सीट पार्टी की राजनीतिक पकड़ और सियासी विरासत का प्रतीक बन गई है.

2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन नबीन ने कांग्रेस के लव सिन्हा को 39,036 वोटों के अंतर से हराकर अपनी मजबूत पकड़ दिखाई. बांकीपुर का राजनीतिक सफर पहले की 'पटना वेस्ट' सीट से जुड़ा हुआ है. 1990 के दशक में नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा ने लगातार चार बार जीत हासिल कर भाजपा के दबदबे की नींव रखी. उनके निधन के बाद बेटे नितिन नबीन ने 2006 के उपचुनाव में जीत दर्ज कर राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया.

भाजपा का अजेय किला

परिसीमन के बाद बनी बांकीपुर सीट पर नितिन नबीन ने 2010, 2015 और 2020 में लगातार जीत हासिल कर इसे भाजपा का अजेय किला बना दिया. यह सीट केवल चुनावी आंकड़ों की नहीं, बल्कि पिता-पुत्र की सियासी विरासत की कहानी भी है. बांकीपुर विधानसभा में कायस्थ समुदाय का प्रभाव निर्णायक है. इसके अलावा वैश्य और ब्राह्मण मतदाता भी भाजपा के समर्थन में रहते हैं. यही वजह है कि पार्टी को लगातार बढ़त मिलती रही. यह प्रभाव पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में भी दिखाई देता है, जहां शत्रुघ्न सिन्हा और रविशंकर प्रसाद जैसे नेता विजयी रहे.

विपक्ष के लिए बांकीपुर हमेशा चुनौतीपूर्ण

विपक्ष के लिए बांकीपुर हमेशा चुनौतीपूर्ण रही है. राष्ट्रीय जनता दल को यहां अब तक सफलता नहीं मिली. शुरुआती वर्षों में कांग्रेस और सीपीआई का कुछ प्रभाव था, लेकिन भाजपा की मजबूत पकड़ के बाद उनका आधार लगभग समाप्त हो गया. 2020 के चुनाव में कांग्रेस के लव सिन्हा दूसरे स्थान पर रहे. आज भी बांकीपुर विधानसभा सीट भाजपा की मजबूत पकड़, सियासी विरासत और कायस्थ वोट बैंक के कारण चर्चा में है. हर चुनाव में यह देखना दिलचस्प होता है कि क्या कोई दल इस अजेय गढ़ को तोड़ पाएगा, या भाजपा एक बार फिर विजय परचम लहराएगी.

