Bihar News: मोकामा में थम नहीं रहा बवाल, दुलारचंद की हत्या के बाद, RJD प्रत्याशी वीणा देवी की गाड़ी में तोड़फोड़

टी20 इंटरनेशनल में अभिशेक शर्मा ने किया बड़ा कारनामा, इस खिलाड़ी का रिकॉर्ड कर दिया चकनाचूर
IND vs AUS: मेलबर्न में मिली भारत को करारी हार, दूसरे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से हराया
प्रदूषण तो था ही अब ये वायरस भी दिल्ली-NCR में फैला, 75 प्रतिशत घरों में कोई न कोई बीमार
November Upcoming Smartphones: Oppo, Realme से लेकर OnePlus तक, नवंबर में लॉन्च हो सकते हैं धांसू फोन, जानिए प्राइज
Bihar News: मोकामा में थम नहीं रहा बवाल, दुलारचंद की हत्या के बाद, RJD प्रत्याशी वीणा देवी की गाड़ी में तोड़फोड़
करीब से देखने वाली महिला ने बताई रोहित आर्या के आंतक की कहानी, स्टूडियों में मिली कई हैरान कर देने वाली चीजें
Ekadashi 2025 Kab Hai: नवंबर में किस-किस दिन रखा जाएगा एकादशी व्रत, जानें पूजा से लेकर पारण तक का समय
Women World Cup Final IND vs SA Live Streaming: कहां और कैसे देखें लाइव, यहां देखें सभी डिटेल्स
November OTT Release: 'जॉली LLB 3' से 'महारानी 4' तक, नवंबर में ओटीटी पर दिखेंगी ये दमदार सीरीज व मूवीज
कौन हैं रिंकू सिंह? John Cena को पटखनी देने वाला, लाखों की कमाई छोड़ कैसे बने प्रेमानंद जी महाराज के सेवादार
बिहार चुनाव 2025
Mokama News: मोकामा में जन सुराज समर्थक दुलारचंद की हत्या के बाद अब आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी की गाड़ी में तोड़फोड़ से माहौल और गरमा गया है. दोनों घटनाओं ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया है.
Mokama: बिहार के मोकामा में चुनावी सरगर्मी अब हिंसा और आरोप-प्रत्यारोप में बदलती जा रही है. जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में प्रचार कर रहे दुलारचंद की हत्या के बाद से इलाके में तनाव बढ़ गया है. हत्या के इस मामले में बाहुबली नेता अनंत सिंह पर केस दर्ज किया गया है. लेकिन यह मामला शांत भी नहीं हुआ था कि राजद उम्मीदवार वीणा देवी की गाड़ी पर हमला कर माहौल और बिगड़ गया. इस घटना के बाद सूरजभान सिंह के समर्थकों ने विरोधियों पर हमले का आरोप लगाया है. वहीं, अनंत सिंह ने दुलारचंद की हत्या को सूरजभान सिंह की साजिश बताया है. अनंत ने कहा कि चुनाव से पहले विपक्ष ने यह पूरा खेल रचा है.
वीणा देवी, जो पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी हैं, शुक्रवार को उस वक्त विवाद में फंस गईं जब उनकी गाड़ी दुलारचंद यादव की शव यात्रा के साथ बाढ़ की ओर जा रही थी. रास्ते में भीड़ ने उनकी कार पर हमला कर दिया, जिससे गाड़ी के शीशे पूरी तरह टूट गए. सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में वीणा देवी की प्रचार वाली कार का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त दिख रहा है.
यह भी पढ़ें: Bihar Election 2025: राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें! चुनाव प्रसार रैली के दौरान मुजफ्फरपुर में केस दर्ज.. जानें पूरा मामला
पुलिस के मुताबिक, गुरुवार को घोसवारी इलाके में प्रचार के दौरान दुलारचंद पर हमला हुआ था. उन्हें पहले गोली लगी और फिर वाहन से कुचलने की वजह से उनकी मौत हो गई. पटना (ग्रामीण) के एसपी ने बताया कि मामले की जांच जारी है और तनावपूर्ण हालात को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. लगातार हो रही हिंसक घटनाओं से मोकामा का चुनावी माहौल गर्म है. एक ओर दुलारचंद की हत्या ने सियासी हलचल मचा दी है, वहीं अब वीणा देवी की गाड़ी पर हमला मोकामा की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से