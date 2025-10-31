Bihar News: मोकामा में थम नहीं रहा बवाल, दुलारचंद की हत्या के बाद, RJD प्रत्याशी वीणा देवी की गाड़ी में तोड़फोड़

Mokama News: मोकामा में जन सुराज समर्थक दुलारचंद की हत्या के बाद अब आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी की गाड़ी में तोड़फोड़ से माहौल और गरमा गया है. दोनों घटनाओं ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया है.

Mokama: बिहार के मोकामा में चुनावी सरगर्मी अब हिंसा और आरोप-प्रत्यारोप में बदलती जा रही है. जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में प्रचार कर रहे दुलारचंद की हत्या के बाद से इलाके में तनाव बढ़ गया है. हत्या के इस मामले में बाहुबली नेता अनंत सिंह पर केस दर्ज किया गया है. लेकिन यह मामला शांत भी नहीं हुआ था कि राजद उम्मीदवार वीणा देवी की गाड़ी पर हमला कर माहौल और बिगड़ गया. इस घटना के बाद सूरजभान सिंह के समर्थकों ने विरोधियों पर हमले का आरोप लगाया है. वहीं, अनंत सिंह ने दुलारचंद की हत्या को सूरजभान सिंह की साजिश बताया है. अनंत ने कहा कि चुनाव से पहले विपक्ष ने यह पूरा खेल रचा है.

कार का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त

वीणा देवी, जो पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी हैं, शुक्रवार को उस वक्त विवाद में फंस गईं जब उनकी गाड़ी दुलारचंद यादव की शव यात्रा के साथ बाढ़ की ओर जा रही थी. रास्ते में भीड़ ने उनकी कार पर हमला कर दिया, जिससे गाड़ी के शीशे पूरी तरह टूट गए. सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में वीणा देवी की प्रचार वाली कार का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त दिख रहा है.

मोकामा का चुनावी माहौल गर्म

पुलिस के मुताबिक, गुरुवार को घोसवारी इलाके में प्रचार के दौरान दुलारचंद पर हमला हुआ था. उन्हें पहले गोली लगी और फिर वाहन से कुचलने की वजह से उनकी मौत हो गई. पटना (ग्रामीण) के एसपी ने बताया कि मामले की जांच जारी है और तनावपूर्ण हालात को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. लगातार हो रही हिंसक घटनाओं से मोकामा का चुनावी माहौल गर्म है. एक ओर दुलारचंद की हत्या ने सियासी हलचल मचा दी है, वहीं अब वीणा देवी की गाड़ी पर हमला मोकामा की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है.

