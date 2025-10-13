Bihar Election 2025: NDA के बाद अब सबकी नजरें महागठबंधन पर, सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में हो सकता है बड़ा फैसला

Bihar Election 2025: एनडीए में सीटों का बंटवारा तय होने के बाद अब सबकी निगाहें महागठबंधन पर टिकी हैं. सोमवार को दिल्ली में होने वाली बैठक में महागठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा ऐलान कर सकता है.

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनज़र राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. एनडीए की ओर से सीट बंटवारे का ऐलान हो चुका है, अब सबकी नजरें विपक्षी महागठबंधन पर टिकी हैं. सूत्रों के मुताबिक, महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर लगभग सहमति बन चुकी है और आज यानी सोमवार को दिल्ली में इस पर बड़ा फैसला हो सकता है. तेजस्वी यादव और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रविवार को ही दिल्ली पहुंच चुके हैं. वहीं, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी दिल्ली रवाना हो चुके हैं. खबर है कि तेजस्वी और सहनी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे. माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद महागठबंधन सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान कर सकता है.

महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को लेकर तय माना जा रहा है कि वह 130 से 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. वहीं कांग्रेस को करीब 55 से 60 सीटें मिल सकती हैं. मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को 12 से 20 सीटों पर समझौता मिलने की उम्मीद है. हालांकि, शुरुआती दौर में मुकेश सहनी ने 40 से ज्यादा सीटों और डिप्टी सीएम पोस्ट की मांग की थी, लेकिन अब उन्होंने अपने रुख में नरमी दिखाई है.

सीट शेयरिंग को लेकर सभी दलों में सहमति बन चुकी है

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सीट शेयरिंग को लेकर सभी दलों में सहमति बन चुकी है. बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, "हम भी बहुत जल्द अपनी रणनीति सामने रखेंगे.” वहीं कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने पुष्टि की कि सोमवार को बैठक में सबकुछ तय हो जाएगा.

एनडीए ने सीटों का बंटवारा फाइनल किया

इससे पहले एनडीए ने रविवार को सीटों का बंटवारा फाइनल किया. बीजेपी और जेडीयू दोनों 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी. चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 29 सीटें मिली हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी की पार्टियों को 6-6 सीटें दी गई हैं. अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि दिल्ली में होने वाली इस बैठक के बाद महागठबंधन किस फॉर्मूले के साथ मैदान में उतरता है. बताते चलें 6 और 11 नवंबर को बिहार में दो चरणों में वोटिंग होगी. 14 नवंबर को मतगणना के साथ साफ होगा कि इस बार बिहार की सत्ता किसके हाथ में जाएगी.

