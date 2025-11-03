FacebookTwitterYoutubeInstagram
असम के CM हिमंता बिस्वा का बड़ा दावा — सिंगापुर में गायक जुबीन गर्ग की हत्या!

तेलंगाना, जयपुर के बाद बारबंकी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और अर्टिगा कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत, 2 घायल

Air India फ्लाइट की मंगोलिया में इमरजेंसी लैंडिंग, सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली के लिए भरी थी उड़ान

Cold Feet Sign: रजाई-कंबल में भी पैर लगते हैं ठंडे? कहीं आपके शरीर में तो नहीं इन चीजों की कमी

कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा इनकम, तेजी से बढ़ रही इन 5 बिजनेस की डिमांड; आप भी कर सकते हैं ट्राई

Pan-Aadhaar Link: इस तारीख तक आधार से नहीं किया लिंक तो बंद हो जाएगा PAN, जान लें पूरा प्रोसेस

5 साल पहले तक जिन नौकरियों का नाम तक नहीं था, आज दे रही हैं लाखों की सैलरी

बिहार चुनाव 2025

Bihar Election 2025: पहले चरण के लिए कल शाम 5 बजे थमेगा प्रचार, जानिए मतदान से पहले क्या रहेगा बैन

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण से पहले मंगलवार शाम 5 बजे से प्रचार थम जाएगा. धारा 126 लागू होने के बाद 48 घंटे तक किसी भी तरह का चुनावी प्रचार, रैली या प्रसारण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.

राजा राम

Updated : Nov 03, 2025, 10:43 PM IST

Bihar Election 2025: पहले चरण के लिए कल शाम 5 बजे थमेगा प्रचार, जानिए मतदान से पहले क्या रहेगा बैन

Bihar First Phase Election

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की सरगर्मी अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है. जैसे-जैसे प्रचार की अंतिम घड़ी नजदीक आ रही है, सभी राजनीतिक दल और प्रत्याशी वोटरों को लुभाने में जुटे हैं. लेकिन अब यह रफ्तार थमने वाली है. चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, कल यानी मंगलवार शाम 5 बजे से संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में धारा 126 लागू हो जाएगी. इसके साथ ही चुनाव प्रचार पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी. 

धारा 126, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (RPA) के अंतर्गत आती है, जिसका उद्देश्य मतदान से ठीक पहले का एक 'साइलेंस पीरियड' सुनिश्चित करना है. इस दौरान मतदाताओं को बिना किसी बाहरी दबाव या प्रचार के शांतिपूर्ण माहौल में निर्णय लेने का अवसर दिया जाता है. यह नियम मतदान से 48 घंटे पहले से लेकर मतदान खत्म होने तक लागू रहता है. 

किन चीजों पर प्रतिबंध 

इस अवधि में किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल को जनसभा करने, जुलूस निकालने, लाउडस्पीकर या ध्वनि यंत्र का उपयोग करने, या किसी भी माध्यम से चुनावी प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (जैसे फेसबुक, एक्स (पहले ट्विटर), यूट्यूब और व्हाट्सऐप पर भी किसी प्रकार का चुनावी प्रचार या विज्ञापन प्रसारित करना प्रतिबंधित रहेगा. 

यह भी पढ़ें: 8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर को लेकर आया नया अपडेट, सरकारी कर्मचारियों की होगी बल्ले-बल्ले

निष्पक्ष चुनाव 

चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले किसी भी चुनावी विज्ञापन के लिए अब पूर्व-प्रमाणीकरण जरूरी होगा. वहीं, सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं या नेताओं को क्षेत्र छोड़ने का निर्देश दिया गया है, जो उस क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं. होटल और कम्युनिटी हॉल्स की भी जांच की जाएगी ताकि कोई बाहरी व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके. 

तेलंगाना, जयपुर के बाद बारबंकी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और अर्टिगा कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत, 2 घायल
Air India फ्लाइट की मंगोलिया में इमरजेंसी लैंडिंग, सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली के लिए भरी थी उड़ान
Cold Feet Sign: रजाई-कंबल में भी पैर लगते हैं ठंडे? कहीं आपके शरीर में तो नहीं इन चीजों की कमी
Mouth Odor Tips: मुंह से आने वाली बदबू से जल्द मिलेगा छुटकारा! ये आयुर्वेदिक नुस्खे आजमाकर देखें
पेंशन धारियों ने नहीं किया ये काम तो रुक जाएगी पेंशन, यहां जान लें लास्ट डेट और प्रोसेस की पूरी डिटेल
कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा इनकम, तेजी से बढ़ रही इन 5 बिजनेस की डिमांड; आप भी कर सकते हैं ट्राई
Pan-Aadhaar Link: इस तारीख तक आधार से नहीं किया लिंक तो बंद हो जाएगा PAN, जान लें पूरा प्रोसेस
5 साल पहले तक जिन नौकरियों का नाम तक नहीं था, आज दे रही हैं लाखों की सैलरी
फिटमेंट फैक्टर को लेकर आया नया अपडेट, सरकारी कर्मचारियों की होगी बल्ले-बल्ले
Cheapest Commuter Bikes: 20000 से कम सैलरी वाले भी खरीद सकते हैं ये सस्ती बाइक्स, मिलेगा जबरदस्त माइलेज
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
