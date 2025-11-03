Bihar Election 2025: पहले चरण के लिए कल शाम 5 बजे थमेगा प्रचार, जानिए मतदान से पहले क्या रहेगा बैन

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण से पहले मंगलवार शाम 5 बजे से प्रचार थम जाएगा. धारा 126 लागू होने के बाद 48 घंटे तक किसी भी तरह का चुनावी प्रचार, रैली या प्रसारण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की सरगर्मी अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है. जैसे-जैसे प्रचार की अंतिम घड़ी नजदीक आ रही है, सभी राजनीतिक दल और प्रत्याशी वोटरों को लुभाने में जुटे हैं. लेकिन अब यह रफ्तार थमने वाली है. चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, कल यानी मंगलवार शाम 5 बजे से संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में धारा 126 लागू हो जाएगी. इसके साथ ही चुनाव प्रचार पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी.

धारा 126, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (RPA) के अंतर्गत आती है, जिसका उद्देश्य मतदान से ठीक पहले का एक 'साइलेंस पीरियड' सुनिश्चित करना है. इस दौरान मतदाताओं को बिना किसी बाहरी दबाव या प्रचार के शांतिपूर्ण माहौल में निर्णय लेने का अवसर दिया जाता है. यह नियम मतदान से 48 घंटे पहले से लेकर मतदान खत्म होने तक लागू रहता है.

किन चीजों पर प्रतिबंध

इस अवधि में किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल को जनसभा करने, जुलूस निकालने, लाउडस्पीकर या ध्वनि यंत्र का उपयोग करने, या किसी भी माध्यम से चुनावी प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (जैसे फेसबुक, एक्स (पहले ट्विटर), यूट्यूब और व्हाट्सऐप पर भी किसी प्रकार का चुनावी प्रचार या विज्ञापन प्रसारित करना प्रतिबंधित रहेगा.

निष्पक्ष चुनाव

चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले किसी भी चुनावी विज्ञापन के लिए अब पूर्व-प्रमाणीकरण जरूरी होगा. वहीं, सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं या नेताओं को क्षेत्र छोड़ने का निर्देश दिया गया है, जो उस क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं. होटल और कम्युनिटी हॉल्स की भी जांच की जाएगी ताकि कोई बाहरी व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके.

