'जो सत्ता के लालच में NDA के साथ, वो आदर्शों...', चिराग पासवान के आरोप पर तेजस्वी यादव का पलटवार

Bihar Assembly Elections 2025: तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता ने पिछली सरकार को 20 साल का समय दिया और अब हम केवल 20 महीने मांग रहे हैं.

बिहार में जैसे-जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान के बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि जो लोग सत्ता के लालच में एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं, वो हम पर आरोप लगा रहे हैं. वो अपने आदर्शों से समझौता कर रहे हैं.

तेजस्वी यादव ने कहा, 'चिराग पासवान जो कहते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है. असल बात यह है कि उनकी दूरदृष्टि क्या है? बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए ने चिराग के परिवार को दो फाड़ कर दिया. फिर वो सत्ता के लालच में इसके साथ जुड़े हुए हैं. हालांकि, इस समय वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ असहज महसूस कर रहे हैं. '

दरअसल, चिराग पासवान ने शनिवार को आरजेडी पर आरोप लगाया कि 2005 में उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान किसी मुस्लिम चेहरा को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन राजद ने उनका साथ नहीं दिया. आज 2025 में भी आरजेडी न मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है, न उपमुख्यमंत्री. अगर मुस्लमान वोट बैंक बनकर रहेंगे, तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी?'

20 महीने का मांगा समय

तेजस्वी यादव ने पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों के लिए बड़ी घोषणाएं कीं. उन्होंने ऐलान किया कि अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में सत्ता में आती है, तो त्रिस्तरीय पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना किया जाएगा.

तेजस्वी ने कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है. अगर महागठबंधन की सरकार सत्ता में आती है, तो हम अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, न ही किसी को मुझसे शिकायत है. बिहार की जनता ने पिछली सरकार को 20 साल का समय दिया और अब हम केवल 20 महीने मांग रहे हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से