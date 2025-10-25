क्या जुओं की वजह से हुई थी Napoleon के 3 लाख सैनिकों की मौत? 213 साल बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा
बिहार की इस सीट पर 'C' फैक्टर पर टिकी है राजनीति, 15 साल से RJD के किले को नहीं भेद पाई कोई पार्टी
सेंट्रल इंडिया की लाइफलाइन है ये विशाल नदी, खासियतें जान चौंक जाएंगे आप
Bihar Election 2025: नीतीश कुमार का बड़ा एक्शन, पूर्व मंत्री और विधायक समेत 11 नेताओं को पार्टी से निकाला
ये है दुनिया का पहला AI फाइटर जेट, उड़ाने के लिए ना चाहिए रनवे और ना चाहिए पायलट
Rashifal 26 October 2025: आज रविवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें 26 अक्टूबर का मेष से मीन तक का राशिफल
मध्य प्रदेश में यहां 650 फीट ऊपर है खजाने का घर, जानिए इस रहस्यमयी किले की कहानी
35000 रुपये सस्ती हुई चांदी, क्या सोने की कीमतों में भी आएगी गिरावट?
दुनिया का ऐसा रेस्टोरेंट जहां वेटर पैसे लेते नहीं, बल्कि खुद देते हैं, जानें ये अजीबोगरीब परंपरा!
Walk in Pollution: बढ़ते प्रदूषण के बीच इस वक्त वॉक पर न जाएं, पड़ सकते हैं बीमार, जानें क्या है सही समय
बिहार चुनाव 2025
Fatuha Assembly constituency: फतुहा विधानसभा सीट पर मुकाबला हर बार कांटे का रहा है, लेकिन जीत का सेहरा RJD रामानंद यादव के सिर बंधा है. लेकिन इस बार कांटे का मुकाबला माना जा रहा है.
बिहार में बगैर जातिगत समीकरण बिठाए सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है. पटना साहिब लोकसभा के अंतर्गत आने वाला फतुहा विधानसभा सीट भी इनमें से एक है, जहां जातीय गोलबंदी और सामाजिक समीकरण ही चुनावी नतीजे तय करते हैं. यहां की राजनीति पूरी तरह से जातिगत फैक्टर पर टिकी हुई है. 1957 में अस्तित्व आई इस सीट पर 18वीं बार चुनावी जंग देखने को मिलेगी.
फतुहा विधानसभा क्षेत्र अपनी सांस्कृतिक विरासत, औद्योगिक पहचान और सबसे बढ़कर, बेहद जटिल राजनीतिक बनावट के लिए जाना जाता है. इस सीट पर वोटरों का समीकरण बेहद दिलचस्प है. 2020 के चुनावी आंकड़ों के अनुसार, फतुहा सीट पर कुल 2,71,238 मतदाताओं में अनुसूचित जाति के मतदाताओं की हिस्सेदारी करीब 18.59 प्रतिशत है. मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 2020 में मात्र 1.4 प्रतिशत थी, जबकि शहरी मतदाता लगभग 13.4 प्रतिशत थे.
पिछले डेढ़ दशक से फतुहा की चुनावी कहानी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के दिग्गज नेता डॉ. रामानंद यादव के इर्द-गिर्द घूमती आ रही है. यह उनका अभेद्य किला माना जाता है. वह यहां से लगातार तीन बार जीत दर्ज कर चुके हैं और चौथी बार ताल ठोक रहे हैं.
फतुहा में मुकाबला हमेशा कांटे का रहा है, लेकिन जीत का सेहरा RJD रामानंद यादव के सिर ही बंधा है. 2020 के चुनाव में रामानंद यादव ने बीजेपी के उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह को 19,370 वोटों के बड़े अंतर से हराया था.
यह भी पढ़ें- Bihar Election 2025: नीतीश कुमार का बड़ा एक्शन, पूर्व मंत्री और विधायक समेत 11 नेताओं को पार्टी से निकाला
इससे पहले 2015 के चुनाव में उनका मुकाबला लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र कुमार सिंह से हुआ था, जिसमें यादव ने 30,402 वोटों के विशाल अंतर से जीत हासिल की थी. 2010 विधानसभा चुनाव में यह वह साल था जब रामानंद यादव ने पहली बार विधानसभा में प्रवेश किया था और तब से उनका विजय रथ थमा नहीं है.
15 साल पहले NDA का दबदबा
2010 के बाद से भाजपा नीत एनडीए गठबंधन इस सीट पर अपनी पकड़ वापस नहीं जमा सका है. सत्येंद्र कुमार सिंह, जिन्होंने 2015 में लोजपा और 2020 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, दोनों बार हार गए.
इस बार उनका मुकाबला एनडीए नीत लोकजनशक्ति पार्टी (रामविलास) की उम्मीदवार रूपा कुमारी से होने वाला है. प्रशांत किशोरी की जनसुराज पार्टी ने राज कुमार मुखिया को मैदान में उतारा है. तीनों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है.
फतुहा की मिट्टी में घुली हर धर्मों की आस्था
फतुहा की मिट्टी में कई धर्मों की आस्था घुली हुई है. हिंदू धर्म में इसे वह पुण्य भूमि माना जाता है, जहां से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपने भाइयों के साथ मिथिला यात्रा के दौरान गंगा पार की थी. कहा जाता है कि भगवान कृष्ण भी भीम के साथ राजगीर जाते समय यहीं से गुजरे थे. बौद्ध, जैन, सिख और मुस्लिम, सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए यह समान रूप से पूज्यनीय स्थल है.
संत कबीर की स्मृति में यहां एक विशाल मठ स्थापित है, वहीं मध्यकाल से ही यहां सूफी संतों का प्रभाव रहा है, जिसकी गवाही कच्ची दरगाह देती है. फतुहा का नामकरण भी इसके व्यापारिक इतिहास से जुड़ा है. 'फतुहा' या 'फतुहां' नाम पारंपरिक वस्त्र निर्माण में निपुण 'पटवा' जाति से आया है, जिसने सदियों तक इस क्षेत्र को कुटीर उद्योगों का केंद्र बनाए रखा.
(With IANS input)
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से