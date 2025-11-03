'बिहार को गप्पू और चप्पू से बचाना है', योगी के 'तीन बंदर' वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार

अखिलेश यादव ने कहा, जो लोग आइना देखकर आते हैं, उन्हें हर तरफ बंदर ही नजर आएंगे. अगर बंदर की टोली में बैठा दिए जां तो अलग भी नजर नहीं आते हैं!'

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है. एनडीए और INDIA ब्लॉक के नेता एक-दूसरे पर हमला करने से चूक नहीं रहे हैं. सोमवार को दरंभगा की रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को तीन 'बंदर' पप्पू, टप्पू और अप्पू कहकर निशाना साधा.

योगी के इस बयान पर अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा, जो लोग आइना देखकर आते हैं, उन्हें हर तरफ बंदर ही नजर आएंगे. अगर बंदर की टोली में बैठा दिए जां तो अलग भी नजर नहीं आते हैं!'

सिवान में बीजेपी पर बरसे अखिलेश

इंडिया गठबंधन के समर्थन में रैली करने सिवान पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा, 'हमें बिहार को गप्पू और चप्पू से बचाना है. एनडीए बिहार को गिरवी रखना चाहती है. वो हार के डर से घबराए हुए हैं. अखिलेश के इस बयान को योगी के पप्पू, टप्पू और अप्पू के बयान पर पलटवार माना जा रहा है.

दरभंगा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए योगी ने महात्मा गांधी के तीन बंदरों का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि इसके पीछे संदेश था कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो, जबकि इंडी गठबंधन में स्थिति अलग है. इस गठबंधन में भी तीन बंदर हैं. एक का नाम पप्पू है, दूसरे का टप्पू और तीसरे का नाम अप्पू है. पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू सच देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता. इन लोगों को एनडीए का काम नहीं दिखता.

