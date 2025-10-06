Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में AAP की एंट्री, 11 सीटों पर उतारें प्रत्याशी, जानें कौन कहां से भरेगा हुंकार?
ODI में कौन है भारत का नंबर-1 कप्तान? जानिए किस स्थान पर है रोहित शर्मा का नाम
Schools Closed: बच्चों की फिर से हुई बल्ले-बल्ले! 7 अक्टूबर को सरकारी दफ्तर और स्कूल रहेंगे बंद, जानें वजह
Bihar Election 2025 Dates: कब होंगे बिहार के विधान सभा चुनाव? चुनाव आयोग ने तारीखों के ऐलान को लेकर शुरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस
Nobel Prize 2025: मेडिसिन की दुनिया में किन्हें मिला नोबेल पुरस्कार? Immune Tolerance पर किया था रिसर्च
LU Result Even Semester 2025: Lucknow University ने जारी किया रिजल्ट, lkouniv.ac.in पर ऐसे करें चेक
Karwa Chauth 2025: महिलाएं छलनी से क्यों देखती हैं अपने पति का चेहरा, जानें इस व्रत के पीछे का महत्व
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
मां की जैकेट पहन UPSC देने निकली थी यह लड़की, आज है धाकड़ IFS अफसर
Numerology: 1 नंबर के गुस्सैल होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, छोटी-छोटी बात पर हो जाते हैं लाल पीले
बिहार चुनाव 2025
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. पार्टी ने 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों से पर्दा उठाया हैं. आइए जानते है कौन कहां से चुनावी मैदान में है.
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, धीरे-धीरे सभी राजनीतिक दल अपने-अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार रहे हैं. इसी क्रम में अब आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. आप की तरफ से 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया हैं. बता दें कि सभी राजनीतिक दलों में से आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है. आम आदमी पार्टी अभी और भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है.
इन 11 उम्मीदवारों पर आप का भरोसा
आम आदमी पार्टी द्वारा जारी की गई इस पहली लिस्ट में कुल 11 उम्मीदवारों के नाम हैं. इसमें बेगूसराय विधानसभा सीट से मीरा सिंह, कुशेश्वर सीट से योगी चौपाल, तरैया सीट से अमित कुमार सिंह, कस्बा सीट से भानु भारतीय, बेनीपट्टी सीट से शुभदा यादव, फुलवारी सीट से अरुण कुमार रजक, बांकीपुर सीट से डॉ पंकज कुमार, किशनगंज सीट से अशरफ आलम, परिहार सीट से अखिलेश नारायण ठाकुर, गोविंदगंज सीट से अशोक कुमार सिंह और बक्सर विधानसभा सीट से धर्मराज सिंह का नाम घोषित किया गया है.
AAP releases the first list of 11 candidates for the upcoming Bihar Assembly elections. pic.twitter.com/aTz1y4om5Y— ANI (@ANI) October 6, 2025
22 नवंबर को खत्म हो रहा है विधानसभा का कार्यकाल
बता दें कि बिहार विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है. दूसरी तरफ मतदान सफलता पूर्वक समपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव 22 नवंबर से पहले संपन्न करा दिए जाएंगे. चुनाव आयोग के द्वारा बताया गया है कि बिहार में करीब 14 हजार ऐसे वोटर हैं जो कि 100 साल से ज्यादा उम्र के हैं. वहीं चुनाव आयोग ने ये भी तय किया है कि दिवाली और छठ को देखते हुए ही मतदान की तारीख तय की जाएंगी.
यह भी पढ़ें- CJI बीआर गवई पर वकील ने की जूता फेंकने की कोशिश, कोर्टरूम में चिल्लाने लगा- सनातन का अपमान नहीं चलेगा
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से