Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में AAP की एंट्री, 11 सीटों पर उतारें प्रत्याशी, जानें कौन कहां से भरेगा हुंकार?

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. पार्टी ने 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों से पर्दा उठाया हैं. आइए जानते है कौन कहां से चुनावी मैदान में है.

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, धीरे-धीरे सभी राजनीतिक दल अपने-अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार रहे हैं. इसी क्रम में अब आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. आप की तरफ से 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया हैं. बता दें कि सभी राजनीतिक दलों में से आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है. आम आदमी पार्टी अभी और भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है.

इन 11 उम्मीदवारों पर आप का भरोसा

आम आदमी पार्टी द्वारा जारी की गई इस पहली लिस्ट में कुल 11 उम्मीदवारों के नाम हैं. इसमें बेगूसराय विधानसभा सीट से मीरा सिंह, कुशेश्वर सीट से योगी चौपाल, तरैया सीट से अमित कुमार सिंह, कस्बा सीट से भानु भारतीय, बेनीपट्टी सीट से शुभदा यादव, फुलवारी सीट से अरुण कुमार रजक, बांकीपुर सीट से डॉ पंकज कुमार, किशनगंज सीट से अशरफ आलम, परिहार सीट से अखिलेश नारायण ठाकुर, गोविंदगंज सीट से अशोक कुमार सिंह और बक्सर विधानसभा सीट से धर्मराज सिंह का नाम घोषित किया गया है.

AAP releases the first list of 11 candidates for the upcoming Bihar Assembly elections. pic.twitter.com/aTz1y4om5Y October 6, 2025

22 नवंबर को खत्म हो रहा है विधानसभा का कार्यकाल

बता दें कि बिहार विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है. दूसरी तरफ मतदान सफलता पूर्वक समपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव 22 नवंबर से पहले संपन्न करा दिए जाएंगे. चुनाव आयोग के द्वारा बताया गया है कि बिहार में करीब 14 हजार ऐसे वोटर हैं जो कि 100 साल से ज्यादा उम्र के हैं. वहीं चुनाव आयोग ने ये भी तय किया है कि दिवाली और छठ को देखते हुए ही मतदान की तारीख तय की जाएंगी.

