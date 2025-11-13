नीतीश या तेजस्वी... बिहार का अगला CM कौन? EVM से खुलेगा भाग्य, जानें कब शुरू होगी मतगणना

Bihar Chunav 2025: इस चुनाव में मुख्य मुकाबला सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए और आरजेडी के तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच माना जा रहा है.

बिहार में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है इसका फैसला शुक्रवार यानी 14 नवंबर को हो जाएगा. एनडीए और महागठबंधन दोनों ही अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं. बिहार का चुनाव का मतदान दो चरणों हुआ था. पहले चरण में करीब 65% और दूसरे चरण में 69.90% बंपर वोटिंग हुई. तमाम एक्जिट पोल एनडीए की बहुमत दिखा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने दावा किया कि महागठबंधन की सरकार बन रही है.

मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी. सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी. इसके बाद EVM की काउंटिंग होगी. करीब 9 बजे से रूझान आने शुरू हो जाएंगे. मतगणना के दौरान किसी को भी मोबाइल, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रानिक उपकरण, स्टील एवं वीडियो कैमरा अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी. उम्मीद है कि दोपहर तक सरकार को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी.

243 रिटर्निंग ऑफिसर रहेंगे मौजूद

मतगणना के दौरान 243 रिटर्निंग ऑफिसर मौजूद रहेंगे. जिनकी देखरेख में EVM वोटो की गिनती होगी. इसके अलावा 243 काउंटिंग ऑब्जर्वर, उम्मीदवार या एजेंट भी उपस्थित रहेंगे. काउंटिंग के लिए कुल 4,372 मतगणना टेबल स्थापित की गई हैं. उम्मीदवारों ने 18,000 काउंटिंग एजेंट को निगरानी के लिए रखा है.

तेजस्वी यादव ने किया बड़ा दावा

तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार भारी बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बन रही है. साथ ही, उन्होंने अधिकारियों और चुनाव आयोग से निष्पक्ष मतगणना कराने की अपील की. उन्होंने कहा, "बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया है. हमारे कार्यकर्ता मतदान केंद्र पर मुस्तैद हैं और चौंकन्ने हैं. अगर कोई 2020 की तरह कोई अधिकारी गलत काम करेगा, अन्याय करेगा या किसी के इशारे पर काम करेगा, तो जनता पांव पर खड़ी है. जो ईमानदारी से काम करेगा, तो उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है."

बता दें कि बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं. सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 122 है. प्रदेश में इस समय नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है.

