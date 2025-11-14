Bihar Election Result: कैमूर में मतगणना के दौरान बवाल, 3 पुलिसकर्मी घायल, चुनाव अधिकारी की गाड़ी फूंकी

रामगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह और बसपा प्रत्याशी सतीश कुमार यादव के बीच कांटे का मुकाबला था. लेकिन आखिरकार बसमा उम्मीदवार मात्र 30 वोटों से जीत गया.

बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं. कड़ी सुरक्षा के बीच सभी सीटों पर काउंटिंग हुई. लेकिन कैमूर की रामगढ़ विधानसभा सीट पर उस वक्त बवाल हो गया जब 24 राउंड के बाद बसपा प्रत्याशी सतीश कुमार सिंह उर्फ पिंटू यादव 175 से आगे चल रहे थे. लेकिन अंतिम राउंड में पेंच फंस गया. पिंटू यादव के समर्थक भड़क गए. जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा.

यह देखकर समर्थकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया. जिसमें तीन पुलिसवालों के सिर फट गए. तनाव इतना बढ़ गया है कि समर्थक बैरिकेडिंग तोड़कर सीधे मतगणना केंद्र में घुस गया. प्रदर्शनकारियों ने एक चुनाव अधिकारी की स्कॉर्पियो में आग भी लगा दी.

रामगढ़ में बसपा ने मारी बाजी

मतगणना केंद्र के बाहर काफी देर तक तनाव का माहौल रहा. प्रशासन को भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा. प्रशासन काफी देर तक बसपा नेता के समर्थकों को समझाया. रामगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह और बसपा प्रत्याशी सतीश कुमार यादव के बीच कांटे का मुकाबला था. लेकिन आखिरकार बसमा उम्मीदवार मात्र 30 वोटों से जीत गया.

सतीश यादव को 72,689 वोट मिले. जबकि भारतीय जनता पार्टी के अशोक कुमार सिंह 72,659 मत ही हासिल कर सके. यानी उनके वोटों का अंतर मात्र 30 का था. आरजेडी के अजीत कुमार ने भी अच्छा प्रदर्शन किया. उनको 41,480 वोट मिले.

