Bihar Election Result: बिना नीतीश NDA 122 पार, क्या सुशासन बाबू के बगैर सरकार बनाएगी BJP? समझें नए समीकरण

बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं. सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 122 सीटों का है. ऐसे में अगर बीजेपी 95 सीटें जीत लेती है तो उसके सरकार बनाने के नए समीकरण बन जाएंगे.

बिहार चुनाव के नतीजों (Bihar Assembly Election Result 2025) ने इस बार सबको चौंका दिया है. NDA की आंधी ने एक्जिट पोल्स अनुमानों को भी फेल कर दिया. तमाम एग्जिट पोल्स ने एनडीए को 184 से 206 सीटें मिलने की अनुमान जताया था. लेकिन NDA 208 से ज्यादा सीटें जीत रही हैं. इसमें सबसे ज्यादा बीजेपी और चिराग पासवान की LJPR कमाल किया है. बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. उसने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा और 95 सीटों पर जीत दर्ज करती दिख रही है.

वहीं, उसके सहयोगी नीतीश कुमार की जेडीयू को 85, चिराग पासवान की लोजपा (आर) को 21, उपेंद्र कुशवाहा की रालोमा को 4 और जीतन राम मांझी HUM को 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं.

जेडीयू ने पिछले चुनाव के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया है. लेकिन बीजेपी से वह करीब 8-9 सीटें पीछे नजर आ रही है. ऐसे में बीजेपी के लिए बिहार में सरकार बनाने के नए समीकरण पैदा हो गए हैं. बीजेपी नीतीश कुमार के बगैर भी सरकार बना सकती है. लेकिन यह रास्ता चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर ही बनेगा.

BJP के लिए कैसे बने सरकार बनाने के नए समीकरण

दरअसल, बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं. सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 122 सीटों का है. अब अकेले बीजेपी 95 सीटें जीत लेती है तो सरकार बनाने के लिए उसे 27 विधायकों की जरूत होगी. ऐसे में खुद को पीएम मोदी के हनुमान बताने वाले चिराग पास की पार्टी LJPR के 19, जीतनराम मांझी HUM के 6 और उपेंद्र कुशवाहा के RLM के 4 विधायकों के साथ लाना होगा. इन तीनों को मिलाकर बीजेपी के पास आंकड़ा 124 को हो जाएगा, जो बहुमत से आंकड़े से 2 ज्यादा है.

नीतीश को साइडलाइन करना क्यों नहीं आसान?

लेकिन नीतीश कुमार को साइडलाइन करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा. क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सत्ता नीतीश समर्थन से ही टिकी हुई है. JDU 12 सासंदों ने मोदी सरकार को समर्थन दे रखा है. अगर बीजेपी ने बिहार उनके बिना सरकार बनाने की कोशिश की तो नीतीश अपना समर्थन वापस ले सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से