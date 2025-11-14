FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Darbhanga Seat Result: 'द प्लुरल्स पार्टी' की सर्वेसर्वा, दरभंगा सीट से चुनाव हारीं पुष्पम प्रिया चौधरी, BJP ने मारी बाजी

Darbhanga Seat Result: 'द प्लुरल्स पार्टी' की सर्वेसर्वा, दरभंगा सीट से चुनाव हारीं पुष्पम प्रिया चौधरी, BJP ने मारी बाजी

Bihar Election Result: बिना नीतीश NDA 122 पार, क्या सुशासन बाबू के बगैर सरकार बनाएगी BJP? समझें नए समीकरण

Bihar Election Result: बिना नीतीश NDA 122 पार, क्या सुशासन बाबू के बगैर सरकार बनाएगी BJP? समझें नए समीकरण

IND vs SA: टीम से हटना चाहते थे कुलदीप यादव, आखिरी समय में BCCI को भेजा था अनुरोध? जानें पूरा मामला

IND vs SA: टीम से हटना चाहते थे कुलदीप यादव, आखिरी समय में BCCI को भेजा था अनुरोध? जानें पूरा मामला

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दिल्ली-NCR वालों के लिए गुड न्यूज, गंगा-यमुना एक्सप्रेस वे जुड़ने से इन दो शहरों के बीच आसन होगा सफर

दिल्ली-NCR वालों के लिए गुड न्यूज, गंगा-यमुना एक्सप्रेस वे जुड़ने से इन दो शहरों के बीच आसन होगा सफर

दुनिया का वो देश जहां इंसानों से ज्यादा है गायों की आबादी, कई भारतीय राज्यों से भी छोटी है ये Country

दुनिया का वो देश जहां इंसानों से ज्यादा है गायों की आबादी, कई भारतीय राज्यों से भी छोटी है ये Country

धर्मेंद्र की बहू का ब्रिटिश रॉयल फैमिली से है गहरा नाता, जानिए कौन हैं सनी देओल की पत्नी पूजा देओल?

धर्मेंद्र की बहू का ब्रिटिश रॉयल फैमिली से है गहरा नाता, जानिए कौन हैं सनी देओल की पत्नी पूजा देओल?

Homeबिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

Bihar Election Result: बिना नीतीश NDA 122 पार, क्या सुशासन बाबू के बगैर सरकार बनाएगी BJP? समझें नए समीकरण

बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं. सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 122 सीटों का है. ऐसे में अगर बीजेपी 95 सीटें जीत लेती है तो उसके सरकार बनाने के नए समीकरण बन जाएंगे.

Latest News

रईश खान

Updated : Nov 14, 2025, 04:57 PM IST

Bihar Election Result: बिना नीतीश NDA 122 पार, क्या सुशासन बाबू के बगैर सरकार बनाएगी BJP? समझें नए समीकरण

amit shah and nitish kumar

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बिहार चुनाव के नतीजों (Bihar Assembly Election Result 2025) ने इस बार सबको चौंका दिया है. NDA की आंधी ने एक्जिट पोल्स अनुमानों को भी फेल कर दिया. तमाम एग्जिट पोल्स ने एनडीए को 184 से 206 सीटें मिलने की अनुमान जताया था. लेकिन NDA 208 से ज्यादा सीटें जीत रही हैं. इसमें सबसे ज्यादा बीजेपी और चिराग पासवान की LJPR कमाल किया है. बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. उसने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा और 95 सीटों पर जीत दर्ज करती दिख रही है.

वहीं, उसके सहयोगी नीतीश कुमार की जेडीयू को 85, चिराग पासवान की लोजपा (आर) को 21, उपेंद्र कुशवाहा की रालोमा को 4 और जीतन राम मांझी HUM को 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं.

जेडीयू ने पिछले चुनाव के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया है. लेकिन बीजेपी से वह करीब 8-9 सीटें पीछे नजर आ रही है. ऐसे में बीजेपी के लिए बिहार में सरकार बनाने के नए समीकरण पैदा हो गए हैं. बीजेपी नीतीश कुमार के बगैर भी सरकार बना सकती है. लेकिन यह रास्ता चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर ही बनेगा.

BJP के लिए कैसे बने सरकार बनाने के नए समीकरण

दरअसल, बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं. सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 122 सीटों का है. अब अकेले बीजेपी 95 सीटें जीत लेती है तो सरकार बनाने के लिए उसे 27 विधायकों की जरूत होगी. ऐसे में खुद को पीएम मोदी के हनुमान बताने वाले चिराग पास की पार्टी LJPR के 19, जीतनराम मांझी HUM के 6 और उपेंद्र कुशवाहा के RLM के 4 विधायकों के साथ लाना होगा. इन तीनों को मिलाकर बीजेपी के पास आंकड़ा 124 को हो जाएगा, जो बहुमत से आंकड़े से 2 ज्यादा है.

नीतीश को साइडलाइन करना क्यों नहीं आसान?

लेकिन नीतीश कुमार को साइडलाइन करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा. क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सत्ता नीतीश समर्थन से ही टिकी हुई है. JDU 12 सासंदों ने मोदी सरकार को समर्थन दे रखा है. अगर बीजेपी ने बिहार उनके बिना सरकार बनाने की कोशिश की तो नीतीश अपना समर्थन वापस ले सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Darbhanga Seat Result: 'द प्लुरल्स पार्टी' की सर्वेसर्वा, दरभंगा सीट से चुनाव हारीं पुष्पम प्रिया चौधरी, BJP ने मारी बाजी
Darbhanga Seat Result: 'द प्लुरल्स पार्टी' की सर्वेसर्वा, दरभंगा सीट से चुनाव हारीं पुष्पम प्रिया चौधरी, BJP ने मारी बाजी
Bihar Election Result: बिना नीतीश NDA 122 पार, क्या सुशासन बाबू के बगैर सरकार बनाएगी BJP? समझें नए समीकरण
Bihar Election Result: बिना नीतीश NDA 122 पार, क्या सुशासन बाबू के बगैर सरकार बनाएगी BJP? समझें नए समीकरण
IND vs SA: टीम से हटना चाहते थे कुलदीप यादव, आखिरी समय में BCCI को भेजा था अनुरोध? जानें पूरा मामला
IND vs SA: टीम से हटना चाहते थे कुलदीप यादव, आखिरी समय में BCCI को भेजा था अनुरोध? जानें पूरा मामला
IND vs SA 1st Test: जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लेकर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, तोड़ा वसीम-शमी का रिकॉर्ड
IND vs SA 1st Test: जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लेकर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, तोड़ा वसीम-शमी का रिकॉर्ड
Bihar Election Result: सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का दबदबा, 5 सीटों पर आगे
Bihar Election Result: सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का दबदबा, 6 सीटों पर आगे
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दिल्ली-NCR वालों के लिए गुड न्यूज, गंगा-यमुना एक्सप्रेस वे जुड़ने से इन दो शहरों के बीच आसन होगा सफर
दिल्ली-NCR वालों के लिए गुड न्यूज, गंगा-यमुना एक्सप्रेस वे जुड़ने से इन दो शहरों के बीच आसन होगा सफर
दुनिया का वो देश जहां इंसानों से ज्यादा है गायों की आबादी, कई भारतीय राज्यों से भी छोटी है ये Country
दुनिया का वो देश जहां इंसानों से ज्यादा है गायों की आबादी, कई भारतीय राज्यों से भी छोटी है ये Country
धर्मेंद्र की बहू का ब्रिटिश रॉयल फैमिली से है गहरा नाता, जानिए कौन हैं सनी देओल की पत्नी पूजा देओल?
धर्मेंद्र की बहू का ब्रिटिश रॉयल फैमिली से है गहरा नाता, जानिए कौन हैं सनी देओल की पत्नी पूजा देओल?
Test में सेना देशों के खिलाफ सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले एशियाई गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ तीन भारतीयों का नाम
Test में सेना देशों के खिलाफ सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले एशियाई गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ तीन भारतीयों का नाम
Premanand Maharaj: हताशा और निराशा से भर गया है जीवन तो कर लें ये काम, प्रेमानंद महाराज ने बताया ​छट जाएंगे सभी संकट
हताशा और निराशा से भर गया है जीवन तो कर लें ये काम, प्रेमानंद महाराज ने बताया ​छट जाएंगे सभी संकट
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE