Bihar Exit Poll: महागठबंधन की बिहार में जबरदस्त वापसी! इस एग्जिट पोल में मिल रहा पूर्ण बहुमत

Bihar Exit Poll: बिहार में तमाम एग्जिट पोल एनडीए को बहुमत दिखा रहे हैं. इस बीच महागठबंधन के लिए एक खुशखबरी आई है. एक एग्जिट पोल में बिहार में महागठबंधन को 130-140 सीटों के साथ बहुमत मिलने की संभावना जताई गई है. 14 नवंबर को नतीजों से तस्वीर साफ होगी.

Bihar Exit Poll: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है. जहां ज्यादातर सर्वे एनडीए को बढ़त देते दिख रहे हैं, वहीं Journo Mirror के एग्जिट पोल ने महागठबंधन के खेमे में उत्साह भर दिया है. इस सर्वे के मुताबिक, महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने की संभावना जताई गई है. वहीं एनडीए को उम्मीद से कम सीटें मिलती नजर आ रही हैं. अगर नतीजे एग्जिट पोल जैसे रहे तो बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव संभव है.

महागठबंधन को 130 से 140 सीटें मिलने का अनुमान

दरअसल, Journo Mirror के ताजा एग्जिट पोल के अनुसार, बिहार में महागठबंधन को 130 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है. बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 है, ऐसे में यह सर्वे महागठबंधन की बड़ी जीत का संकेत दे रहा है. दूसरी ओर, सत्तारूढ़ एनडीए को इस एग्जिट पोल में 100 से 110 सीटों के बीच सीमित बताया गया है.

सभी प्रमुख एग्जिट पोल्स में तस्वीर उलट दिखाई दे रही है

DV Research ने महागठबंधन को 83-98 सीटें

P-Marq ने 80-98, Matrize-IANS ने 70-90

Peoples Pulse ने 75-101 सीटें दी हैं.

वहीं, Chanakya ने एनडीए को 100-108 सीटों के साथ हल्की बढ़त दी है. इन आंकड़ों से साफ है कि मुकाबला कड़ा है और अंतिम नतीजे किसी भी दिशा में जा सकते हैं.

बिहार चुनाव में महागठबंधन के तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया गया है. आरजेडी को महागठबंधन की सबसे मजबूत पार्टी के रूप में देखा जा रहा है. महागठबंधन नेताओं का दावा है कि जनता इस बार बदलाव के मूड में है. हालांकि, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 14 नवंबर को आने वाले नतीजे किसे मुस्कुराने का मौका देते हैं.

