FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bihar Election 2025 Results: कब, कहां और कैसे देखें बिहार चुनाव का रिजल्ट? एक क्लिक में मिलेगी पूरी जानकारी

Bihar Election 2025 Results: कब, कहां और कैसे देखें बिहार चुनाव का रिजल्ट? एक क्लिक में मिलेगी पूरी जानकारी

Bihar Election Results: ECI की वेबसाइट या ऐप पर कैसे देखें बिहार चुनाव के नतीजे? जानें आसान तरीका

Bihar Election Results: ECI की वेबसाइट या ऐप पर कैसे देखें बिहार चुनाव के नतीजे? जानें आसान तरीका

Al-Falah University: फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की छिन गई सदस्यता, दिल्ली धमाके के बाद AIU ने लिया एक्शन

फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की छिन गई सदस्यता, दिल्ली धमाके के बाद AIU ने लिया एक्शन

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
नौकरी पर लात मारकर 3 लाख में शुरू किया ये बिजनेस, आज बना डाली 2.4 करोड़ की कंपनी

नौकरी पर लात मारकर 3 लाख में शुरू किया ये बिजनेस, आज बना डाली 2.4 करोड़ की कंपनी

कितने पढ़े-लिखे हैं वो IPS जिन्होंने किया सफेदपोश आतंक का भंडाफोड़? जानें GV Sundeep Chakravarthy कैसे बने डॉक्टर से पुलिस अधिकारी

कितने पढ़े-लिखे हैं वो IPS जिन्होंने किया सफेदपोश आतंक का भंडाफोड़? जानें GV Sundeep Chakravarthy कैसे बने डॉक्टर से पुलिस अधिकारी

CSK Release and Retain List: आईपीएल 2026 के लिए सीएसके इन प्लेयर्स को कर सकती है रिलीज, यहां देखें रिटेन लिस्ट

CSK Release and Retain List: आईपीएल 2026 के लिए सीएसके इन प्लेयर्स को कर सकती है रिलीज, यहां देखें रिटेन लिस्ट

Homeबिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

बिहार: काउंटिंग से पहले RJD नेता सुनील सिंह के खिलाफ FIR, नेपाल-बांग्लादेश बनाने की दी थी चेतावनी

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को 121 सीटों पर और दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर हुआ था. नतीजे 14 नवंबर को आएंगे.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Nov 13, 2025, 07:44 PM IST

बिहार: काउंटिंग से पहले RJD नेता सुनील सिंह के खिलाफ FIR, नेपाल-बांग्लादेश बनाने की दी थी चेतावनी

RJD leader Sunil kumar Singh

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना कल यानी 14 नवंबर को होने वाली है. लेकिन उससे पहले बिहार पुलिस ने आरजेडी के नेता सुनील कुमार सिंह पर बड़ा एक्शन लिया है. पुलिस ने सुनील सिंह के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में FIR दर्ज की है. RJD एमएलसी ने चेतावनी दी कि अगर काउंटिंग में कुछ गड़बड़ी हुई तो बिहार को नेपाल और बांग्लादेश बना देंगे.

सुनील सिंह ने सभी एग्जिट पोल को नकारते हुए कहा कि इस बार आम आवाम के लोग सचेत हैं और किसी तरह की बेईमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने चुनाव आयोग से कहा, "किसी रिटायर्ड और थके हुए व्यक्ति के लिए काम मत कीजिए. आप ईमानदारी से मतगणना कराइए, जो दूध का दूध है और पानी का पानी है, उसके लिए काम कराइए. आप किसी के गाइडेड मिसाइल मत बनिए. अगर ऐसा हुआ तो नेपाल, बांग्लादेश, और श्रीलंका जैसा दृश्य बिहार की सड़कों पर भी देखने को मिल सकता है."

बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने इस बयान को उकसाने वाला और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला बताया है. उन्होंने पटना के साइबर थाने को आरजेडी नेता सुनील सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया. जिसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई.

विक्ट्री सेलिब्रेशन पर रोक
DGP विनय कुमार ने कहा कि मतगणना के लिए सुरक्षा चाक-चौबंद है. पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है. कोई विक्ट्री सेलिब्रेशन नहीं मनाया जाएगा. चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, ऐसे करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि RJD नेता का बयान गलत है. यह एक गैर जिम्मेदाराना रवैया को प्रदर्शित करता है.

बिहार में किसकी बनेगी सरकार?
बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को 121 सीटों पर और दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर हुआ था. नतीजे 14 नवंबर को आएंगे. मतदान के बाद तमाम एग्जिट पोल एनडीए बहुमत दिखा रहे हैं. बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं. यहां सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 122 है. प्रदेश में इस समय नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Bihar Election 2025 Results: कब, कहां और कैसे देखें बिहार चुनाव का रिजल्ट? एक क्लिक में मिलेगी पूरी जानकारी
Bihar Election 2025 Results: कब, कहां और कैसे देखें बिहार चुनाव का रिजल्ट? एक क्लिक में मिलेगी पूरी जानकारी
Bihar Election Results: ECI की वेबसाइट या ऐप पर कैसे देखें बिहार चुनाव के नतीजे? जानें आसान तरीका
Bihar Election Results: ECI की वेबसाइट या ऐप पर कैसे देखें बिहार चुनाव के नतीजे? जानें आसान तरीका
Al-Falah University: फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की छिन गई सदस्यता, दिल्ली धमाके के बाद AIU ने लिया एक्शन
फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की छिन गई सदस्यता, दिल्ली धमाके के बाद AIU ने लिया एक्शन
Pune Accident: पुणे में दर्दनाक हादसा, ट्रक ने आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों को रौंदा, 8 लोगों की जलकर मौत
Pune Accident: पुणे में दर्दनाक हादसा, ट्रक ने आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों को रौंदा, 8 लोगों की जलकर मौत
Face-Steaming Benefits: सर्दी-जुकाम ही नहीं, इस खास तरीके से लेंगे भाप तो चेहरे की चमक भी बढ़ेगी
Face-Steaming Benefits: सर्दी-जुकाम ही नहीं, इस खास तरीके से लेंगे भाप तो चेहरे की चमक भी बढ़ेगी
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
नौकरी पर लात मारकर 3 लाख में शुरू किया ये बिजनेस, आज बना डाली 2.4 करोड़ की कंपनी
नौकरी पर लात मारकर 3 लाख में शुरू किया ये बिजनेस, आज बना डाली 2.4 करोड़ की कंपनी
कितने पढ़े-लिखे हैं वो IPS जिन्होंने किया सफेदपोश आतंक का भंडाफोड़? जानें GV Sundeep Chakravarthy कैसे बने डॉक्टर से पुलिस अधिकारी
कितने पढ़े-लिखे हैं वो IPS जिन्होंने किया सफेदपोश आतंक का भंडाफोड़? जानें GV Sundeep Chakravarthy कैसे बने डॉक्टर से पुलिस अधिकारी
CSK Release and Retain List: आईपीएल 2026 के लिए सीएसके इन प्लेयर्स को कर सकती है रिलीज, यहां देखें रिटेन लिस्ट
CSK Release and Retain List: आईपीएल 2026 के लिए सीएसके इन प्लेयर्स को कर सकती है रिलीज, यहां देखें रिटेन लिस्ट
7,299 में हूबहू iPhone 17 Pro जैसा फोन! जानिए इस सस्ते स्मार्टफोन के शानदार फीचर्स
7,299 में हूबहू iPhone 17 Pro जैसा फोन! जानिए इस सस्ते स्मार्टफोन के शानदार फीचर्स
RCB Retain and Release Players: आईपीएल 2026 से पहले आरसीबी इन खिलाड़ियों को निकाल सकती है बाहर, देखें रिटेन-रिलीज लिस्ट
RCB Retain and Release Players: आईपीएल 2026 से पहले आरसीबी इन खिलाड़ियों को निकाल सकती है बाहर, देखें रिटेन-रिलीज लिस्ट
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE