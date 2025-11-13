बिहार: काउंटिंग से पहले RJD नेता सुनील सिंह के खिलाफ FIR, नेपाल-बांग्लादेश बनाने की दी थी चेतावनी

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को 121 सीटों पर और दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर हुआ था. नतीजे 14 नवंबर को आएंगे.

बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना कल यानी 14 नवंबर को होने वाली है. लेकिन उससे पहले बिहार पुलिस ने आरजेडी के नेता सुनील कुमार सिंह पर बड़ा एक्शन लिया है. पुलिस ने सुनील सिंह के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में FIR दर्ज की है. RJD एमएलसी ने चेतावनी दी कि अगर काउंटिंग में कुछ गड़बड़ी हुई तो बिहार को नेपाल और बांग्लादेश बना देंगे.

सुनील सिंह ने सभी एग्जिट पोल को नकारते हुए कहा कि इस बार आम आवाम के लोग सचेत हैं और किसी तरह की बेईमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने चुनाव आयोग से कहा, "किसी रिटायर्ड और थके हुए व्यक्ति के लिए काम मत कीजिए. आप ईमानदारी से मतगणना कराइए, जो दूध का दूध है और पानी का पानी है, उसके लिए काम कराइए. आप किसी के गाइडेड मिसाइल मत बनिए. अगर ऐसा हुआ तो नेपाल, बांग्लादेश, और श्रीलंका जैसा दृश्य बिहार की सड़कों पर भी देखने को मिल सकता है."

बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने इस बयान को उकसाने वाला और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला बताया है. उन्होंने पटना के साइबर थाने को आरजेडी नेता सुनील सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया. जिसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई.

विक्ट्री सेलिब्रेशन पर रोक

DGP विनय कुमार ने कहा कि मतगणना के लिए सुरक्षा चाक-चौबंद है. पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है. कोई विक्ट्री सेलिब्रेशन नहीं मनाया जाएगा. चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, ऐसे करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि RJD नेता का बयान गलत है. यह एक गैर जिम्मेदाराना रवैया को प्रदर्शित करता है.

बिहार में किसकी बनेगी सरकार?

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को 121 सीटों पर और दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर हुआ था. नतीजे 14 नवंबर को आएंगे. मतदान के बाद तमाम एग्जिट पोल एनडीए बहुमत दिखा रहे हैं. बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं. यहां सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 122 है. प्रदेश में इस समय नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है.

