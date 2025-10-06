बिहार में भाजपा के लिए क्यों जरूरी है शाहाबाद? किले पर विजय पताका फहराने के लिए क्या कर रही है पार्टी?

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव 2025 में भाजपा शाहाबाद के लिए एक तगड़ा प्लान बना रही है. यहां जानिए शाहाबाद की सीटें पार्टियों के लिए क्या बेहद जरूरी है.

बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं. राज्य से जुड़ी कोई भी बात या कोई मुलाकात कब सुर्खियों का बाजार गर्म कर दे और ट्रेंड में आ जाए बड़े बड़े सियासी पंडित भी नहीं जानते. ध्यान रहे अभी बीते दिनों ही भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की दिल्ली में भेंट हुई है जिसे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का नया मास्टरस्ट्रोक बताया जा रहा है. माना जा रहा है कि इस कदम से प्रभावशाली कुशवाहा और राजपूत समुदायों को एनडीए के पाले में वापस लाने में मदद मिलेगी, खासकर शाहाबाद और मगध क्षेत्रों में. दिलचस्प ये कि इन इलाकों में एनडीए को हाल के वर्षों में काफी संघर्ष करना पड़ा है.

बिहार की सियासत में क्या मायने रखता है शाहाबाद?

शाहाबाद, जिसमें भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर शामिल हैं. कभी एनडीए का गढ़ था, लेकिन अब यह उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी बन गया है. पिछले दो बड़े चुनावों में, एनडीए को यहां अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा है.

2020 बिहार विधानसभा चुनाव

इतिहास पर नजर डालें तो मिलता है कि 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में शाहाबाद की 22 सीटों में से एनडीए को सिर्फ़ 2 सीटें मिलीं, और दोनों ही भाजपा ने जीती थीं. जेडीयू और अन्य सहयोगी दल एक भी सीट नहीं जीत पाए.

तस्वीर तब और भी निराशाजनक हो गई जब मगध के पड़ोसी ज़िलों जैसे अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और नवादा को भी जोड़ दिया गया, जहां एनडीए अपना खाता भी नहीं खोल पाया.

क्या हुआ था 2024 के लोकसभा चुनाव में?

दिलचस्प ये कि गिरावट 2024 के लोकसभा चुनावों में भी जारी रही. एनडीए, शाहाबाद की चारों सीटें आरा, बक्सर, सासाराम और काराकाट - मुख्यतः राजपूत और कुशवाहा वोटों के बंटवारे के कारण हार गया. काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा तीसरे स्थान पर रहे क्योंकि पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था. आरा में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह हार गए. मगध के जहानाबाद और औरंगाबाद में भी राजद के उम्मीदवार जीते.

इस खराब प्रदर्शन के कारण बिहार में एनडीए की लोकसभा सीटें 2019 में 39/40 से घटकर 2024 में केवल 30 रह गईं.

राजद का पलटवार

राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने 2024 में एक अवसर देखा और बिहार की आबादी के 6% से ज़्यादा हिस्से वाले समुदाय को लक्ष्य बनाकर सात कुशवाहा उम्मीदवार उतारे. उनकी योजना पारंपरिक मुस्लिम-यादव (एमवाई) फॉर्मूले में 'के' (कुशवाहा) को जोड़ने की थी, जिससे 38% संभावित वोट आधार वाला 'एमवाईके' ब्लॉक तैयार हो सके.

यह प्रयोग आंशिक रूप से कामयाब रहा - केवल दो कुशवाहा उम्मीदवार जीते, लेकिन समुदाय का एनडीए से दूर जाना शाहाबाद और मगध में उसकी हार में अहम भूमिका निभा गया.

यह भी पढ़ें- Bihar Election 2025: 1952 से लेकर 2020 तक, बिहार में कितने फेज में हुआ है विधानसभा चुनाव; यहां देखें पूरी टाइमलाइन

भाजपा का ऑपरेशन शाहाबाद

2024 में एनडीए के खिलाफ क्लीन स्वीप ने भाजपा को पुनर्विचार के लिए मजबूर किया. पार्टी ने ऑपरेशन शाहाबाद शुरू किया, जो इस क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास था.

नेताओं को पार्टी में शामिल करना: उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया जेडी(यू) ने स्थानीय कद्दावर नेता भगवान सिंह कुशवाहा को एमएलसी बनाया गया.

पार्टी संरचना में बदलाव: भाजपा ने शाहाबाद के 105 नेताओं को अपनी राज्य समिति में शामिल किया, जिससे क्षेत्र को सशक्त बनाने की उसकी मंशा का संकेत मिला.

पुराने चेहरों का पुनर्वास: जो नेता हार गए थे या बागी हो गए थे, उन्हें पद दिए गए - जैसे शिवेश राम (महासचिव बनाए गए) और राजेंद्र सिंह (वापस लाए गए और उपाध्यक्ष बनाए गए).

ऋतुराज सिन्हा का जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक

सितंबर में, भाजपा ने बिहार को पांच चुनावी क्षेत्रों में विभाजित किया और शाहाबाद-मगध का प्रभार युवा रणनीतिकार ऋतुराज सिन्हा को सौंपा. पांच दिनों के भीतर ही सिन्हा ने पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को एक साथ लाकर जो किया उसे बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को सकते में डाल दिया.

ध्यान रहे यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 में पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने को काराकाट में कुशवाहा की हार और आरा में भाजपा की हार के पीछे सबसे बड़ा कारण माना जा रहा था. सिंह ने तब से आर.के. सिंह और कुशवाहा दोनों से मुलाकात की है, जिससे सुलह के संकेत मिले हैं.

सिंह और कुशवाहा की मुलाकात और 2025 का बिहार चुनाव ...

पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के हाथ मिलाने से, भाजपा को उम्मीद है कि वह शाहाबाद और मगध में राजपूत और कुशवाहा मतदाताओं को फिर से एकजुट कर पाएगी, जिससे 2020 और 2024 की हार की भरपाई हो सकेगी. अगर यह प्रयोग सफल होता है, तो 'ऑपरेशन शाहाबाद' उस क्षेत्र में एनडीए की संभावनाओं को बदल सकता है जो हाल ही में उसकी कमज़ोरी रहा है.

बहरहाल इस बात में कोई शक नहीं है कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाना भाजपा की तरफ से एक बड़ा कदम है. शाहाबाद के तहत ये प्रयोग सही रहेगा या इसका कोई खास असर नहीं होगा इसका जवाब तो वक़्त देगा लेकिन क्योंकि एनडीए पूर्व में दूध से अपना मुंह जला चुकी है शाहाबाद के संदर्भ में छाछ भी फूंक-फूंककर पी रही है.

