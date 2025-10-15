FacebookTwitterYoutubeInstagram
Bihar: JD(U) ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी, जानें कितने बाहुबलियों कितनी महिलाओं और मुस्लिमों को दिया टिकट

बिहार चुनाव 2025

Bihar Election 2025: कौन हैं डॉ. संतोष सिंह जिन्हें PK ने डिप्टी CM सम्राट चौधरी के खिलाफ उतारा?

प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने तारापुर विधानसभा क्षेत्र से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ डॉ. संतोष सिंह को प्रत्याशी बनाया है. जानें कौन हैं डॉ. संतोष सिंह जिनपर पीके ने जताया है भरोसा...

IANS

Updated : Oct 15, 2025, 04:32 PM IST

Bihar Election 2025: कौन हैं डॉ. संतोष सिंह जिन्हें PK ने डिप्टी CM सम्राट चौधरी के खिलाफ उतारा?

Dr. Santosh Singh

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अब अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार रही हैं. इस बीच जन सुराज पार्टी ने तारापुर विधानसभा क्षेत्र से डॉ. संतोष सिंह को प्रत्याशी बनाया है. बुधवार को उन्हें पार्टी ने सिंबल सौंप दिया. वह जाने-माने शिशु रोग विशेषज्ञ हैं. इसके अलावा डॉ.संतोष सिंह ने भागलपुर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की है. इतना ही नहीं वह पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल से एमडी करने के दौरान गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं.

यह भी पढ़ें- Bihar Election 2025: BJP ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, जानें किन बड़े नेताओं के नाम शामिल

PK ने सम्राट चौधरी को चुनाव लड़ने की दी थी चुनौती

बीजेपी ने तारापुर से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चुनावी समर में उतारा है. ऐसे में तारापुर का मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है. इससे पहले जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को चुनाव लड़ने को लेकर चुनौती दी थी. इसके बाद भाजपा ने सम्राट चौधरी को तारापुर से उम्मीदवार बनाया है. हालांकि प्रशांत किशोर ने अब बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी है. उन्होंने बुधवार को कहा कि इस विधानसभा चुनाव में वे किसी भी क्षेत्र से प्रत्याशी नहीं होंगे. फिलहाल वे पार्टी में इसी भूमिका में रहेंगे जो वे निभा रहे हैं.

यह भी पढ़ें- दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने चुनाव में ठोकी ताल, भाकपा के टिकट पर पटना के दीघा से लड़ेंगी चुनाव

दो चरणों में होगा बिहार का विधानसभा चुनाव

उल्लेखनीय है कि जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पिछले दिनों तेजस्वी यादव के चुनावी क्षेत्र राघोपुर पहुंचे थे और कहा कि अब तो असली चुनाव शुरू हुआ है. इस बार जनता भ्रष्ट लोगों को जवाब देगी. सम्राट चौधरी और मंगल पांडेय को यह घोषित करना चाहिए कि वे किस जनता की अदालत में जाएंगे, ताकि जन सुराज का कोई सिपाही इनसे वहां जाकर हिसाब कर सके.

उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी कहते थे कि अब न्यायालय में नहीं बल्कि जनता की अदालत में जाएंगे, तो यह भी बता दें कि किस विधानसभा की जनता के पास जाएंगे. ऐसा नहीं करते हैं तो मान लिया जाएगा कि उन्होंने गलती की. बता दें  बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. 

