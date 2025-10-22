शराब, कैश और सोना-चांदी... चुनाव के दौरान जब्त सामान का EC क्या करती है? जानें इसकी फुल डिटेल

FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

Bihar Election Cash Seized: चुनाव के दौरान आयोग की टीमों की अवैध कैश और शराब पर सबसे ज्यादा नजर होती है. जिनका का इस्तेमाल सबसे ज्यादा मतदाताओं को लुभाने के लिए किया जाता है.

Latest News

रईश खान

Updated : Oct 22, 2025, 05:47 PM IST

Bihar Election Commission Cash Seize

बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है. राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 6 और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. इस बीच उम्मीदवार शराब, कैश, सोना-चांदी समेत अन्य सामग्रियां देकर वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं. चुनाव आयोग भी एक्शन मोड़ में नजर आ रहा है. अब तक 71 करोड़ रुपये से ज्यादा का सामान बरामद किया जा चुका है. अब सवाल यह है कि जो सामान और कैश चुनाव आयोग जब्त करता है, उसका चुनाव आयोग क्या करता है?

दरअसल, चुनाव की घोषणा होते ही राज्य में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू हो जाती है. जिसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना होता है. EC सभी राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों को कुछ दिशा-निर्देश जारी करता है. जिसमें वोटरों को लुभाने के लिए कैश, शराब जैसी चीजों पर बांटने पर सख्त पाबंदी होती है. इसके अलावा मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार पर भी रोक रहते है.

चुनाव के दौरान आयोग की टीमों की अवैध कैश और शराब पर सबसे ज्यादा नजर होती है. जिनका का इस्तेमाल सबसे ज्यादा मतदाताओं को लुभाने के लिए किया जाता है. आदर्श आचार संहिता के दौरान आयोग की टीम किसी की भी गाड़ी को रोककर चेक कर सकती है. इस दौरान अगर उनको कैश या कोई सामान मिलता है और वो उसका कोई सबूत नहीं दे पाएं तो जब्त कर सकती है.

जब्त कैश का क्या करता है चुनाव आयोग?
चुनाव के दौरान जब्त कैश को आयोग की टीम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर देती है. इसके बाद आयकर विभाग इस बात की जांच करने में जुट जाती है कि जिस व्यक्ति से कैश पकड़ा गया वो कहां से लेकर आया. ये पैसा किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाना था. उसके व्यक्ति के नाम की फाइलें खंगाली जाती हैं. वो टैक्स भर रहा था या नहीं इसकी भी जांच की जाती है.

क्या वापस मिल जाता है पैसा?
चुनाव आयोग या पुलिस की टीमें जिस व्यक्ति से पैसा जब्त करती है, वह बाद में उसके लिए आयकर विभाग में जाकर क्लेम कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए उसको वैलिड प्रूफ दिखाना होता है. उसको बताना होता है कि यह पैसा उसका अपना है. जिसे उसने वैध तरीके से कमाया है. अगर उसके सबूत सही पाए जाते हैं तो IT उसका पैसा वापस कर देती है. वहीं, जब कोई सबूत नहीं दे पाता तो उसको सरकारी खजाने यानी Government Treasury में जमा कर दिया जाता है.

यह भी पढ़ें- Jyoti Singh Net Worth: कितनी अमीर हैं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, चुनावी हलफनामे में गाड़ी-बंगला और कैश का किया खुलासा

शराब का क्या होता है?
शराब का भी वही हाल है. अगर व्यक्ति शराब कागजात दिखाकर यह साबित करने में कामयाब हो जाता है कि वह कानूनी तरीके से बेचने के लिए लेकर जा रहा था, तो उसे वापस मिल जाती है. अन्यथा सभी शराब को एक खाली जगह पर इकट्ठा करके नष्ट कर दिया जाता है. बहुत बार आपने देखा होगा कि शराब की बोतलों पर पुलिस रोडरोलर चला रही है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

