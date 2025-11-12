FacebookTwitterYoutubeInstagram
एलएनजेपी अस्पताल में घायलों से मिले PM मोदी, कहा- धमाके के दोषियों को सख्त सजा मिलेगी

बिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

एग्जिट पोल पर तेजस्वी यादव का पहला रिएक्शन, कहा- धर्मेंद्र को झूठी खबर फैलाने वालों पर भरोषा नहीं

बिहार विधानसभा की 243 विधानसभा सीटों पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है. इस बार बिहारवासियों ने बढ़चढ़कर मतदान किया है. इसी बीच हागठबंधन की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल के अनुमान को नकारते हुए बड़ा बयान दिया है.

सुमित तिवारी

Updated : Nov 12, 2025, 03:20 PM IST

एग्जिट पोल पर तेजस्वी यादव का पहला रिएक्शन, कहा- धर्मेंद्र को झूठी खबर फैलाने वालों पर भरोषा नहीं

tejashwi yadav

बिहार विधानसभा की 243 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद महागठबंधन की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल के अनुमान को सिरे से नकार दिया है, तेजस्वी यादव ने कहा कि एग्जिट पोल दिखाने वाले चैनलों ने तो 11 नवंबर को अभिनेता धर्मेंद्र की मौत की खबर भी चला दी थी. दरअसल एग्जिट पोल्स में बताया जा रहा है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन रही है. 

धर्मेंद्र की झूठी खबर फैला दी

धर्मेंद्र की झूठी खबर दिखाने पर तेजस्वी ने कहा कि अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में किस स्तर की पत्रकारिता हो रही है. उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने इस चुनाव में बदलाव के लिए वोट किया है और हम लोग क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं. तेजस्वी यादव ने बुधवार को पटना में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने दावा किया है कि इस बार हम क्लीन स्वीप के लिए तैयार हैं। महागठबंधन बड़ी जीत हासिल करेगा. भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे मतगणना को धीमा करने, जिला मुख्यालयों पर फ्लैग मार्च निकालने या ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमारे लोग डरेंगे नहीं.

हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे

उन्होंने कहा कि 'हम वोट चुराने की किसी भी कोशिश को रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े. एग्जिट पोल का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हम न तो खुश हैं और न ही सर्वे को लेकर कोई गलतफहमी पालते हैं. ये सर्वे सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव हैं, जो अफसरों के दबाव में लाए जाते हैं. यह सिर्फ प्रोपेगैंडा है. इस बार वोटिंग की काउंटिंग में गड़बड़ी नहीं होने देंगे. दावा किया कि 18 तारीख को सरकारी नौकरी देने वाली सरकार शपथ लेगी.'

इस बार सरकार के खिलाफ मतदान

उन्होंने कहा कि 'इस बार जनता ने इस सरकार के खिलाफ भारी मतदान किया है और बदलाव आ रहा है. अब अगर-मगर की कोई गुंजाइश नहीं बची है. मैं पार्टी के लिए दिन-रात काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. हमने पहले कहा था कि नतीजे 14 तारीख को घोषित होंगे और शपथ ग्रहण समारोह 18 तारीख को होगा. यह जरूर होगा. हमें जो फीडबैक मिल रहा है, उससे पता चलता है कि भाजपा और एनडीए अपनी जमीन खो रहे हैं; लोग बेचैन और चिंतित हैं.'
उन्होंने कहा कि 'बिहार में जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है. एनडीए गलतफहमी में है कि जनता ने उन्हें वोट किया.'

