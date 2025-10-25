FacebookTwitterYoutubeInstagram
Bihar: 'दहेज में वोट देकर बस एक बार महागठबंधन की सरकार बना दो', सपा सांसद ने मतदाओं से की अजीब अपील

Satish Shah Role: 'मैं हूं ना' के प्रोफेसर से लेकर इंद्रवदन साराभाई तक, ये हैं सतीश शाह के 7 सबसे बेहतरीन किरदार

डॉक्टर ने बताया, इन 5 बीमारियों में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए Chia Seeds, हो सकता है नुकसान

इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियाई वुमेंस क्रिकेट प्लेयर्स से छेड़छाड़, वर्ल्ड कप मैच से पहले सामने आई शर्मनाक हरकत

Munna Bhai 3 को लेकर अरशद वारसी ने 19 साल बाद दिया अपडेट, क्या सच में फिर दिखेगी मुन्ना-सर्किट की जोड़ी?

Satish Shah Death: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सतीश शाह का निधन, 74 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Chhath Puja Photos: छठ पूजा पर नहीं जा पाए गांव? इन तस्वीरों से महसूस करें महापर्व का असली माहौल

IND vs AUS: रोहित शर्मा ने ठोका शतकों का अर्धशतक, सिडनी में कंगारू को 38 की उम्र में दिखाया जलवा

'मुस्लिम बंधुआ वोट बैंक…', महागठबंधन के CM और डिप्टी सीएम फेस को लेकर चिराग पासवान ने उठाए सवाल

IND vs AUS 3rd ODI: सिडनी में RoKo की जोड़ी का धमाल! रोहित-कोहली की धुआंधार बैटिंग से ऑस्ट्रेलिया हुआ चारों खाने चित्त

बिहार चुनाव 2025

Bihar: 'दहेज में वोट देकर बस एक बार महागठबंधन की सरकार बना दो', सपा सांसद ने मतदाओं से की अजीब अपील

Bihar: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बलिया के सांसद सनातन पांडेय का नाम भी शामिल है. उन्होंने कहा कि महागठबंधन को दहेज में वोट देकर बस एक बार सरकार बनवा दीजिए.

सुमित तिवारी

Oct 25, 2025, 05:50 PM IST

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां जोर-शोर से प्रचार करने में जुटी हुई है. इस बीच समाजवादी पार्टी ने महागठबंधन के समर्थन में प्रचार के लिए 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार की है. ये सभी स्टार प्रचारक बिहार में गठबंधन के लिए वोट मांगेगे. बिहार चुनाव के लिए जारी सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बलिया के सांसद सनातन पांडेय का नाम भी शामिल है. वहीं सनातन पांडेय ने बलिया में शनिवार को कहा कि बिहार जाकर मतदाताओं से गुजारिश करेंगे कि दहेज में वोट दे दो और महागठबंधन की सरकार बना दो.

यूपी और बिहार का रिश्ता

दरअसल, सपा सांसद सनातन पांडेय बिहार में महागठबंधन के समर्थन में प्रचार के लिए जाने वाले हैं, इससे पहले उन्होंने शनिवार को अपने बयान में कहा है कि “उत्तर प्रदेश का बिहार से बेटी (शादी-ब्याह) का सम्बन्ध है. बिहार का छपरा, आरा और सिवान न हो तो हमारे यहां के आधे से ज्यादा लड़के कुंवारे रह जाएंगे.” उन्होंने कहा, “बिहार जाकर मतदाताओं से गुजारिश करेंगे कि दहेज में वोट दे दो और महागठबंधन की सरकार बना दो.” बातों के बीच में उन्होंने दावा किया वह इस बार बिहार में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है. 

भाजपा की तरफ से प्रचार-प्रसार जारी

गौततलब है कि बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों की ऐलान हो चुका है. दो चरणों में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं. भाजपा की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई थी. इस लिस्ट में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का भी नाम शामिल था. 

जरूरी नहीं की सांसद का बेटा सांसद बने

वहीं बिहार में माफिया उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सपा सांसद सनातन पांडेय ने कहा “कोई जरूरी नहीं है कि सांसद का बेटा सांसद बने। माफिया का बेटा भी माफिया हो, हम अपराध युक्त बिहार प्रदेश को अपराध मुक्त करने जा रहे हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

