Bihar: 'दहेज में वोट देकर बस एक बार महागठबंधन की सरकार बना दो', सपा सांसद ने मतदाओं से की अजीब अपील

बिहार चुनाव 2025
Bihar: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बलिया के सांसद सनातन पांडेय का नाम भी शामिल है. उन्होंने कहा कि महागठबंधन को दहेज में वोट देकर बस एक बार सरकार बनवा दीजिए.
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां जोर-शोर से प्रचार करने में जुटी हुई है. इस बीच समाजवादी पार्टी ने महागठबंधन के समर्थन में प्रचार के लिए 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार की है. ये सभी स्टार प्रचारक बिहार में गठबंधन के लिए वोट मांगेगे. बिहार चुनाव के लिए जारी सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बलिया के सांसद सनातन पांडेय का नाम भी शामिल है. वहीं सनातन पांडेय ने बलिया में शनिवार को कहा कि बिहार जाकर मतदाताओं से गुजारिश करेंगे कि दहेज में वोट दे दो और महागठबंधन की सरकार बना दो.
यूपी और बिहार का रिश्ता
दरअसल, सपा सांसद सनातन पांडेय बिहार में महागठबंधन के समर्थन में प्रचार के लिए जाने वाले हैं, इससे पहले उन्होंने शनिवार को अपने बयान में कहा है कि “उत्तर प्रदेश का बिहार से बेटी (शादी-ब्याह) का सम्बन्ध है. बिहार का छपरा, आरा और सिवान न हो तो हमारे यहां के आधे से ज्यादा लड़के कुंवारे रह जाएंगे.” उन्होंने कहा, “बिहार जाकर मतदाताओं से गुजारिश करेंगे कि दहेज में वोट दे दो और महागठबंधन की सरकार बना दो.” बातों के बीच में उन्होंने दावा किया वह इस बार बिहार में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है.
भाजपा की तरफ से प्रचार-प्रसार जारी
गौततलब है कि बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों की ऐलान हो चुका है. दो चरणों में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं. भाजपा की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई थी. इस लिस्ट में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का भी नाम शामिल था.
जरूरी नहीं की सांसद का बेटा सांसद बने
वहीं बिहार में माफिया उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सपा सांसद सनातन पांडेय ने कहा “कोई जरूरी नहीं है कि सांसद का बेटा सांसद बने। माफिया का बेटा भी माफिया हो, हम अपराध युक्त बिहार प्रदेश को अपराध मुक्त करने जा रहे हैं.
