चुनावी मैदान में आजम खान की एंट्री, बिहार चुनाव के लिए सपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, देंखे नाम

Chhath Puja Nahay Khay: कल नहाय-खाय पर कद्दू-भात खाकर शुरू होगा 36 घंटे का व्रत, छठ के इस कड़े नियम को जान लें

ACC Headquarters में नहीं है Asia Cup की ट्रॉफी, विवादों में मोहसिन नकवी...

Kidney Stone Remedy: पता भी नहीं चलेगा, गल कर निकल जाएगी किडनी की पथरी! बस अपना लें ये आयुर्वेदिक उपाय

कांग्रेस नेता उदित राज का बड़ा दावा- सामान फेंका बाहर, जबरन घर कराया जा रहा खाली, जानें पूरा माजरा

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया में भारतीय खिलाड़ियों ने बुक किया Uber कार, प्लेयर्स को देख ड्राइवर रह गया हैरान, देखें Video

Camera Settings: फोन की फोटोज़ के आगे पानी भरेगा DSLR, ये 4 सेटिंग्स चमका लें, लगेगा बस एक मिनट

बिहार के सिवान में गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार, बोले-100 शहाबुद्दीन आ जाए...किसी का बाल बांका नहीं कर सकते

नहीं चलेगी अब OLA-UBER की दबंगई, मुंह तोड़ जवाब देगी सरकारी 'भारत-टैक्सी' 

जल्द भारत में दस्तक देगा Musk का Starlink, भारत के इन 9 शहरों में बनेंगे सैटेलाइट स्टेशन 

बिहार चुनाव 2025

चुनावी मैदान में आजम खान की एंट्री, बिहार चुनाव के लिए सपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, देंखे नाम

बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. सभी पार्टीयां जमकर प्रचार-प्रसार करने में जुटी हुई है. इसी बीच समाजवादी पार्टी ने भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है. इसमें आजम खान का नाम भी शामिल किया गया है.

सुमित तिवारी

Updated : Oct 24, 2025, 07:49 PM IST

Bihar Election 2025

समाजवादी पार्टी की तरफ से बिहार चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है. इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम आजम खान का है. आजम खान हाल ही में जेल से बाहर निकले हैं. सपा ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 20 नेताओं के नाम डाले हैं. लिस्ट में सपा प्रमुख और यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश यादव का भी नाम शामिल है.  वहीं जेल से निकलने के बाद अब आजम खान की भी वापसी हो गई है, इस बात का खुलासा स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हो गया है. 

ये नाम हैं लिस्ट में शामिल

आजम खान को इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रखा गया है. अगर इस लिस्ट की बात करें तो इसमें अखिलेश यादव, किरणमय नन्दा, आजम खान, डिम्पल यादव, अफजाल अंसारी, अवधेश प्रसाद, बाबू सिंह कुशवाहा, नरेश उत्तम पटेल, रमाशंकर विद्यार्थी राजभर का नाम शामिल हैं. वहीं इसके अलावा अन्य नेताओं की बात करें तो इसमें लाल जी वर्मा, छोटेलाल खरवार, राजीव राय, सनातन पाण्डेय, इकरा हसन, प्रिया सरोज, लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, तेज प्रताप सिंह यादव, ओम प्रकाश सिंह, काशीनाथ यादव और धर्मेन्द्र सोलंकी का नाम भी शामिल हैं. 

महागठबंधन के लिए मांगेगे वोट

बिहार विधानसभा चुनाव सभी दल जोर-शोर से चुनाव प्रचार करने में लगे हुए है. कोई भी राजनीतिक पार्टी कहीं से कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती. एक तरफ महागठबंधन के सभी दल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मानकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं तो दूसरी तरफ एनडीए के घटक दल नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं, इस बीच आज समाजवादी पार्टी ने भी बिहार चुनाव के लिए 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, सपा के सभी स्टार प्रचारक बिहार में महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे.
 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

