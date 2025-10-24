चुनावी मैदान में आजम खान की एंट्री, बिहार चुनाव के लिए सपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, देंखे नाम

बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. सभी पार्टीयां जमकर प्रचार-प्रसार करने में जुटी हुई है. इसी बीच समाजवादी पार्टी ने भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है. इसमें आजम खान का नाम भी शामिल किया गया है.

समाजवादी पार्टी की तरफ से बिहार चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है. इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम आजम खान का है. आजम खान हाल ही में जेल से बाहर निकले हैं. सपा ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 20 नेताओं के नाम डाले हैं. लिस्ट में सपा प्रमुख और यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश यादव का भी नाम शामिल है. वहीं जेल से निकलने के बाद अब आजम खान की भी वापसी हो गई है, इस बात का खुलासा स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हो गया है.

ये नाम हैं लिस्ट में शामिल

आजम खान को इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रखा गया है. अगर इस लिस्ट की बात करें तो इसमें अखिलेश यादव, किरणमय नन्दा, आजम खान, डिम्पल यादव, अफजाल अंसारी, अवधेश प्रसाद, बाबू सिंह कुशवाहा, नरेश उत्तम पटेल, रमाशंकर विद्यार्थी राजभर का नाम शामिल हैं. वहीं इसके अलावा अन्य नेताओं की बात करें तो इसमें लाल जी वर्मा, छोटेलाल खरवार, राजीव राय, सनातन पाण्डेय, इकरा हसन, प्रिया सरोज, लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, तेज प्रताप सिंह यादव, ओम प्रकाश सिंह, काशीनाथ यादव और धर्मेन्द्र सोलंकी का नाम भी शामिल हैं.

महागठबंधन के लिए मांगेगे वोट

बिहार विधानसभा चुनाव सभी दल जोर-शोर से चुनाव प्रचार करने में लगे हुए है. कोई भी राजनीतिक पार्टी कहीं से कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती. एक तरफ महागठबंधन के सभी दल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मानकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं तो दूसरी तरफ एनडीए के घटक दल नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं, इस बीच आज समाजवादी पार्टी ने भी बिहार चुनाव के लिए 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, सपा के सभी स्टार प्रचारक बिहार में महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे.



अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.