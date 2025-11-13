Bihar Election 2025 Results: कब, कहां और कैसे देखें बिहार चुनाव का रिजल्ट? एक क्लिक में मिलेगी पूरी जानकारी

Bihar Election 2025 Results: बिहार चुनाव 2025 के दोनों चरणों की वोटिंग 6 और 11 नवंबर को पूरी हो चुकी है.लेकिन यहां आपको बिहार चुनाव का रिजल्ट लाइव कब, कहां और कैसे देख सकते हैं.

बिहार चुनाव 2025 के दोनों चरणों की वोटिंग 6 और 11 नवंबर को पूरी हो चुकी है. इस बार कुल 66.90 प्रतिशत मतदान रहा है और सालों के रिकॉर्ड टूट गए हैं. वहीं अब बिहार इलेक्शन का रिजल्ट शुक्रवार 14 नवंबर को आएंगे, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 14 नवंबर को बिहार की 243 सीटों की मतगणना होनी है, जिसके बाद पता लगेगा कि नीतश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई नया सीएम आएगा. लेकिन क्या आपको पता है कि आप बिहार चुनाव का रिजल्ट लाइव कब, कहां और कैसे देख सकते हैं. आपको नीचे पूरी जानकारी मिल जाएगी.

कितने बजे से शुरू होगी मतगणना?

बिहार चुनाव 2025 के वोटों की गिनती 14 नवंबर की सुबह 8 बजे से होगी. हालांकि उम्मीद है कि दोपहर तक गिनती पूरी हो जाएगी और अंतिम रिजल्ट निकल आएगा. हालांकि इस बार पोस्टल बैलेट नियम में बदलाव हुआ है, जिसके बाद अब आखिरी काउंटिंग से पहले अब पोस्टल गिने जाएंगे. हालांकि जैसे-जैसे आंकड़े सामने आएंगे. वैसे वैसे रुझान और नतीजे भी साफ होने लगेंगे.

कब, कहां और कैसे देखें लाइव?

14 नवंबर को सुबह 8 बजे से चुनाव आयोग (ECI) की आधिकारिक वेबसाइट eci.gov.in पर रियल-टाइम अपडेट लगातार उपलब्ध कराए जाते रहेंगे. मतगणना के बाद दोपहर तक अंतिम नतीजे घोषित हो सकते हैं. मतगणना के लाइव रुझान और परिणाम ECI वेबसाइट के यूआरएल https://results.eci.gov.in पर उपलब्ध होंगे.

इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे ऐप पर भी देख सकते हैं. इसके लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप (ECINet) को Google Play या Apple App Store से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां यूजर्स को लाइप अपडेट्स मिलते रहेंगे.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ी हर ताजा अपडेट के लिए आप DNA Hindi के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लाइव ब्लॉग भी फॉलो कर सकते हैं.

