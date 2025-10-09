Bihar Election 2025: NDA में सीट बंटवारे को लेकर जारी है तनातनी, की चिराग पासवान ने पटना में बुलाई अहम बैठक

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव से पहले एनडीए में सीट बंटवारे पर विवाद गहराता जा रहा है. इस बीच, चिराग पासवान ने पटना में अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जिसमें बीजेपी से सीट शेयरिंग पर रणनीति तय की जाएगी.

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है और नामांकन प्रक्रिया शुरू होने में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं, लेकिन सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान तेज हो गई है. चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की पार्टी के बीच सीटों को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं. इस बीच, चिराग पासवान ने पटना में अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जिसमें बीजेपी से सीट शेयरिंग पर रणनीति तय की जाएगी.

सीट बंटवारे ने सियासी तापमान बढ़ा

बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद एनडीए में सीट बंटवारे पर मचे घमासान ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है. चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) को 25 से 26 सीटों पर सहमति बनी बताई जा रही है, लेकिन तीन विधानसभा सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है. सूत्रों के अनुसार, चिराग मटिहानी, सिकंदरा और गोविंदगंज सीटों पर अड़े हुए हैं.

मटिहानी सीट 2020 में लोजपा के पास थी, लेकिन बाद में उसके विधायक जेडीयू में शामिल हो गए. अब चिराग इस सीट को अपनी पार्टी के लिए वापस चाहते हैं. इसी तरह, सिकंदरा सीट जीतन राम मांझी की पार्टी ‘हम’ के पास है, जबकि गोविंदगंज सीट जेडीयू के कब्जे में है. चिराग की मांग है कि तीनों सीटें उनकी पार्टी को दी जाएं.

लोजपा (रामविलास) के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि पार्टी ज्यादा सीटों की डिमांड नहीं कर रही, बल्कि अपने पुराने प्रभाव वाले इलाकों की सीट चाहती है. उन्होंने यह भी खुलासा किया कि सीटों के अलावा चिराग ने तीन और मांगें रखी हैं, एक राज्यसभा सीट, एक एमएलसी की सीट और किसी आयोग में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी. हालांकि, बीजेपी नेतृत्व ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है.

25-26 सीटें मिलने की संभावना

सूत्रों का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान, मंगल पांडे और विनोद तावड़े ने मंगलवार को दिल्ली में चिराग पासवान से मुलाकात की थी. बातचीत जारी है और संभावना जताई जा रही है कि 9 अक्टूबर तक सीटों पर अंतिम सहमति बन जाएगी. एनडीए में फिलहाल जेडीयू को 102, बीजेपी को 101, उपेंद्र कुशवाहा को 6-7, मांझी की पार्टी को 7-8 और लोजपा (रामविलास) को 25-26 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है.

