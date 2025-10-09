Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

अरबाज खान-शूरा ने पोस्ट कर रिवील किया नन्ही परी का नाम, फैंस बोले- 'वाह! क्या अर्थ है इसका..'

छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में बड़ी कार्रवाई, 20 बच्चों की मौत के बाद SIT ने फार्मा कंपनी के मालिक रंगनाथन को किया गिरफ्तार

Diwali Business Idea: मात्र ₹10,000 से शुरू करें इस 1 चीज का बिजनेस, दिवाली पर घर बैठे होगी लाखों की कमाई

Bihar Election 2025: NDA में सीट बंटवारे को लेकर जारी है तनातनी, की चिराग पासवान ने पटना में बुलाई अहम बैठक

'किसी लड़ाई को जीतने के लिए तुम्हें..' रतन टाटा के वो कोट्स, जो बदल देंगे आपकी जिंदगी की दिशा

गाजा में शांति की दिशा में बड़ा कदम, हमास ने बंधकों को रिहा करने पर जताई सहमति, डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐतिहासिक ऐलान

तमिलनाडु में DMK विरोधी वोटों को मजबूत करने के लिए भाजपा ने जो किया, वाकई हिम्मत चाहिए!

करवा चौथ पर रील्स बनाने की ये हैं दिल्ली की 5 खूबसूरत जगहें, जो कपल के लिए रहेंगी यादगार

Kanpur Blast: कानपुर में मरकज मस्जिद के पास भीषण धमाका, 2 स्कूटियों में हुआ विस्फोट, महिला समेत 8 लोग घायल

Rashifal 09 October 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान​ विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
अरबाज खान-शूरा ने पोस्ट कर रिवील किया नन्ही परी का नाम, फैंस बोले- 'वाह! क्या अर्थ है इसका..'

अरबाज खान-शूरा ने पोस्ट कर रिवील किया नन्ही परी का नाम, फैंस बोले- 'वाह! क्या अर्थ है इसका..'

छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में बड़ी कार्रवाई, 20 बच्चों की मौत के बाद SIT ने फार्मा कंपनी के मालिक रंगनाथन को किया गिरफ्तार

छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में बड़ी कार्रवाई, 20 बच्चों की मौत के बाद SIT ने फार्मा कंपनी के मालिक रंगनाथन को किया गिरफ्तार

Bihar Election 2025: NDA में सीट बंटवारे को लेकर जारी है तनातनी, की चिराग पासवान ने पटना में बुलाई अहम बैठक

NDA में सीट बंटवारे को लेकर जारी है तनातनी, की चिराग पासवान ने पटना में बुलाई अहम बैठक

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Diwali Business Idea: मात्र ₹10,000 से शुरू करें इस 1 चीज का बिजनेस, दिवाली पर घर बैठे होगी लाखों की कमाई

छोटा निवेश, बड़ा मुनाफा! मात्र ₹10,000 से शुरू करें इस 1 चीज का बिजनेस, दिवाली पर घर बैठे होगी लाखों की कमाई

'किसी लड़ाई को जीतने के लिए तुम्हें..' रतन टाटा के वो कोट्स, जो बदल देंगे आपकी जिंदगी की दिशा

'किसी लड़ाई को जीतने के लिए तुम्हें..' रतन टाटा के वो कोट्स, जो बदल देंगे आपकी जिंदगी की दिशा

करवा चौथ पर रील्स बनाने की ये हैं दिल्ली की 5 खूबसूरत जगहें, जो कपल के लिए रहेंगी यादगार

करवा चौथ पर रील्स बनाने की ये हैं दिल्ली की 5 खूबसूरत जगहें, जो कपल के लिए रहेंगी यादगार

Homeबिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

Bihar Election 2025: NDA में सीट बंटवारे को लेकर जारी है तनातनी, की चिराग पासवान ने पटना में बुलाई अहम बैठक

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव से पहले एनडीए में सीट बंटवारे पर विवाद गहराता जा रहा है. इस बीच, चिराग पासवान ने पटना में अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जिसमें बीजेपी से सीट शेयरिंग पर रणनीति तय की जाएगी. 

Latest News

राजा राम

Updated : Oct 09, 2025, 08:07 AM IST

Bihar Election 2025: NDA में सीट बंटवारे को लेकर जारी है तनातनी, की चिराग पासवान ने पटना में बुलाई अहम बैठक

Bihar Election 2025

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है और नामांकन प्रक्रिया शुरू होने में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं, लेकिन सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान तेज हो गई है. चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की पार्टी के बीच सीटों को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं. इस बीच, चिराग पासवान ने पटना में अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जिसमें बीजेपी से सीट शेयरिंग पर रणनीति तय की जाएगी. 

सीट बंटवारे ने सियासी तापमान बढ़ा

बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद एनडीए में सीट बंटवारे पर मचे घमासान ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है. चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) को 25 से 26 सीटों पर सहमति बनी बताई जा रही है, लेकिन तीन विधानसभा सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है. सूत्रों के अनुसार, चिराग मटिहानी, सिकंदरा और गोविंदगंज सीटों पर अड़े हुए हैं. 

मटिहानी सीट 2020 में लोजपा के पास थी, लेकिन बाद में उसके विधायक जेडीयू में शामिल हो गए. अब चिराग इस सीट को अपनी पार्टी के लिए वापस चाहते हैं. इसी तरह, सिकंदरा सीट जीतन राम मांझी की पार्टी ‘हम’ के पास है, जबकि गोविंदगंज सीट जेडीयू के कब्जे में है. चिराग की मांग है कि तीनों सीटें उनकी पार्टी को दी जाएं. 

लोजपा (रामविलास) के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि पार्टी ज्यादा सीटों की डिमांड नहीं कर रही, बल्कि अपने पुराने प्रभाव वाले इलाकों की सीट चाहती है. उन्होंने यह भी खुलासा किया कि सीटों के अलावा चिराग ने तीन और मांगें रखी हैं, एक राज्यसभा सीट, एक एमएलसी की सीट और किसी आयोग में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी. हालांकि, बीजेपी नेतृत्व ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है. 

यह भी पढ़ें: 15 से कम सीटें मिली तो HAM चुनावी मैदान से बाहर, NDA और जीतनराम मांझी के बीच फंसा पेंच, कैसे होगा बंटवारा?

25-26 सीटें मिलने की संभावना 

सूत्रों का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान, मंगल पांडे और विनोद तावड़े ने मंगलवार को दिल्ली में चिराग पासवान से मुलाकात की थी. बातचीत जारी है और संभावना जताई जा रही है कि 9 अक्टूबर तक सीटों पर अंतिम सहमति बन जाएगी. एनडीए में फिलहाल जेडीयू को 102, बीजेपी को 101, उपेंद्र कुशवाहा को 6-7, मांझी की पार्टी को 7-8 और लोजपा (रामविलास) को 25-26 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Diwali Business Idea: मात्र ₹10,000 से शुरू करें इस 1 चीज का बिजनेस, दिवाली पर घर बैठे होगी लाखों की कमाई
छोटा निवेश, बड़ा मुनाफा! मात्र ₹10,000 से शुरू करें इस 1 चीज का बिजनेस, दिवाली पर घर बैठे होगी लाखों की कमाई
'किसी लड़ाई को जीतने के लिए तुम्हें..' रतन टाटा के वो कोट्स, जो बदल देंगे आपकी जिंदगी की दिशा
'किसी लड़ाई को जीतने के लिए तुम्हें..' रतन टाटा के वो कोट्स, जो बदल देंगे आपकी जिंदगी की दिशा
करवा चौथ पर रील्स बनाने की ये हैं दिल्ली की 5 खूबसूरत जगहें, जो कपल के लिए रहेंगी यादगार
करवा चौथ पर रील्स बनाने की ये हैं दिल्ली की 5 खूबसूरत जगहें, जो कपल के लिए रहेंगी यादगार
दिल्ली मेट्रो में भूलकर भी न ले जाएं ये चीजें, वरना पड़ जाएगा महंगा, पढ़ लें DMRC के सख्त नियम
दिल्ली मेट्रो में भूलकर भी न ले जाएं ये चीजें, वरना पड़ जाएगा महंगा, पढ़ लें DMRC के सख्त नियम
Gold Rate: सोने की कीमतों ने तोड़ा रिकॉर्ड, 10 साल में सिर्फ इतना था भाव, आज पांच गुना से ज्यादा हुआ महंगा
Gold Rate: सोने की कीमतों ने तोड़ा रिकॉर्ड, 10 साल में सिर्फ इतना था भाव, आज पांच गुना से ज्यादा हुआ महंगा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE