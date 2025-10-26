FacebookTwitterYoutubeInstagram
Rashifal 27 October 2025: मिथुन और सिंह वालों को सफलता के साथ होगा धन लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

DU की सेकंड ईयर की छात्रा पर एसिड अटैक, लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास 3 लड़कों ने फेंका तेजाब

क्या है कार्बाइड गन? जिनसे मध्य प्रदेश में छीन ली 300 बच्चों की आंखें

वाशिंग मशीन में कपड़े धोने के बाद आती है बदबू, हर कोई करता है ये एक गलती

'महागठबंधन सत्ता में आया तो वक्फ कानून कूड़ेदान में फेंक देंगे', मुस्लिम बहुल इलाके ऐसा क्यों बोले तेजस्वी यादव

खुद को 'पीस मेकर' बताने वाले Donald Trump वेनेजुएला के पीछे क्यों पड़े? किस पर रखा ₹4378300000 का इनाम

10 से 15 राज्यों में होने वाला है SIR का ऐलान, चुनाव आयोग ने कर ली पूरी तैयारी, यहां जाने नाम

सिडनी से रवाना होने से पहले रोहित शर्मा का इमोशनल पोस्ट, लिखा- एक आखिरी बार....

एक बार फिर JDU ने बागी नेताओं के किया पार्टी से बाहर, पूर्व विधायक महेश्वर यादव समेत इन 5 नेताओं पर गिरी गाज

बलूचिस्तान पर क्या बोल गए भाईजान? पाकिस्तान ने सलमान खान को आतंकी किया घोषित, जानें पूरा मामला

बिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

'महागठबंधन सत्ता में आया तो वक्फ कानून कूड़ेदान में फेंक देंगे', मुस्लिम बहुल इलाके ऐसा क्यों बोले तेजस्वी यादव

जैसे-जैसे बिहार चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है. अब तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो वह Waqf Act को कूड़ेदान में फेंक देंगे.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Oct 26, 2025, 08:21 PM IST

'महागठबंधन सत्ता में आया तो वक्फ कानून कूड़ेदान में फेंक देंगे', मुस्लिम बहुल इलाके ऐसा क्यों बोले तेजस्वी यादव

tejashwi yadav

बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय शेष बचा है. लेकिन राजनीतिक धार ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आ रहा तेज होती जा रही है. इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लेकर रविवार को तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि गठबंधन के सत्ता में आने पर इस अधिनियम को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा. उनके इस बयान से राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ हैं. चारों तरफ बस उनके इसी बयान की चर्चा हो रही है. 

अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो...

उन्होंने कहा कि अगर राज्य में ‘इंडिया’ गठबंधन की सरकार बनती है तो वक्फ (संशोधन) अधिनियम को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा. दरअसल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता ने मुस्लिम बहुल कटिहार जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि उनके पिता एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने कभी सांप्रदायिक ताकतों से समझौता नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमेशा ऐसी ताकतों का साथ दिया है, जिसके कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और उसके सहयोगी संगठन राज्य और देश में नफरत फैला रहे हैं.

भाजपा पर लगाया आरोप

उन्होंने भरतीय जनता पार्टी को भारत जलाओ पार्टी कहा है. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो सांप्रदायिक एजेंडा तेज होगा.  जो कि राज्य की तरक्की के लिए सही नहीं है. तेजस्वी ने कहा, “अगर ‘इंडिया’ गठबंधन सत्ता में आता है तो हम वक्फ अधिनियम को कूड़ेदान में फेंक देंगे।” उल्लेखनीय है कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम अप्रैल में संसद से पारित हुआ था. जब ये अधिनियम पारित हुआ था तब सत्ता पक्ष ने इसे मुसलमानों और  समुदाय की महिलाओं के लिए पारदर्शिता और सशक्तीकरण का माध्यम बताया है.

Read More

