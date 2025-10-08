15 से कम सीटें मिली तो HAM चुनावी मैदान से बाहर, NDA और जीतनराम मांझी के बीच फंसा पेंच, कैसे होगा बंटवारा?

Bihar Election 2025: बिहार में बिधानस चुनाव में पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को होने वाली है. लेकिन अभी तक राजनीतिक दलो में सीट बंटवारा नहीं हो पाया है. अब जीतनराम मांझी ने NDA को सीधे 15 सीटों देने की धमकी दी हैं.

Bihar Election 2025: आज यानी 8 अक्टूबर से दो दिन बाद बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए नामांकन शुरू हो जाएगा लेकिन उससे पहले NDA में सीट बंटवारे को लेकर बड़ी खीचातान मची हुई है. हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा है कि अगर उनको 15 सीटें नहीं मिलती हैं तो उनकी पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ेगी. किसी भी तरह से HAM, JDU और BJP के भीच समझौता होता हुआ नजर नहीं आ रहा है.

मांझी ने दी सीधी धमकी

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के दोनों प्रमुख दल जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को मांझी ने अब सीधी धमकी दे दी है. जीतनराम मांझी ने शुरूआत से ही लागातार 15 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि उनकी पार्टी को प्रांतीय दल की मान्यता दिलाना उनके लिए करो या मरो का सवाल बन गया है, इतना ही नहीं उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें 15 सीटें नहीं मिलती है तो वह फिर 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे."

15 सीटों पर लड़ेंगे तो 7-8 सीट जीत भी लेंगे

उन्होंने आगे कहा है कि "क्या हमको आप बेइज्जत होते रहते देखना चाहते हैं क्या. अगर नहीं चाहते हैं तो हमारा जैसा 60 परसेंट स्कोरिंग रेट है, 7 में 4 जीते थे तो आप 15 दे दीजिए, 7-8 जीत जाएंगे. हमारा मान्यता प्राप्त सीट (दर्जा) मिल जाएगी. यही तो मांग है. इसमें विरोध का कोई मामला नहीं है.” जब मांझी से पूछा गया कि अगर आपको चुनाव लड़ने के लिए 15 सीटें नहीं मिली तो फिर क्या होगा. इस पर उन्होंने कहा कि “लास्ट में हमने यही कहा है कि अगर नहीं वैसा होगा तो हम नहीं चुनाव लड़ेंगे. इससे कोई खराब मैसेज नहीं जाएगा.”

