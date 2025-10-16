Bihar Election 2025: JDU ने जारी की 44 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, जानें किसे कहां से मिला टिकट

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जानें किस नेता को किस सीट से मिला टिकट...

बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 44 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. इसके साथ ही नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी ने एनडीए सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे के तहत मिली सभी सीटों के लिए कुल 101 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर किया है. इससे पहले बुधवार को पार्टी ने 57 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी. लिस्ट के मुताबिक रुपौली से कलाधार मंडल को प्रत्याशी बनाया गया है जबकि धमदाहा से मंत्री लेसी सिंह फिर से चुनावी मैदान में होंगी.

JDU की दूसरी लिस्ट में किसे कहां से मिला टिकट?

इसी तरह शीला मंडल फुलपरास से, जबकि कदवा से दुलालचंद गोस्वामी, बरारी से विजय सिंह निषाद, गोपालपुर से बुलो मंडल, सुल्तानगंज से ललित नारायण मंडल और चकाई से मंत्री सुमित कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है. झाझा से दामोदर रावत, नवादा से विभा देवी, बेलागंज से मनोरमा देवी, रफीगंज से प्रमोद कुमार सिंह और नबीनगर से पूर्व सांसद आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद को टिकट दिया गया है.

इसके अलावा घोसी से ऋतुराज कुमार जदयू के प्रत्याशी होंगे. जहानाबाद से पार्टी ने चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, कुर्था से पप्पू कुमार वर्मा, नोखा से नागेंद्र चंद्रवंशी और चैनपुर से मंत्री जमा खान को उम्मीदवार बनाया है. काराकाट से महाबली सिंह एनडीए के प्रत्याशी होंगे तो कहलगांव से शुभानंद मुकेश चुनावी मैदान में उतरेंगे.

NDA के बंटवारे में किस पार्टी को कितनी सीटें?

बता दें बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने रविवार को सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी. इस बंटवारे के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी 101-101 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) को 29 सीट मिली हैं. पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) और राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को छह-छह सीटें मिली हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. वहीं मतगणना 14 नवंबर को होगी.

