तेज प्रताप की पार्टी JJD के सभी प्रत्याशी पीछे, खुद भी महुआ से पिछड़े

Homeबिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

Bihar Election 2025: प्रशांत किशोर के सभी दावे फुस्स, राज्य में तीसरा विकल्प बनने का सपना टूटा

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजें आने शुरू हो गए हैं. अभी तक जिनते भी रुझान सामने आए हैं उनमें जनसुराज पार्टी का खाता भी नहीं खुला हैं लेकिन आखिर प्रशांत किशोर के प्रत्याशी कहां पर कमजोर पड़ गए.

सुमित तिवारी

Updated : Nov 14, 2025, 01:18 PM IST

Bihar Election 2025: प्रशांत किशोर के सभी दावे फुस्स, राज्य में तीसरा विकल्प बनने का सपना टूटा

Jansuraj Party

    Bihar Election 2025: आज शुक्रवार का दिन बिहार की राजनीति में बड़ा दिन है. वोटों की गितनी चालू है. जनता की तरफ से दिए गए वोट तय करेंगे कि अगले पांच साल तक बिहार में किसकी सरकार होगी. शुरुआती रुझानों में जिस तरह के नतीजे देखने को मिल रहे थे उससे लग रहा था कि इस चुनाव में पहली बार मैदान में उतरी प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज तीसरे विकल्प के रूप में खड़ी होगी. लेकिन जैसे-जैसे हम नतीजों के करीब बढ़ तो प्रशांत किशोर के सभी दावे फुस्स होते हुए नजर आ रहे हैं.  
    प्रशांत किशोर ने किए थे जनता से कई वादें 

    जनता को पसंद नहीं आए प्रशांत किशोर के दावें 

    चुनाव से पहले जब प्रचार का समय चल रहा था तब जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने जनता से कई दावें किए थे. लेकिन बिहार की जनता ने उन पर भरोषा नहीं दिखाया. हालांकि शुरुआती रुझानों में जनसुराज अच्छा प्रदर्शन कर रही थी लेकिन अब जब लगभग आधे से ज्यादा राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है तो जनसुराज के उम्मीदवारों की पकड़ कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है. वर्तमान स्थिति ये है कि लगभग किसी भी सीट पर जनसुराज पार्टी नहीं जीत रही है.   

    3 या 4 नंबर पर रही जनसुराज

    अगर देखा जाए तो जनसुराज पार्टी कुछ सीटें छोड़कर लगभग सभी सीटों पर 3 या 4 नंबर पर बनी हुई है. इस बार का विधानसभा चुनाव न सिर्फ पारंपरिक राजनीतिक गठबंधनों के लिए चुनौती लेकर आया है बल्कि एक नए राजनीतिक प्रयोग ने पूरे राज्य में उत्सुकता और चर्चा का माहौल पैदा कर दिया है. देखा जाए तो पिछले कुछ बर्षों में प्रशांत किशोर ने  ‘जनसुराज यात्रा’ के माध्यम से गांव-गांव जाकर सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक समस्याओं को समझने का प्रयास किया. इस दौरान उन्होंने युवाओं, किसानों, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत मुद्दों को सीधे जनता के बीच उठाया. 

    जनसुराज पार्टी के परिणामों पर टिकी हुई थी निगाहें

    प्रशांत किशोर को लग रहा था बिहार में चुनाव जीतने के लिए इनता काफी होगा. जब उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरी पूरे आत्मविश्वास के साथ भरी हुई थी. सभी की निगाहें जनसुराज पार्टी के प्रदर्शन पर टिकी हुई थी. जब-जब प्रशांत किशोर को भाषण देते हुए सुना जाता था तो उनके सब्दों में साफ नजर आता था कि या तो इस जनसुराज बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेगी या फिर जनता द्वारा पूरी तरह से नकार दी जाएंगी. 

    सभी सीटों पर उतारे थे प्रत्याशी

    जन सुराज पार्टी ने प्रदेश की सभी  238 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं. यह कदम बताता है कि पार्टी कोई सीमित या प्रतीकात्मक चुनावी लड़ाई नहीं लड़ रही, बल्कि पूरे राज्य में अपनी सशक्त मौजूदगी दर्ज कराना चाहती थी. लेकिन इस बार तो ऐसा नहीं हो पाया. गौर करने वाली ये है कि पार्टी ने जिन लोगों को उम्मीदवार बनाया था उनमें पूर्व नौकरशाह, डॉक्टर, वकील, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी और कला-जगत से जुड़े चेहरे शामिल हैं. जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का उद्देश्य राजनीति में नए और साफ-सुथरे विकल्प को स्थापित करना था. 
     

