वोटर कार्ड नहीं है? No Problem, इन 12 डॉक्यूमेंट से डाल सकते हैं वोट, बस एक क्लिक में जानिए

आज यानी 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है. ऐसे में जिन मतदाताओं के पास वोटर कार्ड नहीं है वह इन 12 दस्तावेजों के आधार पर अपना वोट डाल सकते हैं. आइए जानते है.

आज यानी कि 6 नवंबर को बिहार विधानसभा के पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है. 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग की तरफ से व्यापक इंतजाम किए गए हैं. हालांकि कुछ मतदाता इसलिए परेशान है कि उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं हैं. ये खबर ऐसे ही मतदाताओं के लिए है. अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. चुनाव आयोग की तरफ से 12 ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है जिनकी मदद से आप वोट डाल सकते हैं.

ECI ने जारी किए दिशा निर्देश

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि हर नागरिक को आसानी से मतदान करने का अधिकार मिले. आयोग ने कहा है कि मतदान केंद्र पर किसी भी तरह का impersonation यानी प्रतिरूपण रोकने के लिए वोटर फोटो पहचान पत्र (EPIC) जारी किया गया था, लेकिन अब वैकल्पिक दस्तावेजों से भी पहचान सत्यापित की जा सकेगी.

वोट डालने के लिए ये दस्तावेज भी रहेंगे मान्य

आधार कार्ड

मरनेगा जॉब कार्ड

बैंक या डाकघर की फोटो पासबुक

आयुष्मान भारत या श्रम मंत्रालय का स्वास्थ कार्ड

ड्राइविंग लाइसेंस

पैन कार्ड

NPR स्मार्ट कार्ड

पासपोर्ट

पेंशन दस्तावेज

सरकारी सेवा पहचान पत्र

सांसद/विधायक का आधिकरिक आईडी

सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी UDID कार्ड (निःशक्तता कार्ड)

