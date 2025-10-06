Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Back Pain: ठंडा या गर्म, जानें कमर दर्द की समस्या में किससे पानी से करनी चाहिए सिकाई

IND vs PAK: भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान को लगा एक और झटका, ICC ने इस बल्लेबाज को लगाई फटकार

BSPHCL Result 2025: BSPHCL ने जारी किया टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट, bsphcl.co.in पर ऐसे करें चेक

Test में सबसे ज्यादा बार 199 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम भी शामिल

Nobel Prize 2025: कितने पढ़े-लिखे हैं वो 3 साइंटिस्ट जिन्हें इस साल मेडिसिन के लिए मिला नोबेल पुरस्कार?

Bihar Election 2025: दूसरे चरण में कब और किन जिलों में होगा चुनाव? फेज 2 की ये रही पूरी टाइमलाइन

Rashifal 07 October 2025: धनु और कुंभ वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Bihar Election Phase 1 Voting: पहले चरण में कितनी सीटों पर होगा मतदान, जानें नामांकन और वोटिंग से जुड़ी पूरी जानकारी

Numerology: बहुत ही रोमांटिक होते हैं इस मूलांक के लोग, अपने पसंदीदा लोगों पर दिल खोलकर खर्च करते हैं पैसा

Bihar Election 2025: मतदाता सूची में नहीं है नाम तो ऐसे जुड़वाएं, जान लें पूरी प्रोसेस और लास्ट डेट

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Back Pain: ठंडा या गर्म, जानें कमर दर्द की समस्या में किससे पानी से करनी चाहिए सिकाई

Back Pain: ठंडा या गर्म, जानें कमर दर्द की समस्या में किससे पानी से करनी चाहिए सिकाई

IND vs PAK: भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान को लगा एक और झटका, ICC ने इस बल्लेबाज को लगाई फटकार

IND vs PAK: भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान को लगा एक और झटका, ICC ने इस बल्लेबाज को लगाई फटकार

BSPHCL Result 2025: BSPHCL ने जारी किया टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट, bsphcl.co.in पर ऐसे करें चेक

BSPHCL Result 2025: BSPHCL ने जारी किया टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट, bsphcl.co.in पर ऐसे करें चेक

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Test में सबसे ज्यादा बार 199 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम भी शामिल

Test में सबसे ज्यादा बार 199 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम भी शामिल

Numerology: बहुत ही रोमांटिक होते हैं इस मूलांक के लोग, अपने पसंदीदा लोगों पर दिल खोलकर खर्च करते हैं पैसा

बहुत ही रोमांटिक होते हैं इस मूलांक के लोग, अपने पसंदीदा लोगों पर दिल खोलकर खर्च करते हैं पैसा

10,000 से कम में आ जाएंगे ये सस्ते-टिकाऊ एयर प्यूरीफायर्स! छोटे से बड़े, हर कमरे के लिए है परफेक्ट

10,000 से कम में आ जाएंगे ये सस्ते-टिकाऊ एयर प्यूरीफायर्स! छोटे से बड़े, हर कमरे के लिए है परफेक्ट

Homeबिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

Bihar Election 2025: मतदाता सूची में नहीं है नाम तो ऐसे जुड़वाएं, जान लें पूरी प्रोसेस और लास्ट डेट

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है. इस बार चुनाव दो फेस में होने वाला हैं. 6 नवंबर और 11 नवंबर मतदान की तारीखें तय की गई हैं. लेकिन उससे पहले वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वाने की आखिरी तारीख भी बताई गई है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Oct 06, 2025, 04:47 PM IST

Bihar Election 2025: मतदाता सूची में नहीं है नाम तो ऐसे जुड़वाएं, जान लें पूरी प्रोसेस और लास्ट डेट

Voter List

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों ऐलान हो चुका है. इससे पहले बिहार चुनाव के लिए मतदाताओं की सूची भी जारी कर दी गई थी. SIR प्रक्रिया के तहत बनी ये लिस्ट आपको चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगी. इस सूची में राज्य के सभी रजिस्टर्ड मतदाताओं के नाम शामिल हैं. लेकिन अगर इस सूची में आपका नाम नहीं है तो आप इसे कैसे जुड़वा सकते हैं और इसकी लास्ट डेट क्या है, आइए जानते है.  दरअसल SIR प्रक्रिया के तहत चुना आयोग ने मतदाता डेटा का सत्यापन किया था. 

कई मतदाओं के हटाएं गए नाम

इस दौरान कई संशोधन किए गए और ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीब 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए थे. ये वे लोग थे  जिनके दस्तावेज सत्यापन के दौरान जानकारी के आधार पर गलत पाए गए. लेकिन जिनके पास सही दस्तावेज है और गलती से उनका नाम हट गया है या फिर कोई नया-नया वोटर हुआ है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. भारत निर्वाचन आयोग ECI ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी योग्य मतदाता का नाम गलती से हट गया है, तो उसे दो तरीके से फिर से अपनी जानकारी अपडेट करवाई जा सकती है.

यह भी पढ़ें- CJI बीआर गवई पर वकील ने की जूता फेंकने की कोशिश, कोर्टरूम में चिल्लाने लगा- सनातन का अपमान नहीं चलेगा

मतदान से 10 दिन पहले

चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले CEC ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव से 10 दिन पहले तक वोटिंग लिस्ट में लोग अपना नाम जुड़वा सकते हैं. इसके लिए सबसे पहली शर्त ये है कि वोटर की उम्र कम से कम 18 साल हो इसके बाद फॉर्म 6 भरकर वो मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकता है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन या पोलिंग बूथ ऑफिसर से मिलकर भी आप नाम जुड़वा सकते हैं. लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि नामांकन की आखिरी से वोटिंग लिस्ट पूरी तरह से फ्रीज कर दी जाती है. यानी की इसके बाद कोई नया नाम जोड़ा या हटाया या फिर किसी भी तरह का संसोधन नहीं किया जा सकता. इसलिए चुनाव से करीब 10 दिन पहले ही आपको नाम जुड़वा पड़ेगा. 

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Delhi School Closed: दिल्ली की हवा 'दमघोंटू' होते ही याद आए नन्हे-मुन्ने, सरकार ने बंद किए राजधानी के सारे प्राइमरी स्कूल
दिल्ली की हवा 'दमघोंटू' होते ही याद आए नन्हे-मुन्ने, बंद किए गए सारे प्राइमरी स्कूल
Delhi Dharam Sansad: दिल्ली में 16 को धर्म संसद में होगी सनातन बोर्ड की मांग, Rahul Gandhi, Arvind Kejriwal को भी देंगे न्यौता
दिल्ली में 16 को धर्म संसद में होगी सनातन बोर्ड की मांग, राहुल-केजरीवाल को भी देंगे न्यौता
AUS vs PAK 1st T20I Highlights: बाबर-रिजवान-शाहीन सब हुए फेल... ऑस्ट्रेलिया ने उतारी पाकिस्तान की खुमारी
बाबर-रिजवान-शाहीन सब हुए फेल... ऑस्ट्रेलिया ने उतारी पाकिस्तान की खुमारी
Indian Air Force को रूस बेचना चाहता है ये फाइटर जेट, डील पक्की हुई तो उड़ जाएगी चीन की नींद, जानिए खासियत
भारत को रूस बेचना चाहता है ये फाइटर जेट, जो उड़ा देगा चीन की नींद, जानें खासियत
Shocking News: नाराज स्टूडेंट्स ने YouTube से सीखकर बनाया रिमोट बम, साइंस टीचर की कुर्सी उड़ा दी, पढ़ें Haryana की खौफनाक खबर
स्टूडेंट्स ने YouTube से सीखा बम बनाना, फिर कुछ ऐसा किया... पढ़ें हरियाणा की खौफनाक खबर
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में सबसे ज्यादा बार 199 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम भी शामिल
Test में सबसे ज्यादा बार 199 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम भी शामिल
Numerology: बहुत ही रोमांटिक होते हैं इस मूलांक के लोग, अपने पसंदीदा लोगों पर दिल खोलकर खर्च करते हैं पैसा
बहुत ही रोमांटिक होते हैं इस मूलांक के लोग, अपने पसंदीदा लोगों पर दिल खोलकर खर्च करते हैं पैसा
10,000 से कम में आ जाएंगे ये सस्ते-टिकाऊ एयर प्यूरीफायर्स! छोटे से बड़े, हर कमरे के लिए है परफेक्ट
10,000 से कम में आ जाएंगे ये सस्ते-टिकाऊ एयर प्यूरीफायर्स! छोटे से बड़े, हर कमरे के लिए है परफेक्ट
ODI में कौन है भारत का नंबर-1 कप्तान? जानिए किस स्थान पर है रोहित शर्मा का नाम
ODI में कौन है भारत का नंबर-1 कप्तान? जानिए किस स्थान पर है रोहित शर्मा का नाम
मां की जैकेट पहन UPSC देने निकली थी यह लड़की, आज है धाकड़ IFS अफसर
मां की जैकेट पहन UPSC देने निकली थी यह लड़की, आज है धाकड़ IFS अफसर
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE