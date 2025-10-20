Bihar Election 2025: हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, JMM नहीं लड़ेगी बिहार विधानसभा चुनाव, दूसरे फेज का नामांकन खत्म

जेएमएम ने कांग्रेस और राजद पर बिहार में गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि दोनों दलों ने राजनीतिक चालबाजी करके न JMM की सीटें दी और न ही उसके उम्मीदवारों को उतरने दिया.

बिहार में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पाने के कारण हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने विधानसभा चुनाव लड़ने से पीछे हट गई है. झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि वह इस बार बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी और न ही महागठबंधन के किसी प्रत्याशी के प्रचार में भाग लेगी.

जेएमएम ने कांग्रेस और राजद पर बिहार में गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि दोनों दलों ने राजनीतिक चालबाजी करके न JMM की सीटें दी और न ही उसके उम्मीदवारों को उतरने दिया. हम इस धोखे का बदला जरूर लेंगे. यह जेएमएम की नहीं, बल्कि झारखंड की जनता और आदिवासियों का अपमना है.

आरजेडी ने JMM रखने की चली चाल

हेमंत सोरेन के मंत्री सुदिव्या कुमार सोनू ने कहा कि हमने झारखंड में आरजेडी को पूरा सम्मान दिया. उसके विधायक को सरकार में जगह दी और मंत्री बनाया. लेकिन आरजेडी ने इसका क्या सिला दिया? जेएमएम को धोखा दिया गया. बिहार न तो JMM दिया गया और न ही उसको सीटें दी गईं. उन्होंने आरोप लगाया कि RJD ने जानबूझकर जेएमएम को दूर रखने की चाल चली.

इन 6 सीटों को मांग रही थी JMM

बता दें कि हेमंत सोरेन की जेएमएम बिहार में 6 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी. लेकिन महागठबंधन में इसको लेकर सहमति नहीं बनी. इसके बाद जेएमएम ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था. जेएमएम ने 18 अक्टूबर को घोषणा की थी कि कटोरिया, मनिहारी, जमुई, चकाई, धमदाहा और पीरपैंती सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी. लेकिन नामांकन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर यानी आज पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया.

बिहार में दूसरे चरण की 122 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया सोमवार (20 अक्टूबर) को खत्म हो गई. राज्य में दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी, जबकि पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. मतगणना 14 नवंबर को होगी.

