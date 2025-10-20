Bihar Election 2025: हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, JMM नहीं लड़ेगी बिहार विधानसभा चुनाव, दूसरे फेज का नामांकन खत्म
PAK vs SA 2nd Test: 38 साल की उम्र में पाकिस्तानी खिलाड़ी ने किया डेब्यू, फिक्सिंग के कारण 1 साल का लगा था बैन
सौरव गांगुली ने फैंस को दिया दीवाली पर बड़ा गिफ्ट, IND vs SA मैच के टिकट किए सस्ते
Diwali पर स्मार्टफोन से भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान
ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर इ भारतीय खिलाड़ी का नाम
ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी
हवा में जाकर ही क्यों फूटता है रॉकेट, दूसरे पटाखों जैसे जमीन पर क्यों नहीं? समझें साइंस
रजनीकांत की एक झलक के लिए उमड़ी भीड़, शिल्पा शेट्टी ने बनाई खूबसूरत रंगोली; कुछ इस तरह दिवाली मना रहे सेलेब्स
दिवाली पर राहुल गांधी का दिखा 'हलवाई' वाला रूप, अपने हाथ से बनाई इमरती और बेसन के लड्डू, VIDEO
Team India Qualification Scenario: वर्ल्ड कप 2025 में भारत की हार की हैट्रिक, अब कैसे सेमीफाइनल में पहुंचेगी टीम? जानें समीकरण
बिहार चुनाव 2025
जेएमएम ने कांग्रेस और राजद पर बिहार में गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि दोनों दलों ने राजनीतिक चालबाजी करके न JMM की सीटें दी और न ही उसके उम्मीदवारों को उतरने दिया.
बिहार में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पाने के कारण हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने विधानसभा चुनाव लड़ने से पीछे हट गई है. झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि वह इस बार बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी और न ही महागठबंधन के किसी प्रत्याशी के प्रचार में भाग लेगी.
जेएमएम ने कांग्रेस और राजद पर बिहार में गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि दोनों दलों ने राजनीतिक चालबाजी करके न JMM की सीटें दी और न ही उसके उम्मीदवारों को उतरने दिया. हम इस धोखे का बदला जरूर लेंगे. यह जेएमएम की नहीं, बल्कि झारखंड की जनता और आदिवासियों का अपमना है.
आरजेडी ने JMM रखने की चली चाल
हेमंत सोरेन के मंत्री सुदिव्या कुमार सोनू ने कहा कि हमने झारखंड में आरजेडी को पूरा सम्मान दिया. उसके विधायक को सरकार में जगह दी और मंत्री बनाया. लेकिन आरजेडी ने इसका क्या सिला दिया? जेएमएम को धोखा दिया गया. बिहार न तो JMM दिया गया और न ही उसको सीटें दी गईं. उन्होंने आरोप लगाया कि RJD ने जानबूझकर जेएमएम को दूर रखने की चाल चली.
Hemant Soren-led JMM says it won't contest Bihar polls after announcing that it will fight independently— Press Trust of India (@PTI_News) October 20, 2025
इन 6 सीटों को मांग रही थी JMM
बता दें कि हेमंत सोरेन की जेएमएम बिहार में 6 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी. लेकिन महागठबंधन में इसको लेकर सहमति नहीं बनी. इसके बाद जेएमएम ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था. जेएमएम ने 18 अक्टूबर को घोषणा की थी कि कटोरिया, मनिहारी, जमुई, चकाई, धमदाहा और पीरपैंती सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी. लेकिन नामांकन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर यानी आज पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया.
यह भी पढ़ें- सौरव गांगुली ने फैंस को दिया दीवाली पर बड़ा गिफ्ट, IND vs SA मैच के टिकट किए सस्ते
बिहार में दूसरे चरण की 122 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया सोमवार (20 अक्टूबर) को खत्म हो गई. राज्य में दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी, जबकि पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. मतगणना 14 नवंबर को होगी.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.