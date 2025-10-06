Bihar Election 2025: 1952 से लेकर 2020 तक, बिहार में कितने फेज में हुआ है विधानसभा चुनाव; यहां देखें पूरी टाइमलाइन

Bihar Election 2025: चुनाव आयोग जल्दी ही बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है. लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे कि बिहार चुनावके इतिहास कितनी बार कितने चरण में वोटिंग हुई है.

चुनाव आयोग जल्दी ही बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है, जिसके लिए आयोग ने सोमवार 6 अक्टूबर को प्रेस कॉनफ्रेंस रखी है. लेकिन इसमें खास बात ये है कि इस बार चुनाव दो चरणों में होंगे. लेकिन बिहार के इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है. बिहार में कुल 6 चरणों में भी मतदान हो चुका है. साल 1952 से बिहार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसको अब तक 73 साल पूरे हो गए हैं. इस दौरान बिहार में 1 से लेकर 6 चरणों में मतदान हुआ है. साल 1969 में पहली बार बिहार में मध्यावधि चुनाव हुआ था. इस दौरान एक ही दिन वोटिंग करवाई गई थी. साल 1952 से लेकर 2020 तक की पूरी टाइमलाइन आप यहां देख सकते हैं.

कैसे हुआ था बिहार में पहली बार विधानसभा चुनाव?

साल 1952 में बिहार में पहली बार आम चुनाव 21 दिनों तक चला था. वहीं 1957 में 16 दिनों तक चला. उसके बाद 1969 में चुनाव आयोग ने पूरे बिहार में राष्ट्रपति शासन के दौरान मतदान पूरा करवाया था. फिर साल 1980 में एक चरण में मतदान हुआ था. हालांकि 1990 में भी एक चरण में मतदान हुआ. लेकिन साल 1962 में मतदान चार चरणों में हुआ था. इसके लिए 18,21,23 और 25 फरवरी तारीख रखी गई थी. उसके बाद साल 1967 में भी चार चरण में मतदान हुआ, जो 15, 17, 19 और 21 फरवरी तारीखे रखी गई. तब लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी एक साथ हुए थे.

बिहार में 5 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन

आपको जानकर हैरानी जरूर होगी कि बिहार में पांच बार राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है. साल 1969, 1972, 1977, 1980 और 2005 में विधानसभा चुनाव राष्ट्रपति शासन में ही करवाए गए थे. हालांकि बिहार में साल 1968 से 1980 तक लगभग दो बार राष्ट्रपति शासन रहा है.

कब कितने चरणों में बिहार में हुआ विधानसभा चुनाव

1952- बिहार में 21 दिनों तक वोटिंग हुई, जो 4 से 24 जनवरी तक चली.

1957- बिहार चुनाव 16 दिन तक चला, जो 25 फरवरी से 12 मार्च तक रहा.

1962- 18, 21, 23 और 25 फरवरी तक चार चरणों में चुनाव हुए.

1967- 15, 17, 19 और 21 फरवरी तक चार चरणों में चुनाव हुए.

1969- 9 फरवरी को एक ही दिन चुनाव चला.

1972- 5, 7, 9 और 11 मार्च तक चार चरणों में वोटिंग हुई.

1977- 10, 12 और 14 जून तक तीन चरणों में वोटिंग हुई.

1980- 31 मई को एक ही दिन वोटिंग पूरी हुई.

1985- दो चरणों में चुनाव हुआ.

1990- 11, 15, 21, 25 और 28 मार्च तक पांच चरणों में वोटिंग हुई.

2000- 12, 17 और 22 फरवरी तक तीन चरणों में वोटिंग हुई.

2005- 3, 15 और 23 फरवरी तक तीन ही चरणों में मतदान हुआ.

2005- 18 और 26 अक्टूबर के बाद 9 और 13 नवंबर तक चार चरणों में मतदान हुआ.

2010- 21, 24 और 28 अक्टूबर के साथ 1, 9 और 20 नवंबर तक 6 चरणों में वोटिंग हुई.

2015- 12, 16 और 18 अक्टूबर के साथ 1 और 5 नवंबर तक कुल 5 चरणों में मतदान हुआ.

2020- 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर तक कुल तीन चरणों में वोटिंग हुई.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.