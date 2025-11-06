FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार चुनाव के पहले चरण में सुबह 9 बजे तक 13.13% मतदान हूआ

बिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

Bihar Chunav First Phase Polling: तेजस्वी यादव की विधानसभा सीट राघोपुर में रुका मतदान, दानापुर का भी यही हाल, जानें वजह

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है. लेकिन कई पोलिंग बूथों से खबर आ रही है कि यहां पर मतदान रुका हुआ है. इसमें तेजस्वी यादव की सीट भी है. वही मोकामा में मतदान प्रक्रिया बाधित हुई है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Nov 06, 2025, 09:53 AM IST

Bihar Chunav First Phase Polling: तेजस्वी यादव की विधानसभा सीट राघोपुर में रुका मतदान, दानापुर का भी यही हाल, जानें वजह

EVM

आज गुरूवार 6 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की मतदान प्रक्रिया चल रही है. सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान कार्यक्रम ठीक चल रहा था लेकिन अब खबर है कि बिहार की दो सीटों पर कुछ बूथों में मतदान प्रक्रिया रुक गई है. इस चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर कुल 1314 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत आज EVM में बंद हो जाएगी. बता दें कि पहले चरण में दौरान दानापुर और राघोपुर के कुछ बूथों पर मतदान प्रक्रिया बाधित हुई है. आइए जातने है इसका कारण क्या है?

तेजस्वी की सीट पर रुकी वोटिंग

जानकारी के मुताबिक, दानापुर में दो बूथों पर EVM खराब हो गई है, जिसके कारण से मतदान रुका हुआ है. वहीं तेजस्वी यादव की विधानसभा सीट राघोपुर से भी EVM खराब होने की जानकारी मिल रही है. मनेर विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक उर्दू विद्यालय के बूथ संख्या 245 पर EVM खराब होने की जानकारी मिल रही है. इसी तरह से नालंदा जिले की अस्थावां विधानसभा क्षेत्र के जक्की गांव के बूथ संख्या एक पर वीवीपैट खराब होने से वोटिंग अभी तक शुरू नहीं हो सकी है. यहां पर दूसरा वीवीपैट लाया गया है.

मोकामा में रुका मतदान

मोकामा के मालपुर में मतदान केंद्र संख्या 303 पर EVM खराब होने से वोटिंग रुकी हुई है. खबर है कि यहां पर केवल 4 वोट पड़ने के बाद ही ईवीएम में गड़बड़ी आ गई और मतदान रोक दिया गया. लेकिन कुछ देर बाद ईवीएम मशीन को बदल दिया गया और अब चुनाव प्रक्रिया फिर चालू हो गई है. दूसरी तरफ दरभंगा के गांधीनगर के कटराहिया में बूथ संख्या 153 पर EVM खराब होने से करीब आधे घंटे से मतदान रुका हुआ है, जिससे मतदाता परेशान हो रहे हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

