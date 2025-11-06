बिहार चुनाव 2025

Bihar Election 2025: पहले चरण में आज 121 सीटों पर मतदान, दांव पर लगी 16 मंत्रियों की साख

Bihar Election 2025: इंतजार की घड़ी खत्म अब इम्तहान शुरू हो चुका है, आज बिहार विधानसभा की 121 सीटों पर मतदान होना है. 17 जिलों की 121 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा.

first phase of voting

