Bihar Election 2025: पहले चरण में आज 121 सीटों पर मतदान, दांव पर लगी 16 मंत्रियों की साख

बिहार चुनाव 2025
Bihar Election 2025: इंतजार की घड़ी खत्म अब इम्तहान शुरू हो चुका है, आज बिहार विधानसभा की 121 सीटों पर मतदान होना है. 17 जिलों की 121 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा.
Bihar Election 2025: आज यानी 6 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है. बिहार विधानसभा की 243 सीटों में 121 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग आज सुबह सात बजे से शुरू हो जाएगी.
