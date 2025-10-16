FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिहार चुनाव 2025

Bihar Election 2025: दूरदर्शन और आकाशवाणी पर राजनीतिक दलों को मिला मुफ्त प्रसारण समय, चुनाव आयोग ने जारी किए दिशा-निर्देश

Bihar Election 2025: चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राजनीतिक दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर मुफ्त प्रसारण समय देने की घोषणा की है. इसका उद्देश्य सभी दलों को बराबर अवसर और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है.

Latest News

राजा राम

Updated : Oct 16, 2025, 12:23 PM IST

Bihar Election 2025: दूरदर्शन और आकाशवाणी पर राजनीतिक दलों को मिला मुफ्त प्रसारण समय, चुनाव आयोग ने जारी किए दिशा-निर्देश

Bihar Election 2025

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने एक अहम कदम उठाया है. आयोग ने राज्य में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर मुफ्त प्रसारण समय देने की घोषणा की है. यह सुविधा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39ए के तहत दी जा रही है, जिसका उद्देश्य सभी दलों को बराबर मौका देना और मतदाताओं तक उनकी बात पहुंचाना है. 

दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे

चुनाव आयोग ने बताया कि प्रत्येक पात्र दल को दूरदर्शन और आकाशवाणी के क्षेत्रीय नेटवर्क पर 45 मिनट का आधारभूत प्रसारण समय मुफ्त में दिया जाएगा. इसके अलावा, दलों को पिछले विधानसभा चुनाव में उनके मत प्रदर्शन के आधार पर अतिरिक्त समय भी मिलेगा. आयोग ने इस बार पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया है और सभी दलों को आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से समय वाउचर जारी किए हैं. यह प्रसारण उम्मीदवारों की सूची जारी होने से लेकर मतदान से दो दिन पहले तक चलेगा. प्रसारण का शेड्यूल लॉटरी सिस्टम के माध्यम से तय किया जाएगा, जिसमें बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के अधिकारी और दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे. 

स्क्रिप्ट और रिकॉर्डिंग पहले से जमा करनी होगी

आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी दलों को अपने प्रसारण की स्क्रिप्ट और रिकॉर्डिंग पहले से जमा करनी होगी, जो प्रसार भारती के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए. रिकॉर्डिंग किसी अधिकृत स्टूडियो या दूरदर्शन/आकाशवाणी केंद्रों पर कराई जा सकती है. आयोग ने निर्देश दिया कि सभी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए ताकि किसी भी तरह की तकनीकी या नैतिक गड़बड़ी न हो. 

यह भी पढ़ें: Bihar Election 2025: बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट, राघोपुर सीट से सतीश यादव देंगे तेजस्वी यादव को टक्कर

वाद-विवाद कार्यक्रमों का आयोजन

इसके अलावा, प्रसार भारती दो विशेष पैनल चर्चाओं या वाद-विवाद कार्यक्रमों का आयोजन भी करेगा, जिसमें प्रत्येक दल का एक प्रतिनिधि शामिल हो सकेगा. इन चर्चाओं का संचालन एक स्वतंत्र समन्वयक द्वारा किया जाएगा, ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी माहौल में सभी दलों के विचार मतदाताओं तक पहुंच सकें. निर्वाचन आयोग का कहना है कि यह पहल चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी, संतुलित और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप बनाए रखने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है. 

इनपुट- आईएएनएस

इनपुट- आईएएनएस

 

