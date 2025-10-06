Bihar Election 2025 Dates: 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में होंगे बिहार के विधानसभा चुनाव, 14 नवंबर को आएगा रिजल्ट

Bihar Election 2025: 1952 से लेकर 2020 तक, बिहार में कितने फेज में हुआ है विधानसभा चुनाव; यहां देखें पूरी टाइमलाइन
बिहार चुनाव 2025
Bihar Chunav 2025 Dates: चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे और नतीजों का ऐलान 14 नवंबर को किया जाएगा. जानें डिटेल्स...
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Dates: चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. यह घोषणा राज्य में चुनाव तैयारियों की दो दिवसीय व्यापक समीक्षा के बाद की गई है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे और नतीजों का ऐलान 14 नवंबर को किया जाएगा. इसके अलावा चुनाव से जुड़ी सारी प्रक्रियाएं 16 नवंबर को खत्म हो जाएंगी.
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ हफ्ते के अंत में कई मीटिंग की और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राज्य के अधिकारियों क साथ सुरक्षा व्यवस्था और बाकी तैयारियों का आकलन किया.
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, 'हम बिहार में पारदर्शी, समावेशी और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं.' समीक्षा में चुनाव योजना के हर पहलू जैसे ईवीएम मैनेजमेंट, मतदान केंद्रों और चुनाव कर्मियों की ट्रेनिंग से लेकर कानून-व्यवस्था की व्यवस्था और मतदाता जागरूकता अभियान तक को शामिल किया गया.
आज की घोषणा से पहले चुनाव आयोग ने भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस, भाकपा (माले), आप और दूसरी प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और चुनाव कार्यक्रम पर उनके सुझाव मांगे. कई दलों ने आयोग से आग्रह किया कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बिहार के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार छठ पूजा के बाद चुनाव कराए जाएं.
जदयू बिहार अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि पार्टी ने त्योहार के तुरंत बाद एक चरण में मतदान कराने की मांग की थी ताकि प्रवासी मतदाता अपने घर लौटकर वोट डाल सकें. भाजपा ने भी इसी मांग को दोहराते हुए एक या दो चरणों में चुनाव कराने और मतदाताओं का विश्वास बढ़ाने के लिए संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की.
2020 में पिछला विधानसभा चुनाव तीन चरणों में हुआ था. आयोग ने 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की. इस लिस्ट के मुताबिक कुल मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ है. आगामी चुनावों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होने की उम्मीद है. 243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए के पास वर्तमान में 131 सीटें हैं, जबकि महागठबंधन के पास 111 सीटें हैं.
इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस-आरजेडी के अलावा आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट), नेशनल पीपुल्स पार्टी, CPI (M-L) लिबरेशन, जनता दल (यूनाइटेड), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अलावा प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी अपना दमखम दिखाएगी.
