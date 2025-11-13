FacebookTwitterYoutubeInstagram
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट की वकीलों को नसीहत, कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश न होकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद लें | अल फलाह यूनिवर्सिटी पर कसा शिकंजा, ED, DRI और EOW करेगा फोरेंसिक ऑडिट | यूपी- बाराबंकी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका, दो की मौत, शवों के चीथड़े उड़े | दिल्ली कार धमाके पर बड़ी खबर, शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड है ब्रेजा कार

'भारत में जीतना जैसे WTC का खिताब जीतना...' साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने दिया बड़ा बयान

Delhi Pollution: 'आप यहां क्यों आए हो?', दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कपिल सिब्बल ने दिया ये जवाब

CISCE Date Sheet 2025: CISCE ने जारी किया 10वीं ICSE और 12वीं ISC बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल, यहां करें चेक

ये हैं 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे आतंकवादी, कोई सर्जन तो किसी ने ली थी इंजीनियरिंग की डिग्री

Bike Starting Problem: बैटरी हुई डेड, ठंड में किक मारने पर भी स्टार्ट न हो बाइक, ये 5 हैक्स आएंगे काम

सस्ते में कराना चाहते हैं अपनी गाड़ी का मेकओवर, दिल्ली के ये 4 मार्केट हैं बेस्ट

बिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

पहले पोस्टल बैलेट फिर आएगा EVM का नंबर, कल 8 बजे से शुरू होगी मतगणना, इस समय आएगा पहला रुझान

Bihar Election Result: बिहार विधानसभा चुनावों के परिणाम आने में अब बस कुछ ही घंटों का समय शेष हैं. कल यानी कि 14 नवंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएंगी.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Nov 13, 2025, 03:11 PM IST

पहले पोस्टल बैलेट फिर आएगा EVM का नंबर, कल 8 बजे से शुरू होगी मतगणना, इस समय आएगा पहला रुझान

bihar election 2025

Bihar Election Result:  बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम का इंतजार अब समाप्त होने वाला है. कल यानी 14 नवंबर को मतगणना होनी है, यानी कि अब काउंटिंग में बस कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है. बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 46 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती की तैयारी पूरी हो चुकी है। शुक्रवार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, जिसमें पहले डाक मतपत्र गिने जाएंगे यानी कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी इसके बाद EVM की गिनती शुरू की जाएंगी.  निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतगणना सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं.

8 बजे से शुरू होगी मतगणना

बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से सुबह 8 बजे से लेकर साढ़े 8 तक पोस्टल बैलेट की गितनी जाएगी और साढ़े 8 बजे से ईवीएम के वोट गिनने का काम शुरू होगा. हालांकि अगर साढ़े 8 तक पोस्टल बैलेट की गिनती नहीं हो पाई तो ईवीएम और पोस्टल बैलेट की गिनती परस्पर चलती रहेगी. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप मतगणना की तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग की तरफ निर्देश जारी किए गए है कि घटना स्थल पर कोई व्यक्ति मोबाइल लेकर नहीं जा सकता. 

कब आएगा पहला रुझान

पूरी मतगणना प्रक्रिया की सीसीटीवी कैमरा और वीडियोग्राफी के माध्यम से निगरानी की जाएगी, हालांकि जहां मतगणना होगी उसका सीधा प्रसारण नहीं किया जाएगा. आयोग ने सभी निर्वाची अधिकारियों, मतगणना पर्यवेक्षकों, माइक्रो आब्जर्वरों एवं सहायकों को निर्देश दिया गया है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त और पारदर्शी मतगणना कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है. राज्य में कुल 243 मतगणना प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं. इतना ही नहीं मतगणना केंद्र पर त्रि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी. जांच के क्रम में कोई भी मोबाइल, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रानिक उपकरण, स्टील एवं वीडियो कैमरा अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी. ऐसा माना जा रहा है कि मतगणना के शुरुआती रुझान 10 बजे के आसपास आना शुरू हो जाएंगे.

क्यों होती है सबसे पहले गिनती


चुनावों में वोटों की गिनती के दौरान सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है. इसके बाद ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती की जाती है. पोस्टल बैलेट की संख्या कम होती है और ये पेपर वाले मत पत्र होते हैं इसलिए इनकी गिनती भी आसानी से हो जाती है. और इसीलिए इनकी गिनती भी सबसे पहले की जाती है.

