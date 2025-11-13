पहले पोस्टल बैलेट फिर आएगा EVM का नंबर, कल 8 बजे से शुरू होगी मतगणना, इस समय आएगा पहला रुझान

Bihar Election Result: बिहार विधानसभा चुनावों के परिणाम आने में अब बस कुछ ही घंटों का समय शेष हैं. कल यानी कि 14 नवंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएंगी.

Bihar Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम का इंतजार अब समाप्त होने वाला है. कल यानी 14 नवंबर को मतगणना होनी है, यानी कि अब काउंटिंग में बस कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है. बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 46 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती की तैयारी पूरी हो चुकी है। शुक्रवार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, जिसमें पहले डाक मतपत्र गिने जाएंगे यानी कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी इसके बाद EVM की गिनती शुरू की जाएंगी. निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतगणना सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं.

8 बजे से शुरू होगी मतगणना

बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से सुबह 8 बजे से लेकर साढ़े 8 तक पोस्टल बैलेट की गितनी जाएगी और साढ़े 8 बजे से ईवीएम के वोट गिनने का काम शुरू होगा. हालांकि अगर साढ़े 8 तक पोस्टल बैलेट की गिनती नहीं हो पाई तो ईवीएम और पोस्टल बैलेट की गिनती परस्पर चलती रहेगी. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप मतगणना की तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग की तरफ निर्देश जारी किए गए है कि घटना स्थल पर कोई व्यक्ति मोबाइल लेकर नहीं जा सकता.

कब आएगा पहला रुझान

पूरी मतगणना प्रक्रिया की सीसीटीवी कैमरा और वीडियोग्राफी के माध्यम से निगरानी की जाएगी, हालांकि जहां मतगणना होगी उसका सीधा प्रसारण नहीं किया जाएगा. आयोग ने सभी निर्वाची अधिकारियों, मतगणना पर्यवेक्षकों, माइक्रो आब्जर्वरों एवं सहायकों को निर्देश दिया गया है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त और पारदर्शी मतगणना कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है. राज्य में कुल 243 मतगणना प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं. इतना ही नहीं मतगणना केंद्र पर त्रि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी. जांच के क्रम में कोई भी मोबाइल, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रानिक उपकरण, स्टील एवं वीडियो कैमरा अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी. ऐसा माना जा रहा है कि मतगणना के शुरुआती रुझान 10 बजे के आसपास आना शुरू हो जाएंगे.

क्यों होती है सबसे पहले गिनती



चुनावों में वोटों की गिनती के दौरान सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है. इसके बाद ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती की जाती है. पोस्टल बैलेट की संख्या कम होती है और ये पेपर वाले मत पत्र होते हैं इसलिए इनकी गिनती भी आसानी से हो जाती है. और इसीलिए इनकी गिनती भी सबसे पहले की जाती है.

