Bihar Election 2025: कुटुंबा से राजेश राम, कदवा से शकील अहमद... कांग्रेस ने जारी 48 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, जानें किसे कहां से दिया टिकट

Rashifal 17 October 2025: कर्क और कुंभ वाले सेहत का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Bihar Election 2025: कभी बेचा दूध-लिट्टी चोखा, आज करोड़ों की संपत्ति... जानें राजनीति में एंट्री करने वाले खेसारी लाल यादव कितने हैं अमीर

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई सामने, योगी आदित्यनाथ समेत ये 40 नाम शामिल

Samrat Choudhary Net Worth: डिप्टी CM सम्राट चौधरी कितनी संपत्ति के हैं मालिक, राइफल के शौकीन, थाने में हैं 2 केस

Amazon दे रहा इन 5 फोन पर भारी डिस्काउंट, 10000 से भी कम में 5G मोबाइल को बनाइए अपना

इस बार कैसी होगी राम मंदिर की दीपावली, बस एक क्लिक में जानिए क्या होगा खास

बेंगलुरु: 6 महीने बाद सुलझी डॉक्टर कृतिका हत्याकांड की गुत्थी, इंजेक्शन के जरिए पति ने ही रची थी खौफनाक साजिश

BMC Diwali Bonus: एकनाथ शिंदे ने किया दिवाली बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों के खाते में आएंगे 34500 रुपये

कनाडा में कॉमेडियन Kapil Sharma के कैफे पर फिर हमला, इस गैंग के गुर्गों ने बरसाईं गोलियां

बिहार चुनाव 2025

Bihar Congress Candidates List: बिहार में कैंडिडेट्स को लेकर महागठबंधन में चल रहे मंथन के बीच कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. जानिए किसको कहां से टिकट दिया है.

Latest News

रईश खान

Updated : Oct 17, 2025, 12:04 AM IST

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections 2025) के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में 48 नामों का ऐलान किया गया है. पार्टी ने विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को कदवा और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को कुटुंबा सीट से मैदान में उतारा है. वहीं, पटना साहिब से शशांत शेखर और नालंदा से कौशलेंद्र कुमार को टिकट दिया है. आइये जानते हैं पार्टी ने किस उम्मीदवार को कहां से टिकट दिया है.

कांग्रेस ने बछवाड़ा से गरीब दास को उम्मीदवार बनाया है, जहां महागठबंधन में शामिल सीपीआई ने पहले ही अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है. एक तरह से इस सीट पर महागठबंधन के दो सहयोगियों के बीच मुकाबला होगा. औरंगाबाद से पार्टी ने फिर आनंद शंकर सिंह पर भरोसा जताया है.

महागठबंधन में सीटों का बंटवारा!

बता दें कि कांग्रेस-आरजेडी ने भले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी हो, लेकिन महागठबंधन का आधिकारिक तौर पर सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ है. सूत्रों की मानें तो आरजेडी 135, कांग्रेस 61, VIP 16 और वामपंथी दलों को 31 सीटें दी गई हैं. कुछ सीटों पर पेंच फंसा हुआ है. कांग्रेस जल्द ही दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है.

कांग्रेस के 48 उम्मीदवारों की लिस्ट

Congress Candidates List

