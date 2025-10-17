Bihar Election 2025: कुटुंबा से राजेश राम, कदवा से शकील अहमद... कांग्रेस ने जारी 48 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, जानें किसे कहां से दिया टिकट

Bihar Congress Candidates List: बिहार में कैंडिडेट्स को लेकर महागठबंधन में चल रहे मंथन के बीच कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. जानिए किसको कहां से टिकट दिया है.

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections 2025) के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में 48 नामों का ऐलान किया गया है. पार्टी ने विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को कदवा और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को कुटुंबा सीट से मैदान में उतारा है. वहीं, पटना साहिब से शशांत शेखर और नालंदा से कौशलेंद्र कुमार को टिकट दिया है. आइये जानते हैं पार्टी ने किस उम्मीदवार को कहां से टिकट दिया है.

कांग्रेस ने बछवाड़ा से गरीब दास को उम्मीदवार बनाया है, जहां महागठबंधन में शामिल सीपीआई ने पहले ही अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है. एक तरह से इस सीट पर महागठबंधन के दो सहयोगियों के बीच मुकाबला होगा. औरंगाबाद से पार्टी ने फिर आनंद शंकर सिंह पर भरोसा जताया है.

महागठबंधन में सीटों का बंटवारा!

बता दें कि कांग्रेस-आरजेडी ने भले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी हो, लेकिन महागठबंधन का आधिकारिक तौर पर सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ है. सूत्रों की मानें तो आरजेडी 135, कांग्रेस 61, VIP 16 और वामपंथी दलों को 31 सीटें दी गई हैं. कुछ सीटों पर पेंच फंसा हुआ है. कांग्रेस जल्द ही दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है.

कांग्रेस के 48 उम्मीदवारों की लिस्ट