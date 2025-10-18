FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव से पहले ही NDA को बड़ा झटका, चिराग पासवान की पार्टी की उम्मीदवार का नामांकन हुआ रद्द, जानें वजह

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए को बड़ा झटका लगा है. पहले चरण के मतदान से पहले ही एक दिग्गज और जानी मानी प्रत्याशी का नामांकन खारिज कर दिया गया है. ये प्रत्याशी चिराग पासवान की पार्टी से मैदान में थी.

सुमित तिवारी

Updated : Oct 18, 2025, 07:19 PM IST

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लगा है. दरअसल छपरा जिले की मढ़ौरा विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की प्रत्याशी सीमा सिंह का नामांकन रद्द कर दिया गया है. सीमा सिंह भोजपुरी फिल्म की जानी-मानी अभिनेत्री है. उन्होंने हाल ही में चिराग पासवान की पार्टी से जुड़कर राजनीति में कदम रखा था. सूत्रों के मुताबिक, सीमा सिंह के नामांकन पत्र की जांच के दौरान कुछ तकनीकी खामियां पाई गईं, जिसके चलते निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन अमान्य घोषित कर दिया. 

सीमा सिंह का नामांकन हुआ रद्द

अब सीमा सिंह के नामांकन रद्द होने से मढ़ौरा सीट पर एनडीए की स्थिति कमजोर मानी जा रही है.  हैरानी की बात तो ये है कि यह सीट पहले चरण के मतदान के लिए निर्धारित हैं जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. बता दें कि मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना थी, लेकिन अब इस सीट पर सीमा सिंह का पर्चा खारिज होने के चलते एनडीए को झटका लगा है. अब यहां पर सीधा मुकाबला आरजेडी और जनसुराज पार्टी के बीच देखने को मिलेगा. 

इस सीट पर मुकाबला टक्कर का

मढ़ौरा के आरजेडी प्रत्याशी जितेंद्र कुमार राय हैं. जो निवर्तमान विधायक हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके है. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की प्रत्याशी और प्रसिद्ध भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री सीमा सिंह राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतरी थीं. चिराग पासवान ने उन्हें टिकट देकर इस सीट पर मुकाबला रोचक बना दिया था लेकिन अब वह चुनाव की रेस से ही बाहर हो गई हैं. नामांकन के दौरान सीमा सिंह ने अपने शैक्षणिक योग्यता और संपत्ति का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया था, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. 

6 नवंबर को पहले चरण का मतदान

गौरतलब है कि बिहार में 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी. एनडीए गठबंधन ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है.  इस बार आरजेडी और जेडीयू दोनों 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं. 

