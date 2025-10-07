Add DNA as a Preferred Source
Homeबिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

क्या NDA और चिराग पासवान के रास्ते हुए अलग-अलग? बिहार की राजनीति में इस नए समीकरण का किसे होगा फायदा

Bihar assembly election: बिहार विधानसभा चुनाव में क्या चिराग पासवान और भाजपा के बीच तालमेल बिगड़ने वाला हैं. दरअसल सीटों की मांगो को लेकर कई तरह की तरह सामने आ रही हैं. आइए जानते है कि इसकी सच्चाई क्या हैं.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Oct 07, 2025, 04:46 PM IST

क्या NDA और चिराग पासवान के रास्ते हुए अलग-अलग? बिहार की राजनीति में इस नए समीकरण का किसे होगा फायदा

Bihar assembly election

Bihar assembly election: 6 अक्टूबर को प्रेस क्रॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तरीखों का ऐलान कर दिया है. बिहार में इस बार दो फेज में मतदान होने जा रहा है, पहले फेज के लिए वोटिंग 6 नवंबर और दूसरे फेज के लिए वोटिंग 11 नवंबर को होगी. लेकिन उससे पहले सभी राजनीतिक दलों में सीट बंटवारे को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं. लोगों बीच कयास शुरू हो गए है कि क्या बिहार चुनाव में एक और नया गठबंधन देखने को मिल सकता हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि चिराग पासवान एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर सहज नहीं हैं. 

नए समीकरण से किसका फायदा

इसी वजह से राज्य में चर्चा हो रही है कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के बीच गठबंधन हो सकता है. चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी के सूत्रों के हवाले से एनडीटीवी की रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है। प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी राजनीति में उतरे हैं और उन्हें भी एक ऐसे दल से गठबंधन की तलाश है, जिसका एक स्थिर और मजबूत वोटबैंक हो. दूसरी तरफ चिराग पासवान जो कि पिछले कुछ दिनों से राजनीति में अच्छा खासा नाम कमा चुके हैं उन्हें प्रशांत किशोर में उम्मीदें दिख रही हैं. 

40 सीटों की मांग

चिंता का विषय एक और की चिराग पासवान से भाजपा से 40 सीटों की मांग कर दी हैं जबकि भाजपा उन्हें केवल 25 सीटें ही देने में सहमत हैं. बीते लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि उस चुनाव में हमने केवल 5 उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा था और सभी पांचों सीटों पर जीत हासिल की थी. इसलिए हमें इस बार ज्यादा सीटों पर लड़ने का मौका दिया जाएं. हालांकि राजनीति के जानकारों के मानना है कि भले चिराग को कम सीटों पर समझौता करना पड़े लेकिन वह भाजपा से अलग होने का रास्ता मुश्किल ही चुनेंगे. 

यह भी पढ़ें- CJI बीआर गवई पर वकील ने की जूता फेंकने की कोशिश, कोर्टरूम में चिल्लाने लगा- सनातन का अपमान नहीं चलेगा

17 अक्टूबर नामांकन की आखिरी डेट

243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में बहुमत का आंकड़ा 122 है. जानकारों का कहना है कि पीके के साथ गठबंधन की चर्चाएं शायद एलजेपी की ओर से ही फैलाई गई हैं ताकि टिकट बंटवारे के लिए भाजपा पर दबाव बनाया जा सके. बिहार चुनाव में 14 नवंबर को मतगणना होनी हैं. बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को जारी होगा. इसके बाद 17 अक्टूबर तक नामांकन किए जाएंगे. इन सभी नामांकनों की जांच 18 अक्टूबर दिन शनिवार को की जाएगी. वहीं नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर दिन सोमवार हैं.  

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

